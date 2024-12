Kako je ChatGPT promijenio svijet u dvije godine?

U samo dvije godine od lansiranja u studenom 2022., OpenAI-jev ChatGPT iz temelja je preoblikovao način na koji pojedinci i tvrtke pristupaju zadacima. Ono što je započelo kao jednostavna AI aplikacija postala je najbrže rastuća aplikacija u povijesti koja pokreće produktivnost, potiče kreativnost i preoblikuje industrije sa svakim novim ažuriranjem. Svaki tjedan više od 250 milijuna ljudi diljem svijeta koristi ChatGPT kako bi poboljšali svoj rad, kreativnost i učenje.

ChatGPT se suočava sa sve jačom konkurencijom. Novi suparnici poput Anthropicovog Claudea i Metine Llame, između ostalih, dolaze s jedinstvenim značajkama prilagođenim raznim industrijama. Iako ovo potiče inovacije, ono također otkriva izazovan put koji je pred nama kako bi veliki jezični modeli bili uistinu učinkoviti. Tvrtke kao što su Anthropic, Meta i Google predstavile su svoje LLM-ove (velike jezične modele), od kojih svaki zadovoljava specifične potrebe unutar različitih industrija. Iako ova poboljšanja donose nove mogućnosti, ona također ističu rastuću konkurenciju u prostoru i potrebu za specijaliziranim rješenjima, prenosi Bloomberg.

U svojoj prvoj godini ChatGPT se razvio od osnovnog chatbota do alata za produktivnost, privlačeći više od 100 milijuna korisnika nedugo nakon lansiranja. Korisnici su ga koristili za izradu e-poruka, rješavanje problema i generiranje sadržaja, značajno povećavajući produktivnost na radnom mjestu i omogućavajući brže donošenje odluka. Međutim, postojalo je i dosta ograničenja. Odgovorima ChatGPT-a ponekad je nedostajalo nijansi i dubine, a studije pokazuju da AI ne uspijeva u više od 30 posto zadataka zaključivanja zbog nedovoljne kontekstualne svijesti. Mučio se sa specijaliziranim temama, često pružajući površne odgovore u područjima poput medicine ili prava. Osim toga, razumijevanje konteksta od strane modela ostalo je nesavršeno, što je dovelo do povremenih pogrešnih tumačenja namjere korisnika.

Također su se pojavila etička razmatranja, posebno u vezi s akademskim integritetom jer su studenti počeli koristiti umjetnu inteligenciju za generiranje eseja bez odgovarajuće atribucije. Ovo je istaknulo potrebu za odgovornom upotrebom umjetne inteligencije u profesionalnim i obrazovnim okruženjima. Sve u svemu, iako je ChatGPT napravio impresivne korake, stalna poboljšanja su ključna za poboljšanje njegovih mogućnosti i rješavanje ovih izazova. Do kraja svoje druge godine, ChatGPT je značajno napredovao, postavši moćniji alat za korisnike u različitim sektorima. OpenAI je uveo ključna ažuriranja koja su omogućila podešavanje modela za određene industrije kao što su zdravstvo i financije, povećavajući njegovu relevantnost i točnost u specijaliziranim kontekstima, prenosi Hyperight.

Poboljšanja u temeljnoj arhitekturi i procesima obuke omogućila su ChatGPT-u da generira složenije i točnije odgovore. Ova evolucija mu je omogućila da bolje obrađuje nijansirane upite, rješavajući prethodna ograničenja u razumijevanju konteksta i dubine. Prilagodba je zauzela središnje mjesto, sa značajkama poput prilagođenih uputa koje korisnicima omogućuju prilagođavanje odgovora prema njihovim specifičnim potrebama. Ova je mogućnost omogućila profesionalcima da postave postavke za ton, opširnost, pa čak i interakcije temeljene na ulogama, čineći ChatGPT svestranim pomoćnikom za zadatke u rasponu od korisničke podrške do stvaranja sadržaja.

Uvođenje multimodalnog unosa također je proširilo njegovu upotrebljivost. Korisnici sada mogu komunicirati s ChatGPT-om na dinamičnije načine, poboljšavajući angažman i proširujući opseg njegove primjene. Uspjeh ChatGPT-a i njegovih konkurenata imao je veliki utjecaj, ne samo na AI industriju, već i na društvo u cjelini. Za tvrtke su LLM-ovi postali ključni za automatizaciju zadataka, povećanje produktivnosti i pružanje personaliziranih iskustava. Kako usvajanje raste, tvrtke integriraju ove modele u svakodnevne operacije, transformirajući marketing, komunikaciju i korisničku službu. S tim napretkom dolaze novi izazovi: dezinformacije, etička pitanja i zabrinutost za privatnost podataka. Brzi tempo evolucije umjetne inteligencije postavlja pitanja o regulaciji, odgovornosti i njezinom utjecaju na radna mjesta. Kako se umjetna inteligencija sve više integrira u industrije, tvrtke moraju ulagati u usavršavanje svoje radne snage za učinkovito upravljanje i rad s ovim alatima.

