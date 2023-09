Hrvatski Telekom predstavio nove uređaje i pakete fiksnih usluga

Samo u prvih šest mjeseci ove godine Hrvatski Telekom uložio je u razvoj mobilne i fiksne mreže 223 milijuna eura, a ubrzano rade na tome da provedu optiku do što većeg broja kućanstava u Hrvatskoj, točnije, 150 tisuća kućanstava svake godine. No kako je tijekom današnjeg predstavljanja nove ponude Magenta 1 paketa napomenula Nataša Rapaić, članica Uprave za privatne korisnike u HT-u, ulaganje u samu mrežu nije dovoljno da ostvare svoju viziju.

– Naša vizija jest da budemo najbolji telekom i da povežemo sve građane Hrvatske s digitalnom tehnologijom. To je i dio našeg krovnog brenda, Deutsche Telekoma. Naš posao jest graditi mreže, ali naša vizija je povezivati sve privatno i poslovno i to smo ugradili u poruku naše nove kampanje ‘Povezuje nas više od mreže‘ – objasnila je Rapaić, dodajući da osim mreže moraju ulagati i u dodatne proizvode i nove digitalne platforme, kako bi korisnici do sadržaja mogli doći brže i jednostavnije.

S obzirom na to, s novom ponudom Magenta 1 paketa u fiksnoj mreži HT je unaprijedio brzinu, sigurnost, tehnologiju i sadržaj.

Nakon pandemije koronavirusa, promijenila su se i ponašanja korisnika, pa su se tako ‘uredi‘ počeli micati u sve kuteve korisnikove kuće, a WiFi mreža i njezina brzina postala je vrlo bitna, napomenuo je Ivan Runje, direktor Sektora upravljanja proizvodima, dodajući da je ključ diferencijacije danas korisničko iskustvo.

– Zato se pri osmišljavanju svakog proizvoda, bilo da se radi o najvećem izboru televizijskog sadržaja, najmodernijoj WiFi tehnologiji ili najnovijoj generaciji internet sigurnosti vodimo time kakvu vrijednost stvaramo za korisnika i to nam je glavna metrika. Središnja točka u upravljanju kućnim iskustvom je Moj Telekom aplikacija koju u ovom trenutku koristi više od 700 tisuća aktivnih korisnika. Zadovoljstvo korisnika najveće je u povijesti HT-a, a najzadovoljniji su upravo digitalni korisnici i to nam je poticaj za razvoj novih funkcionalnosti – rekao je Runje.

S novim fiksnim paketima, svim korisnicima koji zasad nisu na optičkoj infrastrukturi ponuda brzina interneta podiže se na maksimalnu moguću razinu dostupnu na njihovim lokacijama. Pritom je svima koji žele više od toga na raspolaganju fiksni pristup mobilnoj mreži temeljen na 5G tehnologiji (FWA) koji omogućava brzine do 200 Mbit/s diljem Hrvatske.

A kako bi uz veće brzine omogućili i bolje iskustvo korištenja interneta u svakom dijelu doma, HT je predstavio WiFi extra mesh uređaje, koji omogućavaju veću stabilnost signala u svakom dijelu doma te sigurno povezivanje puno većeg broja najrazličitijih uređaja.

Pritom je za veće kuće i stanove na raspolaganju WiFi extra uređaj koji je uključen u cijenu. Njima je trenutačno pokrivena trećina fiksne mreže HT-a diljem Hrvatske, dobivaju ih svi novi korisnici, a u tijeku je i zamjena dosadašnjih uređaja postojećim korisnicima.

S novim paketima dolazi i redizajnirana MAXtv aplikacija te su razvijene platforme za AndroidTV i AppleTV uređaje. Također, bez dodatne naknade, HT daje i opciju internet sigurnosti koja omogućuje da se preko Moj Telekom aplikacije jednostavno postave i mijenjaju postavke sigurnosti poput roditeljske zaštite ili ograničenja vremena na internetu.