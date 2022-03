Kenneth Fredriksen (Huawei): Ako se Europa ne osvijesti i ne ubrza, povećat će se digitalni jaz

U Europi uspostava 5G mreža zaostaje za Kinom i to je jedan od glavnih izazova

Morate biti digitalna kompanija, bazirana u cloudu, ako želite u budućnosti

Huawei pokreće vlastitu proizvodnju čipova i razvija vlastitu trgovinu aplikacija

Transformacija i digitalizacija tradicionalnih industrija veliki je izazov na globalnoj razini. Pandemija je te procese dramatično ubrzala, ali oni uvelike ovise o uspostavi 5G mreže. U Kini, gdje je adopcija i razvijenost 5G-a puno veća, već je dosta uznapredovanih projekata. Prošle godine je 5G tehnologija podržala transformaciju raznih industrija, od rudarstva, čeličana, luka, kemijske i cementne industrije, energetike i zdravstvene industrije.

S druga strane, Europa kaska. Jedan od rijetkih primjera je Huawei 5G upravljačko rješenje na daljinu koje je aplicirano na željeznički logistički hub u Mađarskoj.

- Pandemija je dramatično ubrzala digitalizaciju - kaže Kenneth Fredriksen, direktor Huaweija za CEE&Nordics regiju s kojim smo na temu transformacije industrija, primjene 5G-a i digitalnog jaza između Europe te SAD-a i Kine razgovarali na Mobile World Congressu u Barceloni.

U Kini se već uvelike mogu koristiti prednosti 5G-a jer je takva mreža široko dostupna i imaju više od milijun 5G baznih postaja. - Kad imate naprednu infrastrukturu i povezivost, možete inovirati. Inovacije se ne događaju na staroj tehnologiji – ističe Fredriksen. U Europi uspostava 5G mreža zaostaje za Kinom i to je, po njegovom mišljenju, jedan od glavnih izazova u Europi i razlog zašto Kina brže napreduje. Osim toga, Kina zbog svoje veličine ima veću mogućnost skaliranja koja je potrebna za monetizaciju projekata. Ono što je možda najvažnije je ekosustav stvoren oko 5G-a koji je u Kini puno razvijeniji pa je i više konkretnih primjera primjene u poslovanju.

Izazovi digitalizacije tradicionalnih industrija

Među rijetkim projektima u Europi Fredrikssen izdvaja željeznički kontejnerski terminal na 5G-u u Mađarskoj te razvoj pametne poljoprivrede potpomognute 5G-om u Švicarskoj. – Ima projekata, ali na kraju dana trebamo imati povezivost u puno većem obujmu. Europa će morati razmišljati drugačije u smislu ubrzanja i načina kako da ekosustav razvija platforme, a ne se samo oslanjati na operatere. Mora se raditi na konkretnim poslovnim slučajevima, a to je lakše u okviru ekosustava – kaže Fredriksen.

- Ako se Europa ne osvijesti i ne bude surađivala u široj mjeri te ne shvati važnost kreiranja platformi povezivosti, postoji rizik da će se digitalni jaz povećati. Zemlje koje će ugrabiti nove poslovne prilike mogle bi doći u položaj da ih je teško pobijediti. Europa se mora ubrzati, ako želi zadržati položaj u digitalnom svijetu koji su imali dosad – istaknuo je Fredriksen.

Smatra kako Europa zbog svoje fragmentirane strukture ima brojne izazove, posebno kad ulazimo u sljedeću fazu digitalizacije, jer su skaliranje, suradnja i koordinacija izuzetno važni. Europa, kao tržište, ima nedostatak jer se radi o velikom broju država koje se moraju koordinirati, u odnosu na Kinu ili SAD koji su jedinstveno tržište te lako mogu donijeti regulative koje se primjenjuju na cijelo tržište, koordinirati resurse i gradnju ekosustava.

- Našoj industriji nedostaje talenata i stručnosti, a za male europske zemlje ti su izazovi još veći, u odnosu na Kinu i SAD koja imaju velika tržišta i velik bazen talenata. Tamo je lakše razvijati sigurnosne regulative, Europa to treba raditi na konsolidiranim temeljima – smatra Fredriksen.