Gledajući u budućnost umjetne inteligencije, budućnost ChatGPT-a i drugih velikih jezičnih modela doista je uzbudljiva. Kako istraživanje umjetne inteligencije bude napredovalo, ti će modeli postajati pametniji i bolji u rješavanju složenih zadataka. S novim značajkama kao što su multimodalne mogućnosti i integracija podataka u stvarnom vremenu, može se očekivati ​​još učinkovitije rješavanje problema. Generativna umjetna inteligencija tek počinje, a njen potencijal brzo raste. Od personaliziranog učenja do poticanja kreativnosti u umjetnosti i pokretanja otkrića u znanosti i medicini, mogućnosti su beskrajne. Kako AI postaje pametniji, otključat će nove razine učinkovitosti, kreativnosti i uvida za sve.

Što kažu stručnjaci?

Ivan Biliškov, direktor splitske AI tvrtke Codeasy za Lider je dao svoj komentar na trenutačno stanje te budućnost ChatGPT-a i umjetne inteligencije. Vjeruje da je umjetna inteligencija fundamentalno promijenila nekoliko ključnih segmenata ljudskog djelovanja počevši od načina na koji ljudi pristupaju zadacima. Umjesto da počinju "od nule", sada mogu koristiti AI za generiranje inicijalnih nacrta, istraživanje tema, prevođenje, sažimanje složenih tekstova ili dobivanje bržih odgovora na kompleksna pitanja što značajno skraćuje vrijeme potrebno za obavljanje različitih intelektualnih zadataka.

- Kod učenja može objasniti kompleksne koncepte, ponuditi vježbe, provjeriti znanje i pružiti instantnu povratnu informaciju. Ljudi sve češće koriste AI za analizu složenih scenarija, generiranje mogućih rješenja i pružanje strukturiranih pristupa problemima. To uključuje sve, od poslovnog planiranja do osobnog savjetovanja - rekao je Biliškov i naglasio da AI alati ne zamjenjuju ljudsku kreativnost, kritičko razmišljanje i etičku prosudbu, već ih proširuju i potenciraju.

ChatGPT je postao vrlo popularan u kratkom roku. Tvrtka OpenAI je radila na GPT modelima nekoliko godina prije (od 2018. godine), ali je tek GPT-3 postigao medijsku eksponiranost kroz izradu ChatGPT sučelja gdje su pojedinci mogli koristiti alat kojem je glavni adut bila jednostavnost upotrebe.

- Među njegovim najvećim prednostima svakako je širok spektar primjena, što ga čini vrlo svestranim alatom. Ljudi su počeli tražiti načine na koji se može iskoristiti i time su čak premašili originalne zamisli OpenAI tima. Sama medijska popularnost se stvorila i zbog načina na koji su odgovori prezentirani: prve verzije su doslovno stavljale slovo po slovo ispred korisnika - rekao je Biliškov.

ChatGPT je brzo postavio industrijski standard zbog toga što su prvi napravili veliki znanstveno istraživački pomak. Sada postoji i konkurencija kao Google Gemini, Anthropic Claude, Microsoft Copilot i Meta Llama koji konstantno pritišću ChatGPT i tjeraju ga na napredak.

-OpenAI zadržava prednost zahvaljujući agresivnoj strategiji besplatnog pristupa, brzom lansiranju nadogradnji i snažnom marketinškom pristupu. Ipak, kontinuirana inovativnost bit će ključna za zadržavanje vodećeg tržišnog položaja u izuzetno dinamičnom ekosustavu umjetne inteligencije- rekao je Biliškov.

S velikom primjenom i popularnosti dolaze i izazovi s kojima se suočava ChatGPT, posebno u pogledu privatnosti podataka i sigurnosti.

- Trenutačni najveći strahovi vezani su uz mogućnost generiranja lažnih sadržaja, curenje privatnih informacija i korištenje AI-ja za manipulativne svrhe. Ipak, smatram da su ovi izazovi rješivi, a ključno je kontinuirano usavršavanje sigurnosnih mehanizama, transparentnosti i etičkih smjernica. Tehnološki napredak mora imati naglasak na odgovornoj primjeni, što zahtijeva aktivno sudjelovanje razvojnih timova, pravnih stručnjaka i regulatornih tijela. Budućnost AI-ja leži upravo u sposobnosti da se ovi rizici pretvore u prilike za konstruktivni razvoj koji štiti ljudska prava i društvene vrijednosti. Drugi izazov je kreiranje multimodalnog alata koji će nas u konačnici dovesti korak bliže općoj umjetnoj inteligenciji (AGI) - govori Biliškov.

Upozorava i na mogućnosti koje ima ChatGPT te moguće rizike koje uvijek sa sobom nosi nova tehnologija.

