Hrvatsko-američki startup Huddle dobio stratešku investiciju od Las Vegas Sandsa

Huddle Tech Inc. hrvatsko-američki softverski startup sklopio je strateško partnerstvo s globalnom casino i turističkom kompanijom Las Vegas Sands. Strateškom investicijom osiguran je daljnji razvoj s ciljem pozicioniranja kao globalne B2B platforme za igaming industriju poput sportskog klađenja. Las Vegas Sands jedan je od tri najveća lanca kasina na svijetu i globalno najveći developer kasina, a vrijednost transakcije nije objavljena.

Suosnivači Huddle Gaming-a su Hrvati Leo Gašpar i Mario Zdeličan, čija vizija razvoja proizvoda za poslovne korisnike koji će biti globalno konkurentan postaje stvarnost. Realizira se zahvaljujući strateškom partnerstvu, ali i nedavnim spajanjem s liderom američkog tržišta u izradi koeficijenata za NFL, NCAA košarku i nogomet, NBA, MLB i NHL. DeckPrism Sports i Huddle Gaming sada čine Huddle Tech Inc. s uredima u Zagrebu, Londonu, New Yorku, Las Vegasu i Isle of Man.

- Huddle vizija i dalje ostaje ista – želimo postati Netflix za igaming industriju. Uzbudljivo je graditi nešto kao greenfield projekt, u čemu si predvodnik i razvijaš potpuno novi ekosustav. Trenutno ne postoji tehnologija koja rješava probleme brzorastuće igaming industrije i upravo zato razvijamo iznimno efikasno, automatizirano rješenje koje će zadovoljiti potrebe globalnog tržišta - objašnjava jedan od suosnivača i glavni direktor za razvoj poslovanja Leo Gašpar.

Lider na globalnom tržištu igaminga

Dodaje da su spajanjem s kompanijom DeckPrism Sports ubrzali razvoj proizvoda te utvrdili svoj položaj na američkom tržištu: “Posebno smo sretni što ćemo kao tech hub Huddle nastaviti graditi u Hrvatskoj uz dodatna zapošljavanja domaćih i stranih stručnjaka“.

Naime, u Zagrebu je već sada zapošljavaju više od 30 stručnjaka iz područja matematike, automatizacije, data inženjerstva i umjetne inteligencije. Mario Zdeličan, suosnivač i potpredsjednik za operacije smatra da je Huddle Tech na dobrome putu da postane lider na globalnom tržištu igaming industrije: „Preskočili smo stepenicu, ako ne i dvije unutar klasičnog razvoja startupa, ubrzali razvoj proizvoda, istodobno i rast tima. Jako smo ponosni na kolegice i kolege koji su nam se pridružili posljednjih godinu i pol. To su iznimno talentirani mladi, ali i iskusni stručnjaci.“

Huddle zapošljava više od 80 stručnjaka u jednom od 5 ureda uz mogućnosti rada na daljinu. Pogurani strateškom investicijom kompanije Las Vegas Sands očekuju ubrzanje razvoja B2B platforme za igaming, pozicioniranje na globalnom tržištu te daljnje širenje tima, pogotovo u Hrvatskoj gdje je smješten tehnički razvoj.