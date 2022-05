Goran Car: Tehnologija je baza za kulturu pametnog koju tek treba izgraditi u našim gradovima i turističkim destinacijama

Što se događa kada se turizam susretne s IT-em bila je tema online DiscussIT o turizmu koju je danas organizirala IT tvrka Combis. O trendovima u turizmu i o tome kako tehnologija može unaprijediti turističku uslugu, te o pametnom turizmu u budućnosti razgovarali su Josipa Jutt Ferlan, direktorica klastera Hiltonovih hotela u Zagrebu i direktorica društva Zagreb City Hotels, Daniela Gračan, profesorica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predstojnica Zavoda za turizam, Marko Čižmek, član Uprave Valamar Riviere, Damir Mendica, član Uprave Plave lagune, i Goran Car, član Uprave i glavni direktor Combisa.

Sudionici panela složili su se da su tehnologija i turistički sadržaj usko povezani te da doživljaj, osim sunca, mora i autentične ponude, oblikuje i tehnologija. Istina je da turisti traže autentičnu priču, no put do nje u današnje vrijeme vodi korištenjem digitalnih alata, a u budućnosti će to biti još više izraženo kroz pametnu ponudu. Car je naglasio da iako tehnologija generalno omogućava eksponencijalni rast društva, osim nje vrlo je važno znanje i ljudski kapital.

-Tehnologija je baza za kulturu pametnog koju tek treba izgraditi u našim gradovima i turističkim destinacijama, ali za koju ima sve više prostora posebice nakon pandemijskog iskustva tijekom kojeg je jačalo korištenje digitalnih alata. Naglasak je na inovativnijoj i efikasnijoj komunikaciji neke destinacije ili kompanije s turistima uz pomoć tehnologije, odnosno aplikacije koja stvara visoko kvalitetno korisničko iskustvo ili jednostavnog plaćanja sadržaja ili dodatne usluge koju predlaže neki sustav na bazi ponašanja turista. Mogućnosti i prilike su mnogobrojne, usluga i rješenja ima na stotine- rekao je Car. Prema njegovim riječima, kao nacija uspjet ćemo ovisno od tome hoćemo li imati ljudski kapital, znanje i kompetencije.

-Hrvatska je lijepa zemlja, kapital je pristupačniji više nego ikad, ali ono na čemu ćemo uspjeti ili pasti bit će ljudski kapital i znanje. To će biti ono što će nam donijeti razliku. Zbog toga su i država i privatni sektor odgovorni graditi ljudski kapital. Ključna stvar je u tomu koliko budemo u stanju izgraditi ljudske resurse, toliko ćemo biti konkurentni – rekao je Car.

Jutt Ferlan drži da je vrijeme za podizanje kvalitete i izgradnju sadržaja više vrijednosti kojim će turistička sezona prerasti u turističku godinu. Također osvrnula se i na prednost digitalizacije rutinskih poslova za koje nedostaje radnika to ne samo u hrvatskom turizmu nego u cijeloj Europi.

-Digitalizacija je pozitivan trend u turizmu, došli smo do faze da je određeni stupanj digitalizacije neophodan i nema natrag – kaže Jutt Ferlan. Prema riječima Gračan, turističkoj ponudi treba dodati nove vrijednosti kako bismo postali konkurentniji na tržištu.

-Cilj našega turizma je zadovoljan gost kroz raznoliku, autentičnu, autohtonu i kontinuirano dostupnu ponudu sadržaja u destinacijama, prilagođenu određenim ciljnim skupinama turista- kaže Gračan. Njeno je mišljenje da treba pratiti trendove i da je digitalizacija nužna, ali mora se sačuvati autohtonost koja je najveća vrijednost hrvatskog turizma. Kompanija Valamar Riviera proces digitalizacije započela je prije pandemije koronavirusa što je pomoglo u strateškom razvoju i kvalitetnijem odgovoru na koronakrizu.

- Osim što ostvarujemo značajne prihode putem direktnih digitalnih kanala, na razini 65 posto od ukupnih prihoda, u proteklim godinama učinili smo značajnija ulaganja u domeni digitalizacije i automatizacije procesa u sektoru ljudskih potencijala te vjerujemo kako je i to doprinijelo da Valamar već dugi niz godina nosi titulu TOP poslodavca u turizmu – rekao je Čižmek. O tome koliku je važnost odigrala tehnologija tijekom pandemije koronavirusa, primjerice, u organizaciji AT Umag, prisjetio se Mendica. Također se osvrnuo i na mogući produžetak turističke sezone na cijelu godinu te naglasio da to može omogućiti znanje i tehnologija.