- Moramo biti oprezni. Svaka nova tehnologija nosi rizike, od gubitka privatnosti do mogućnosti manipulacije. AI već sada mijenja način način na koji radimo, učimo i komuniciramo. Bitno je educirati mlađe naraštaje o načinima korištenja i kako ispravno koristiti takve alate. S druge strane, umjetna inteligencija je već nekoliko desetaka godina bila integrirana u svakodnevni život, a da većina populacije to i ne zna. Sve preporuke filmova, sadržaja na društvenim mrežama i reklama već dugi niz godina radi umjetna inteligencija - zaključio je direktor splitske AI tvrtke Codeasy.

Svoje mišljenje s nama je podijelila i Tena Turčinović Barukčić, članica upravnog odbora CroAI-ja, Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju.

- AI je među nama, puno prije izlaska ChatGPT-a. Primjena AI se počela prvo javljati u znanstvenim radovima, istraživanjima, tehnologiji, businessu i sada u svakodnevnom životu pojedinca, ponajviše zahvaljujući ChatGPT-u. Izlaskom ChatGPT dostupnost informacija svakome čovjeku je postala još brža i pristupačnija, gdje danas možemo u svega nekoliko minuta doći do informacije. Upravo to je dovelo do raznih promjena kako čovjek danas uči, piše, istražuje i u konačnici rješava probleme. Prije ChatGPT-a, veliki dio vremena se ulagao u istraživanje o problemu ili zadatku gdje bi se čovjek okretao knjigama, znanstvenim radovima, internetu i u konačnici, koristio Google kao česti alat za pretragu - rekla je Tena Turčinović Barukčić.

Vjeruje da je velikoj popularnosti i uspjehu ChatGPT-a pridonijelo nekoliko različitih faktora kao što su široka primjena, prirodna interakcija, pogotovo GPT-4 model (kao da pričate s čovjekom), dostupnost svima s Internetom, zabavna i personalizirana interakcija i ušteda vremena. Također objašnjava da je jedna od najvećih prednosti ChatGPT-a u odnosu na konkurenciju upravo njegova široka primjena.

- Neke od njih su: obrada prirodnog jezika (Natural Language Processing - NLP), generiranje sadržaja (članaka, e-mailova, priča, poezije, izvještaja ili tehničkih dokumenata, automatizacija zadataka (generiranje koda, proračuna, formula), analiza i sinteza informacija, preporuke, simulacija razgovora te integracija s drugim alatima (npr. API). ChatGPT ima najčešću primjenu kada pričamo o generativnom AI modelu. ChatGPT se najčešće uspoređuje s GitHub Copilot i Gemini modelima, te su razmišljanja podvojena. Svaki od njih ima specifične funkcionalnosti prilagođene različitim korisničkim potrebama. Iako svi koriste umjetnu inteligenciju, razlikuju se u primjeni, integraciji i ciljanoj publici - rekla je Turčinović Barukčić.

Također, naglašava i najveće izazove s kojima se susreće ChatGPT, kao što su kvaliteta podataka na kojim se treniraju AI algoritmi, zlouporaba osobnih podataka, generiranje lažnih vijesti i dezinformacija što može u konačnici dovesti do panike i rastu nepovjerenja u tehnologiju i okruženje, pitanje odgovornosti i u konačnici bojazan da se kod korisnika ne pojavi ovisnost o samoj tehnologiji koja u konačnici može dovesti do gubitka ljudskih vještina i sposobnosti, kao i do smanjenja kritičkog razmišljanja i kreativnosti.

Za kraj, predviđa budućnost ChatGPT-a i sličnih tehnologija u narednih pet godina, te njihovu potpunu integraciju u svakodnevni život.

- Pet godina u ovom području se čini kao 50 godina. AI je danas prisutan u gotovo svakom području našeg djelovanja, kako u poslovnom tako i privatnom. Kroz pet godina vjerujem da će alati kao što su ChatGPT biti apsolutno prihvaćeni kao jedan od standardnih alata za rad. Danas su to Microsoft Word, Excel, Powerpoint, tako će i modeli poput ChatGPT-a biti jedan od must-know alata za rad. Privatno, mislim da će jako ovisiti o pojedincu i okruženju u kojem obitava. Mlađe generacije već odrastaju uz ChatGPT i to je već njihova svakodnevica od osnovnih i srednjih škola sve do fakulteta. Stoga smatram da integracija i u privatan život je neminovna i već prisutna. Budućnost je već tu, te bi svakome sugerirala da odvoji 2 sata tjedno da testira, isprobava različite AI alate s ciljem rješavanja nekog problema. Način razmišljanja vam se počinje mijenjati te vas tjera na učenje, usavršavanje i konačno, da se zaigrate s njima i probudite dijete u sebi - zaključuje Turčinović Barukčić.