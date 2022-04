Iz startupa u globalnu tvrtku: Microblink nastavlja rast i širi timove Zagrebu i New Yorku

Tvrtka Microblink, globalna tvrtka koja razvija napredna rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, u prošloj je godini uspješno ubrzala rast i povećala broj zaposlenih na više od 300. Na takav rast koncentrirat će se i u ovoj godini u kojoj prihode žele povećati za 50 posto.

Iz tvrtke poručuju da su u 2021. ostvarili dobre rezultate i investicije te da su se uspjeli iz startupa razviti u globalnu tehnološku tvrtku. Danas znaju što kao globalna tvrtka žele postići te su napravili jasnu viziju svojih ključni proizvoda i toga kako će pristupiti klijentima.

Organizaciju su transformirali u produktno-orijentirane timove čime su povećali fokus na razvoj i dodatne prilike za komercijalizaciju postojećih rješenja, ali i na prepoznavanje novih poslovnih prilika u kojima se može iskoristiti njihova AI tehnologija. Takav način organizacije još će bolje podržati poslovni model razvojne kompanije sposobne kreirati posebne spin-off tvrtke, kao što je Photomath, s globalno uspješnim proizvodima temeljenima na Microblinkovoj AI tehnologiji.

- Microblink je razvojna tvrtka koja zna prepoznati i tehnologijom umjetne inteligencije riješiti različite poslovne probleme pa onda razviti ta rješenja u održivi poslovni model i skalirati ga na globalnom tržištu. Prvi spin-off bio je Photomath, a sada svoja rješenja razvijamo tako da mogu nastaviti život i razvoj izvan kompanije. Zbog brojnih prednosti naše AI platforme, u poziciji smo postavljati standarde u industriji, a s obzirom na ubrzanu digitalizaciju brojnih industrija, imamo prostora za razvoj velikog broja novih rješenja s globalnim potencijalom. Naša vizija je približiti mogućnosti umjetne inteligencije svakoj osobi u svijetu – rekao je Igor Strejček, globalni potpredsjednik za operativne poslove i direktor za Hrvatsku, te dodao da Microcblink u budućnosti želi postati AI Power House.

Tri segmenta poslovnih rješenja

Microblink svoja poslovna rješenja trenutno razvija u tri zasebna segmenta. Prvi se odnosi na utvrđivanje i potvrđivanje digitalnog identiteta korisnika. Microblink može digitalizirati osobne dokumente zahvaljujući bazi dokumenata iz gotovo svih dijelova svijeta, ali i prepoznati njihovu vjerodostojnost te autentičnost vlasnika, što značajno olakšava proces autentifikacije u nizu industrija.

Drugi segment je vezan uz trgovinu i prepoznavanje najrazličitijih artikala u maloprodaji. Microblinkov softver se koristi za preko 3 milijarde pojedinačnih kupnji godišnje i posjeduju najveću bazu od preko 15 milijuna maloprodajnih artikala. Na temelju tih podataka omogućuju razne uvide o navikama kupnje što brendovima omogućuje kreiranje boljih i personaliziranih ponuda i bolje ukupno korisničko iskustvo. Microblinkovo rješenje primjerice može brzo obrađivati račune i u realnom vremenu kupcima davati personalizirane popuste, pa su čak 50 koraka na blagajnama zamijenili jednim jednostavnim skeniranjem.

Prošle je godine na Microblikovim aplikacijama napravljeno više od 2 milijarde skenova te su aplikacije instalirane na 38 milijuna uređaja, a zanimljivo je i da je ukupno 10 posto svih maloprodajnih računa u SAD-u skenirano kroz njihovu aplikaciju.

Treći je AI segment sa svojom AI platformom. Nju Microblink danas koristi samo za razvoj vlastitih rješenja, no postoji potencijal komercijalizacije platforme s obzirom na njenu atraktivnost za druge kompanije koje bi koristile njene prednosti za razvoj vlastitog softvera.

- Naš tim od 30-ak software inženjera razvio je AI platformu koja značajno ubrzava i automatizira proces razvoja i isporuke naprednih AI rješenja. Označavamo ogromne količine podataka s našim timom koji čini više od 100 ljudi, pritom osiguravajući maksimalnu sigurnost i privatnost podataka. Koristeći se našom platformom i podacima, naših desetak AI stručnjaka dosad je razvilo preko 50 naprednih AI modela koji se izvode na više od 100 milijuna uređaja i u prosjeku 40 posto brže nego na konkurentnim rješenjima koja razvijaju Google i Apple. Posebno je uzbudljivo što uvodimo AI u dijelove naše AI platfome kako bi dodatno automatizirali i optimirali naš razvojni proces. Drugim riječima, postepeno gradimo AI koji gradi AI. U budućnosti težimo jednom moćnom AI sustavu koji bi bio sposoban samostalno razvijati napredna AI rješenja i proizvode - izjavio je Matija Ilijaš, globalni potpredsjednik za inženjerstvo i AI.

Širenje tima

Rast broja ljudi iz prošle godine tvrtka planira nastaviti i u 2022. pa u svojim uredima u Zagrebu i New Yorku do kraja godine planira zaposliti 150 novih ljudi. No, iako više nisu samo zagrebačka tvrtka, najviše ljudi će ipak doći u Zagreb.

Svejedno, svi zaposlenici imaju priliku otputovati u New York kako bi upoznali kolege iz američkog ureda, ali i stekli jedinstveno iskustvo rada na izuzetno dinamičnom i bogatom tržištu.

- U Microblinku inzistiramo na razmjeni znanja i radu u multidisciplinarnim timovima. Na taj način pojedinac dobije bolje razumijevanje šire slike projekata na kojima radi. A nama je bitno da svi u svakom trenutku razumiju što rade, koje poslovne probleme rješavamo i na koji način. Smatramo da je to jako bitno za zadovoljstvo ljudi jer su svi u svakom trenutku svjesni važnosti svog doprinosa u našem ukupnom poslovanju. Također, izuzetno nam je važna kontinuirana razmjena znanja i iskustava između kolega iz New Yorka i Zagreba jer u toj dinamici nastaju vrhunske ideje i inicijative - zaključio je Jurica Cerovec, suosnivač i globalni izvršni direktor za tehnologiju.

Zanimljivo je i da Microblink, koji ima oko 600 klijenata iz više od 60 zemalja, sve poslove i dalje dogovara iz Hrvatske te za sada samo 'gledaju prilike za eventualna širenja ureda po gradovima u Hrvatskoj ili vani'. Za veća širenja trenutno nemaju planove, ali iz tvrtke poručuju da 'vrebaju poslovne prilike'.