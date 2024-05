Instagramov Reels, Snapchatov Spotlight ili netko treći? Traži se alternativa za TikTok

TikTok je nadomak zabrane u Sjedinjenim Američkim Državama. Američki je Senat pred kraj travnja odobrio kontroverzni prijedlog zakona koji bi mogao dovesti do zabrane ove popularne platforme te sada ByteDance, njegova matična kompanija, ima devet mjeseci da proda svoj udio ili će kreatori sadržaja ostati bez omiljenog mjesta za objavu i pregled kratkih videa.

– Trenutne rasprave u SAD-u o potencijalnoj zabrani TikToka temelje se uglavnom na pitanjima nacionalne sigurnosti i zaštite privatnosti podataka. Zabrinutosti su posebno usmjerene na moguće veze između TikToka i kineske vlade, što izaziva strah od nepravilnog rukovanja podacima američkih korisnika. Međutim, važno je istaknuti da je TikTok poduzeo znatne korake kako bi se suprotstavio ovim optužbama i poboljšao svoj imidž u pogledu zaštite podataka – izjavio je nedavno za Lider TikTok konzultant i osnivač zajednice influencera Crew Dario Marčac.

Prema podacima Statiste, TikTok u SAD-u broji oko 150 milijuna aktivnih korisnika što znači da bi zabranom ova platforma mogla izgubili najveći dio svoje publike. I dok će se mnogi sada upitati što zabrana TikToka u SAD-u ima s Europom činjenica je da su američki TikTok profili najpopularniji, a mnogi su mladi poduzetnici upravo zahvaljujući ovoj društvenoj mreži proširili i brendirali svoj biznis. Isti poduzetnici su sada u problemima jer će izgubiti dio svog dosega, no pokušavaju ublažiti strah kod svojih klijenata najavljujući da će u slučaju zabrani preći na druge platforme. Dakle, Hrvati i drugi Europljani će, ako žele ostati ukorak s američkim trendovima, morati pratiti i američke kreatore sadržaja. Pa koje bi to platforme mogle biti alternativa TikToku?

Otkad je ova društvena mreža dospjela na tržište mnoge su je druge počele kopirati, odnosno uvoditi značajke koje TikTok nudi kako bi mogle konkurirati. TikTokov su tako najveći klon Instagramovi Reelsi. Često i sami kreatori dijele svoje sadržaje uz TikTok i na Reelse pa se upravo na Instagram gleda kao na najizglednijeg nasljednika TikToka.

Međutim, s obzirom na to da je TikTokov algoritam uglavnom bez premca, Instagram Reels možda neće moći prikazati videozapise koji vas zanimaju na istoj razini kao što to može TikTok. Ali Instagram poboljšava algoritam preporuka Reelsa, tako da vjerojatno možemo očekivati ​​da će s vremenom postati bolji.

YouTube je još jedna platforma koja razvija proizvod sličan TikToku. YouTube Shorts mogao bi biti najbolja TikTok alternativa za sve koji vole pronalaziti novu glazbu na TikToku, s obzirom da Shorts ima pristup YouTubeovoj ogromnoj biblioteci pjesama i glazbenih videa.

Prostor za nove platforme

Snapchatov Spotlight feed još je jedna održiva alternativa TikToku, a za razliku od njega i Instagram Reelsa, Spotlight općenito prikazuje samo smiješne i tematski lagane videozapise. Drugim riječima, na Snapchatu nećete naći politički sadržaj ili kratke videozapise o dnevnim zbivanjima koji su itekako popularni na TikToku što znači da je ova platforma pretežito privlačna mlađoj publici.

TikTok bi svoje mjesto mogao ustupiti i nekim drugim, dosad ne toliko poznatim, aplikacijama. Jedna od njih je Fanbase, društvena mreža temeljena na pretplati koja je kombinacija TikToka, Instagrama, Patreona, Clubhousea i Snapchata. Aplikacija sadrži kratke videozapise, fotografije, dugotrajne videozapise, priče, prijenose uživo i podcaste. Ono što Fanbase čini mogućom alternativom TikToku je njegov ‘Flickz‘ koji je identičan TikTokovu feedu. Na Fanbaseu se mogu pronaći sve vrste sadržaja, uključujući videozapise o sportu, kuhanju, glazbi, humoru itd.

Zigazoo je također relativno nova video platforma kratke forme namijenjena mladim korisnicima i mogla bi biti dobra TikTok alternativa za djecu i tinejdžere. Aplikacija sadrži lagane i razigrane videozapise i smatra se sigurnijom alternativom TikToku jer nema značajku komentara i ima stroga pravila moderiranja. Platforma je nedavno prikupila 20 milijuna dolara od investitora poput Jimmyja Kimmela, Serene Williams te NBA lige i nekih drugih TikTok zvijezda.

Iako aplikacija nije zamjena za TikTok za odrasle, izvrsna je alternativa za mlađe korisnike, posebno one čiji su roditelji zabrinuti zbog potencijalne štete koju TikTok ima za djecu i tinejdžere.

I dok su ovo očite alternative za ByteDanceov TikTok, prema pisanju TechCruncha, kao potencijalna zamjena spominje se i Reddit. Ova platforma nudi videosadržaj kratkog formata, no on ne dolazi direktno od kreatora, kao na drugim aplikacijama, nego su tu viralni videozapisi o kojima korisnici Reddita raspravljaju. Najčešće su to humoristični videozapisi.

Na kraju, ako gledate samo europske kreatore onda nema straha od odlaska TikToka, no sada je pravo pitanje koliko će se TikTok promijeniti jednom kada ga napuste američki kreatori. Naravno, uvijek postoji šansa da će ByteDance prodati svoj udio u ovoj platformi, ali prema svim dosadašnjim izjavama čelnih ljudi ove kompanije do brze prodaje neće doći, a sada je na kreatorima da odluče na koju će se platformu fokusirati i koja je dostojna zamjena za trenutno najpopularniju društvenu mrežu.