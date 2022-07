Hrvatski STEM Studio prikupio 500 tisuća eura u prvoj fazi investiranja

Piše: Roko Kalafatić

STEM Studio, hrvatsko-britanski startup usmjeren ka edukaciji korisnika je osigurao 500 tisuća eura investicije u pre-seed rundi financiranja, a konačni je cilj doći do jednog milijuna. STEM Studio je interaktivna platforma koja želi renovirati način na koji učenici uče elektroniku i programiranje. Investitor je Meynald Weerman, osnivač i direktor Typeqasta, a začetnik projekta je Marin Tomičić, bivši voditelj partnerstava konferencije Shift koju je prošle godine preuzeo Infobip.

'Mogućnosti su beskonačne'

- Shvatio sam da edukacijska platforma poput naše može doći do velikog broja korisnika jer prije svega pričamo o školama koje su pune zainteresiranih klinaca. Plan nam je renovacija učenja i što bolja priprema djece za fakultet, ali mogućnosti su beskonačne. Dugoročni cilj je stvoriti novu generaciju inovatora kao što su Mate Rimac ili Elon Musk – kazao je Tomičić.

Platforma, dodao je, kombinira hardverske i softverske alate pružajući učenicima mogućnost učenja osnovnih vještina elektronike i programiranja na zabavan i praktičan način. Aplikacija će omogućiti pristup nizu online tečajeva usmjerenih na osnove elektronike i programiranja i bit će dostupna u desktop i mobilnoj verziji, a ima sučelje koje je vrlo jednostavno za korištenje za sve uzraste.

- STEM Studio funkcionira na tri načina: learn, make code i game. Krajnji korisnik je može koristiti jednako kao što koristi Netflix, Spotify ili Deezer. Plaća se mjesečno, a korisnici imaju pristup svom sadržaju na platformi. Trenutno je dostupno oko 40 videa i raznih lekcija – komentirao je Tomičić.

Djeca sama biraju što žele učiti

Objašnjavajući o raznim mogućnostima platforme, Tomičić je STEM Studio usporedio sa YouTubeom jer svaki korisnik može učiti i tražiti ono što ga najviše zanima. Osnove elektrotehnike, programiranje ili pak videoigre, sve je dostupno u svega par koraka.

Uz to, svaki će tečaj biti podijeljen na cijeline koje se sastoje od kratkih videozapisa s objašnjenjima do 40 sekundi nakon kojih slijede vježbe s igricama koje testiraju prethodno naučeno znanje. Tečajevi će se također moći integrirati s vlastitim 'uradi sam' ili DIY rješenjima.

- Trenutačno IT tvrtke edukativnog karaktera pružaju samo digitalna rješenja ili fizički prodaju 'uradi sam' (DIY) uređaje gdje nedostaje edukativnog sadržaja. Ono što STEM Studio želi napraviti je kombinirati te dvije tehnologije i napraviti jedinstveno edukativno rješenje koje može zadovoljiti potrebe svakog učenika ili studenta - rekao je osnivač i izvršni direktor, Jack Daly.

Daly je također uspješno pokrenuo i prodao tvrtku 8BitCADE, koja prodaje DIY igraće konzole koje pomažu u učenju programiranja video igara, a Tomičića je s njime upoznao Albert Gajšak, osnivač CircuitMessa s kojime danas uspješno surađuju.

- Razlog zašto sam odlučio uložiti u ovaj inovativni edukacijski startup je njihov potencijal za rast i nevjerojatna strast koju imaju oba osnivača. Kroz jednogodišnju suradnju s Marinom, uvjerio sam se da s punim povjerenjem mogu uložiti u STEM Studio. Siguran sam u njihov uspjeh i veselim se vidjeti kakve će koristi obrazovni sustav i naše buduće generacije imati od toga - rekao je Meynald Weerman, osnivač Typeqasta i investitor koji je svojim bogatim iskustvom također pomogao u vođenju razvoja STEM Studija.

Suradnja s prestižnim školama

STEM Studio već sada surađuje s obrazovnim institucijama diljem svijeta, a u Katru je postao sastavni dio obrazovnog programa. Doha College, najveći British International School u Katru bio je prva škola s kojom su uspostavili dugoročnu suradnju, ali danas posluju s brojnim školama u SAD-u i Europi.

Tomičić je također dodao da su trenutno u kontaktu i s Damirom Brčićem, voditeljem projekta 'ICT županija' i pokretačem startup zajednice Digitalna Dalmacija. Cilj im je, kaže, digitalizacija školstva u cijeloj Hrvatskoj, a s Brčićem najviše razmatraju mogućnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

- Uz Brčića, ne mogu ne spomenuti Marka Barića, upravnog direktora i osnivača Typeqasta Hrvatska. Marko nam je od početka bio najveći oslonac, pomogao nam je dobiti početnu investiciju. Trenutno sjedimo u njegovim uredima i koristimo njegovu opremu i na tome smo mu vrlo zahvalni - rekao je Tomičić.

Kao DuoLingo u STEM svijetu

STEM Studio trenutno broji 17 zaposlenih, do kraja godine je plan doći do 30 ljudi i otvoriti urede u Splitu, Zagrebu i Londonu. Uz to, zaposlit će i business developere u SAD-u koji će biti zaduženi za tamošnju prodaju. Unutar platforme, plan im je razviti zajednicu poput društvene mreže preko koje će se djeca moći upoznavati, družiti i dijeliti svoje fotografije, projekte i planove.

- Imat ćemo godišnje meetupove, uvijek na drugoj lokaciji. Probat ćemo okupiti što više naših korisnika na natjecanjima s raznim nagradama, svake godine dijelit će se jedan Golden STEM Statue – kazao je Tomičić.

- Naša vizija je pojednostavniti učenje elektronike i programiranja korištenjem STEM Studija i pripremiti djecu za profesionalni život. Pozivamo sve škole i učitelje da nam se pridruže kako bi novim generacijama pružili novo i zanimljivije iskustvo učenja – zaključio je.