HT, A1 i Telemach u 2024. nastavljaju s ulaganjima

HT, A1 i Telemach u 2024. nastavljaju ulaganja u fiksnu i mobilnu infrastrukturu, tehnologije, usluge te poboljšanje korisničkog iskustva i uvjeta za zaposlene, koje još uvijek nalaze na domaćem tržištu rada, doznaje se iz tih telekoma.

Hrvatski telekom-HT - stalna poboljšanja i rast u svim područjima

- Ostajemo predani investicijama te ćemo nastaviti postavljati industrijske standarde, inovirati, omogućavati nove poslovne modele i pomagati korisnicima u podizanju razine digitalizacije, čija su okosnica optičke i 5G mreže koje gradimo - kaže za Hinu predsjednik uprave HT-a Kostas Nebis.

HT na ljeto očekuje promjena na čelu uprave te će Nebisa kao prva predsjednica te kompanije naslijediti članica uprave Nataša Rapaić. Novost je i ulazak Iskon Interneta i nove tvrtke HT Servisi u sastav HT Grupe. HT Servisi su nakon nekoliko godina vraćeni iz ENT-a u HT, i to je, dodaje Nebis, zapravo vlastita kompanija za planiranje i izgradnju mreža te održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Time se broj od ukupno 4400 zaposlenih u HT Grupi s kraja 2023. povećao na više od 5000.

U HT-u je s 1. siječnjem na snagu stupio trogodišnji kolektivni ugovor koji donosi nove pogodnosti i povećava materijalna prava zaposlenih, poput povećanja budžeta za plaće od 8,5 posto te povećanje minimalne plaće za 23 posto. HT je među tri najveća telekoma za sada i jedini koji ima takav ugovor.

Uoči objave godišnjih rezultata za 2023., Nebis komentira da su ostvareni dobri rezultati i zadržana dinamiku rasta s povećanjem prihoda, EBITDA-e nakon najmova i neto dobiti uz investicije najveće u povijesti tvrtke.

U prvih devet mjeseci 2023. HT je investirao 281,3 milijuna eura, od čega 135,5 milijuna eura u radiofrekvencijski spektar, čime je omogućena optička mreža za više od 100 tisuća kućanstava. Tijekom 2023. godine HT je dosegnuo po 700 tisuća fiksnih linija i širokopojasnih priključaka te 2,4 milijuna mobilnih korisnika.

Hoće li i u 2024. primijeniti indeksnu klauzulu na cijene, što telekomi od 2023. mogu jednom godišnje u skladu sa stopom inflacije za prethodnu godinu, iz HT-a odgovaraju da kao i svi operatori na tržištu imaju tu mogućnost koju su u 2023. primijenili posljednji, od listopada, s povećanjem cijena od pet posto ili znatno niže od prosječne godišnje stope inflacije u 2022. godini od 10,8 posto.

A1 Hrvatska - nastavak rasta i investicija u ‘zelenu‘ infrastrukturu

Zbog ubrzanog mijenjanja poslovnih ekosustava, ali i korisničkih navika i potreba, iz A1 najavljuju da u 2024. nastavlja s investicijama u korisničko iskustvo te izgradnju i razvoj fiksne i mobilne mreže, podsjećajući da su 2023. završili s rekordnim investicijama iznad 200 milijuna eura.

- Jedan od prioriteta kompanije je ulaganje u izgradnju najveće gigabitne fiksne mreže u Hrvatskoj koja će uskoro biti dostupna za 800 tisuća kućanstava, kao i u modernizaciju i izgradnju mobilne mreže. Već sada 5G mrežom pokrivamo 92 posto populacije u Hrvatskoj, a uz nastavak ubrzane izgradnje, 2025. gigabitnim internetom obuhvatit ćemo milijun kućanstava ili 70 posto svih u zemlji - kaže predsjednik uprave A1 Hrvatska Jiri Dvorjančansky.

Ključnim za održavanje konkurentnosti i zdravog razvoja tržišta, smatra podršku regulatora HAKOM-a putem odgovarajućih rješenja za zaštitu tržišnog natjecanja i investicija s ciljem sprječavanja diskriminacije. Ističe da je to "posebno važno u kontekstu suočavanja s posljedicama preuranjene deregulacije HT-a".

