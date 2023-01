Izvršni direktor Applea Tim Cook sebi smanjio plaću za 40 posto

Cook je predložio da se njegov ukupni godišnji prihod smanji na 49 milijuna dolara što je 35 milijuna manje od predviđene zarade za 2022.

Nakon što je 64 posto dioničara Applea na godišnjem sastanku izglasalo da bi rukovoditelji tog tehnološkog diva trebali zadržati svoje plaće, izvršni direktor, Tim Cook, predložio je da se njegova godišnja zarada smanji za 40 posto.

Iako je većina bila protiv, Cooku, a i ostatku uprave, indikativna je bila mnogo manja podrška nego godinu ranije kad je čak 94,4 posto dioničara glasalo za zadržavanje zarade.

U duhu povratnih informacija dioničara, kako stoji u izvješću iz Applea, Cook je predložio da se njegov ukupni godišnji prihod smanji na 49 milijuna dolara što je 35 milijuna manje od predviđene zarade za 2022.

Osnovna plaća netaknuta

No, to ne znači da će Cook konac 2023. dočekati siromašan, jer će ipak zadržati svoju osnovnu plaću od tri milijuna dolara, dok će se bonusi, ispuni li kompanija zadane ciljeve, kretati do maksimalnih šest milijuna dolara. Najviše će biti smanjeni dionički bonusi koji ove godine neće biti veći od 49 milijuna dolara.

Kako prenosi Bloomberg, Cook je lani zaradio 99,4 milijuna dolara u što se ubrajaju redovna plaća, bonusi, putne i ostale naknade, a 2021. zaključio sa zaradom od 98,7 milijuna dolara. Činjenica da je predložio rezanje vlastite plaće izazvala je zabrinutost kod dijela dionika koji se pitaju je li time Cook želio dati primjer i ostalim rukovoditeljima čija plaća nije u skladu s rezultatima i/ili njihovim performansama ili je pesimističniji kad je riječ o realizaciji poslovnih planova.

Inače, CEO Applea je 2021. bio na udaru kritika jer je njegova plaća 1447 puta veća od prosječne plaće zaposlenika.