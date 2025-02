Infinum preuzeo nizozemsku agenciju Your Majesty

Infinum je već prisutan u Amsterdamu, ali s ovom akvizicijom Your Majesty će preuzeti njihove operacije u Nizozemskoj

Hrvatski Infinum preuzeo je Your Majesty, jednu od vodećih kreativnih agencija u Nizozemskoj koja ima desetak zaposlenika, a do sada je surađivala s Adidasom, Netflixom, Samsungom, Bentleyem, Los Angeles Lakersima, Nintendom te Universal Music Groupom, prenosi Index.

Infinum akvizicijom stječe većinski udio u nizozemskoj tvrtki. Georgios Athanassiadis i Kasper Kuijpers, trenutačni vlasnici, ostat će manjinski dioničari i nastaviti razvijati poslovanje s Infinumom, odnosno ostat će izvršni direktori Your Majestyja u Amsterdamu.

– Your Majesty donosi vrhunsku kreativnu ekspertizu, a mi njih podupiremo svojom tehnološkom, zajedno imamo sve što je potrebno za razvoj digitalnih proizvoda na najvišoj razini. S novim kolegama uvodimo nove usluge, podižemo standarde i nastavljamo graditi snažnu globalnu organizaciju dok istovremeno dobivamo i značajniju prisutnost na nizozemskom tržištu – rekao je Nikola Kapraljević, izvršni direktor Infinuma.

Akvizicija je objavljena jučer na zajedničkom predstavljanju. Postojala je, ističe se, jasna sinergija između dviju kompanija.

– Your Majesty ima duboko strateško znanje u brandingu, komunikaciji i dizajnu iskustva, ali mu je nedostajala potrebna skala za rad s enterprise klijentima na dugoročnim projektima. To je područje u kojem je Infinum već snažno prisutan. U kombinaciji s veličinom hrvatske tvrtke i inženjerskim znanjem, cilj je stvoriti moćnu kombinaciju koja klijentima omogućuje najbolje iz oba svijeta, a to je pretvaranje složenih poslovnih izazova u intuitivna i vizualno privlačna digitalna rješenja – kažu iz Infinuma, a prenosi Index.

Infinum je, navodi se, svojim uslugama već pokrivao čitav proces razvoja digitalnih rješenja, no Your Majesty u kolektiv donosi niz užih specijalizacija, poput strateškog kreativnog vodstva, razvoja marketinških strategija i produkcije interaktivnih sadržaja.

– Desetljećima smo ‘igrali iznad svoje kategorije‘, ali nam je nedostajao globalni doseg za pravi utjecaj na razini velikih kompanija. Kroz partnerstvo s Infinumom sad možemo ostvariti svoju viziju, koja je oduvijek bila rad na vrhunskim kreativnim projektima za svjetsko tržište – rekao je Georgios Athanassiadis, direktor agencije Your Majesty.

Infinum je već prisutan u Amsterdamu, ali s ovom akvizicijom Your Majesty će preuzeti njihove operacije u Nizozemskoj. Your Majesty će nastaviti poslovati kao i do sada, s vlastitim radnim procesima i specijalizacijama.

Međutim, centralizirat će određene poslovne administrativne funkcije te resurse u prodaji, marketingu, istraživanju i razvoju i slično.

Ovo je već treća akvizicija Infinuma u posljednjih nekoliko godina. Podsjetimo, Infinum je prije manje od dvije godine preuzeo ExpandTheRoom (ETR), digitalnu agenciju sa sjedištem u New Yorku čiji su klijenti, između ostalih, Philips, KPMG, Porsche i Warner Brothers.

– U posljednje dvije i pol godine Infinum je uložio 7,5 milijuna eura u akvizicije. Kroz kredit EBRD-a i reinvestiranje vlastitih sredstava osigurali su dodatnih 15 milijuna eura financiranja za buduća preuzimanja u naredne dvije godine, kojima planiraju potaknuti daljnji rast i razvoj kompanije. Infinum trenutačno posluje iz osam ureda u Europi, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u, u kojima radi više od 400 zaposlenih – zaključuju iz Infinuma, a prenosi Index.