Infobip i IUTD Studios predstavili NFT hoodice

Infobip, globalna cloud komunikacijska platforma, u suradnji s IUTD Studios lansirao je limitiranu seriju inovativnih NFT hoodica koje će se proizvesti u 300 komada. U suradnji s mladim kanadskim dizajnerom hrvatskih korijena, Joshuom Čirjakom, vodnjanska IT kompanija radi iskorak u street fashion segment, što je globalno jedan od prvih primjera u tehnološkoj industriji i čime kompanija također želi ojačati svoj imidž među developerima.

Uz organizaciju Infobip Shifta i akviziciju vodećeg regionalnog poslovno-tehnološkog magazina Netokracije, Infobip iskorakom u street fashion nastavlja s iskoracima prema developerskoj i cjelokupnoj tehnološkoj zajednici.

- Developeri vole hoodice, a čak bih rekao da im je to omiljeni modni komad. Gotovo svaka tehnološka kompanija ima promidžbene artikle - bilo da su to hoodice, majice ili čak čarape. No, u Infobipu smo odlučili napraviti limited edition modni komad, odnosno hoodicu, koju će ljudi htjeti ponosno nositi u javnosti te se tako rodila ideja kolaboracije s IUTD Studios i Joshuom. Među prvima smo koji rade takvo što u tehnološkoj industriji pa smo našim hoodicama dodali i naprednu tehnologiju kroz integraciju NFT-ja kako bi one živjele i u digitalnom svijetu - istaknuo je Ivan Burazin, član Uprave Infobipa za developersko iskustvo.

Zahvaljujući čitaču unutar hoodice, svaki je od 300 proizvedenih komada jedinstven i autentičan, što je moguće provjeriti skeniranjem NFC taga pametnim telefonom. ‘Infobip Worldwide‘ hoodica inspirirana je Infobipovom misijom spajanja ljudi globalno. Prikazuje rasprostranjenost kompanije koja je prisutna u preko 70 gradova diljem svijeta, a koji se popisani nalaze na poleđini hoodice.

- Također, u kompletu s hoodicom kreirali smo i set posebnih dodataka, odnosno bedževa, od kojih svaki predstavlja jednu od Infobipovih lokacija globalno. Time smo željeli da ljudi diljem svijeta mogu sakupljati i kombinirati bedževe na svojim hoodicama i tako im dati dodatnu dimenziju jedinstvenosti - poručio je Burazin.

IUTD (I Used to Dream) Studios je dizajn studio mladog domaćeg dizajnera Joshue Čirjaka koji je u karijeri surađivao s globalnim zvijezdama, ali i globalnim brendovima za koje je izrađivao dizajnerske odjevne komade. U suradnji s Infobipom spaja modernu tehnologiju i svoj prepoznatljivi dizajnerski potpis.

- Moja je ideja bila je stvoriti hoodicu koja je živa, ima srce te je jedinstvena. Svaka hoodica sadrži i poseban NFC čip koji skeniranjem daje vlasniku mogućnost da je posjeduje u oba paralelna svijeta u kojima živimo - fizičkom i digitalnom - dodao je Joshua Čirjak, kreativni direktor IUTD Studiosa.