Osim u tehnologiju A1 ulaže i u primanja zaposlenika, koja su zadnje dvije godine porasla 29 posto, uz ulaganja dodatnih sedam milijuna eura u primanja, za što kažu da je najviše po zaposleniku u sektoru telekomunikacija.

U A1 Hrvatska zaposleno je oko dvije tisuće ljudi, što se svake godine povećava te će i u 2024. nastaviti zapošljavati u odjelima za izravni kontakt s korisnicima (trgovini, korisničkoj podršci, tehnici) te ICT stručnjake. U toj se kompaniji dulje vrijeme vode i pregovori sa sindikatima oko kolektivnog ugovora.

Očekuju i nastavak rasta poslovanja, čiji rezultati i tržišni udio, kažu, potvrđuju njihovu poziciju snažnog igrača, pa i u smjeru održivosti s ciljem da do 2030. imaju potpuno zelenu mrežu. Iznose pritom da su do sada u Hrvatskoj smanjili vlastite emisije za 76 posto kroz razne inicijative modernizacije infrastrukture i ozelenjivanja mreže, a solarne panele postavili na 10 posto baznih stanica, dok će ih do 2025. biti na 20 posto.

Telemach Hrvatska - ključna usmjerenost ka stvaranju boljih mogućnosti za korisnike

Nastavak ulaganja u unapređenje infrastrukture, sustava i razvoj zaposlenika u 2024. planira i Telemach Hrvatska.

Posvetit će se, kažu iz tog telekoma, i integraciji snažne održive (ESG) strategije u sve aspekte poslovanja, što uključuje predanost neto nultim emisijama u lancu vrijednosti do 2040., poboljšanje energetske učinkovitosti, transparentnost i odgovornost.

Što s tiče investicija, podsjećaju da su se zadnje tri godine ulaganjima u napredne mreže nove generacije od isključivo mobilnog operatora transformirali u nacionalnog operatora koji pruža paletu mobilnih i fiksnih usluga, a smatraju i da su uz podršku vlasničke United Grupe potaknuli domaće telekom tržište i investicije na području pokrivenosti i brzine korištenja fiksne i mobilne mreže.

- Ulaskom u područje fiksne mreže, gdje je stigao posljednji, Telemach je u Hrvatsku doveo najsuvremeniju giga optičku mrežu i probudio do tada uspavano telekom tržište, čime se u startu pozicionirao kao izazivač. U izgradnju vlastite optičke infrastrukture Telemach ulaže gotovo 100 milijuna eura s namjerom da do kraja 2027. pokrije trećinu Hrvatske, odnosno oko 500 tisuća kućanstava - kaže predsjednik uprave Telemacha Hrvatska Adrian Ježina.

Ulažu i u svoju mobilnu mrežu, koju su sa 130 milijuna eura značajno unaprijedili te sada 5G signalom ostvaruju nacionalnu pokrivenost, a 2023. uložili su i više od 94,4 milijuna eura u RF spektar, čime su osigurali preduvjete za daljnje unapređenje pokrivenosti i kvalitetu mobilnih usluga u razdoblju od sljedećih 15 godina.

Za ukupne investicije u akvizicije (dviju kompanija - Optima Telekoma i Total TV-a), optičku i mobilnu mrežu te RF spektar u 2023. kažu da će premašiti 500 milijuna eura te da će investirati i dalje.

U Telemachu vjeruju da će u 2024. "ostvariti pozitivan utjecaj na telekomunikacijski sektor i pozitivne pomake u svim ključnim područjima", a nove potencijale rasta vide u intenziviranju B2B prodaje i širenju fokusa na poslovne korisnike, dok oko primjene indeksne klauzule u 2024. napominju da će pažljivo pratiti ekonomske pokazatelje i stopu inflacije, kako bi donosili odluke u najboljem interesu korisnika.

Krajem 2023. Telemach je imao oko 1000 zaposlenih, koje planiraju zadržati potičući njihov razvoj te kažu da u trenutnim okolnostima ne predviđaju značajnija nova zapošljavanja ili otpuštanja