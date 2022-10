Jesu li plaće u hrvatskom IT-u porasle u zadnja tri mjeseca?

Odgovor na pitanje o rastu plaća u It sektoru dolazi iz TABU-a, hrvatske platforme koja je od ožujka ove godine do danas prikupila najveći uzorak plaća na našem IT tržištu - njih više od 19.000, a sad su podijelili i trend rasta odnosno pada prosječnih plaća u odnosu na tri mjeseca ranije.

Prosječna neto plaća narasla za 272 kn mjesečno

Za ovu analizu, u TABU-u su usporedili prosjek plaća unesenih u prva tri mjeseca od nastanka platforme, dakle od kraja ožujka do kraja lipnja, s prosjekom plaća u periodu od početka srpnja do kraja rujna. Uspoređujući generalan prosjek u IT-u, dakle podatke za sve pozicije, senioritete i odjele, s prosjekom u periodu od tri mjeseca ranije, zabilježen je porast od 2.2 posto — dok je prije prosječna mjesečna neto plaća u hrvatskom IT-u bila 12.602 kn, sad ona iznosi 12.873 kn, što je povećanje od 272 kn mjesečno.

Možda se prosječni rast ne čini toliko značajan, ali ako uđemo dublje u analizu za određene pozicije i odjele, vidimo da je u nekima zabilježen puno konkretniji porast, a u određenim odjelima je došlo i do pada prosječne plaće.

Najveći rast među (su)osnivačima firmi i rukovoditeljima na C-razini

U TABU-u postoji 13 kategorija, većina su uvriježeni odjeli u firmama poput Financija, Prodaje ili Ljudskih resursa, a tu su i posebne kategorije poput Osnivač ili suosnivač firme te Voditelj tima ili odjela. Najveći porast prosječne plaće u zadnja tri mjeseca zabilježen je u kategoriji Osnivač ili suosnivač firme — s prijašnjih 14.905 kn prosječna plaća popela se na 16.879 kn, što je porast od 11.9 posto odnosno 1.774 kn.

Drugi najveći porast plaća evidentiran je u kategoriji C-level, koju čine najviši rukovoditelji u hrvatskim IT firmama. Njima je prosječna plaća sa 21.925 kn porasla na 23.530 kn, što je rast od 1.605 kn odnosno za 7.3 posto.

Treća po kriteriju najvišeg rasta plaća je kategorija PM/PO/BA/Consultant/Agile, u kojoj su osim Product ili Project Managera, Product Ownera i Business Analysta, najčešće funkcije i Scrum Master, Quality Assurance, Kanban Agile Coach i drugi. Njihova prosječna plaća u zadnja tri mjeseca iznosi 13.492 kn, dok je prethodno iznosila 12.745 kn, što je porast za 747 kn odnosno za 5.9 posto.

Najveći pad plaća u Marketing i Dizajn odjelima

Usprkos prosječnom rastu plaća u IT-u te porastu u gore navedenim kategorijama, nisu svima u IT-u plaće narasle. Štoviše, TABU-ova analiza pokazala je da su u nekim odjelima prosječne plaće manje nego što su bile prije tri mjeseca. Najveći pad prosječne plaće u hrvatskim IT firmama dogodio se u odjelima Marketinga: sa 10.008 kn, prosječna plaća marketingaša pala je na 9.526 kn, odnosno manja je za 428 kuna ili za 4.8 posto. Slijedi odjel Dizajna, gdje je prosječna plaća bila 11.325 kn, a sada je 11.008 kn, što je za 2.8 posto ili 317 kn manje.

Među onima koji bilježe pad prosječne plaće, slijedi kategorija BI/Data/Database, gdje je prosječna plaća pala za 104 kn ili 0.8 posto — s 12.399 kn na 12.295 kn, a zatim odjel Ljudskih resursa, gdje je prosječna plaća prije tri mjeseca bila 10.599 kn, a sada je 10.541 kn, što je za 57 kn ili za 0.5 posto manje.

Istaknuli smo ‘pobjednike i gubitnike‘ ove analize - odjele s najvećim rastom i najvećim padom plaća, a kompletan pregled trendova za sve kategorije možete vidjeti u sljedećem grafu.

Novi izvještaj trendova dostupan korisnicima TABU-a

Novi izvještaj dostupan je i korisnicima TABU-a — svatko tko je unio ili ažurirao svoj unos u zadnja tri mjeseca može vidjeti usporedbu svoje plaće s prosjekom ili medijanom plaća svojih kolega u posljednja tri mjeseca te usporedbu s prosjekom starijim od tri mjeseca. Novi report nalazi se u navigaciji na vrhu personalizirane stranice rezultata korisnika - pod nazivom ‘Kvartalno ažuriranje‘.

O objavljivanju novih analiza za korisnike poput ove, kao i svim drugim poslovnim aspektima platforme, brine TABU Product Lead, Vatroslav Mileusnić, koji se ovom prilikom osvrnuo na dosadašnji tijek razvoja platforme.

Podrška i privatnih i poslovnih korisnika

- Kada smo pokrenuli TABU, htjeli smo omogućiti svima u IT-u da mogu usporediti svoju plaću i provjeriti je li konkurentna, a poslodavcima omogućiti praćenje konkurentnosti na tržištu. Nešto više od pola godine nakon pokretanja, TABU se pokazao kao alat koji je itekako potreban na tržištu - kaže Mileusnić.

- Tome u prilog govori nekoliko činjenica: konstantan rast novih korisnika, kao i vraćanje postojećih korisnika na platformu, koji ažuriraju promjene koje su se potencijalno dogodile u periodu od tri mjeseca. Također, TABU su počeli koristiti i prvi poslovni korisnici, tvrtke koje na temelju uvida u agregirane i anonimizirane TABU podatke o prosječnim plaćama po odjelima, senioritetima i pozicijama, žele omogućiti svojim zaposlenicima plaću kakvu zaslužuju, usklađenu sa stanjem na tržištu - ističe voditelj TABU-a.