Huawei kao globalna kompanija ima tehnološki know how, ali radi s lokalnim partnerima koji razumiju lokalne probleme. – Ta kombinacija ekosustava i partnerstava je ključna za uspješnu digitalizaciju. Nitko ne može sam sve. Iako imamo najširi tehnološki portfelj na svijetu moramo imati lokalne partnere koji maju lokalno znanje i lokalne partnere za implementaciju – ističe Fredriksen.

Sljedeći korak digitalizacije je inteligentno društvo

Do kraja 2021. godine više od 300 telekom operatera diljem svijeta iskoristilo je podatkovna rješenja iz Huaweija kako bi nadogradili podatkovnu infrastrukturu. Rješenja temeljena na tehnologijama poput 5G AR i VR se vrlo brzo razvijaju i primjenjuju u kulturi, turizmu, trgovini i sportovima.

- U sljedećih 10 godina predviđamo da će 87 posto prihoda dolaziti iz oblaka. To znači da morate biti digitalna kompanija, kompanija bazirana u cloudu, ako želite u osnovi preživjeti u budućnosti. Umjetna inteligencija će biti ugrađena u mnoge funkcije i pomoći će kompanijama da budu učinkovitije i kreiraju bolje proizvode. Kad pogledate pametnu proizvodnju, možete eliminirati greške jer je sve potpuno autonomno i radi 24/7. Nema pogreški jer rade strojevi što je ogroman benefit – kaže Fredriksen. Napredna rješenja mogu smanjiti troškove rada za čak dvije trećine.

Za korisnike će 5G iskustvo u velikoj mjeri biti fokusirano na različite vrste video usluga i za njih će to biti glavni pokretač podatkovne potrošnje. U poslovnom okruženju su različite primjene - aplikacije koje ovise o latenciji, poput pametnih tvornica, podrške autonomnoj vožnji, gdje je vrijeme odziva ključno. - Puno je potencijala, a sljedeći korak digitalizacije bit će inteligentno društvo. Interakcija između strojeva i ljudi bit će sve manje primjetna. Imat ćemo okruženje sa senzorima i povezanim uređajima koji olakšavaju život – kaže Fredriksen.

Kako je kriza utjecala na Huaweijevo poslovanje i planove s 5G-om

Fredriksen ističe kako kriza i kaos u globalnim opskrbnim lancima izazvan pandemijom, a sada i ratom u Ukrajini, nije značajno utjecala na Huawei jer imaju sustave 'poslovnog kontinuiteta' koji su dizajnirani da se nose s raznim situacijama, prirodnim katastrofama, pojavama poput pandemije i političkim ograničenjima koja utječu na opskrbne lance. - Zato uvijek imamo višestruke izvore kritičnih komponenti, dobavljače komponenti, višestruke geografske lokacije za proizvodnju ključnih komponenti i brojne logističke centre kako bi osigurali da u slučaju geografskih ograničenja možemo nastaviti s opskrbom - rekao je Fredriksen i dodao da je mogućnost isporuke, bez obzira na eksterne razloge, jedan od njihovih temeljnih fokusa.

– Imali smo izazova kao i svi, ali smo se dobro pripremili i savladali ih – kaže Fredriksen, dodajući da se digitalizacija dramatično ubrzala u zadnje dvije godine, u zapadnom svijetu za sedam godina dok je, ističe, u Aziji u pandemiji sigurno napravljen napredak od 10 godina

- Ključni pokretač je bilo to što su ljudi morali iskoračiti iz vlastite zone komfora, kako bi mogli nastaviti raditi i živjeti. Ako se nisi digitalizirao, nisi mogao obaviti posao ili druge stvari, ljudi su bili gurnuti i mislim da je to u mnogočemu najbolji način da se i sam poboljšaš, a mislim da je to bio i slučaj ovdje. Ljudi i tvrtke su se morali digitalizirati, s čime su čekali ili odugovlačili. Promjena je normalno bolna, ali pandemija je pokazala, kad je potrebno, možemo se jako brzo promijeniti i prilagoditi kao ljudi, tvrtke i poduzeća – rekao je Fredriksen.

5G i zemlje u regiji – kako ugrabiti priliku dovoljno rano

Fredrikssen smatra da je 5G velika prilika za zemlje koje možda nisu bile najnaprednije dosad u digitalizaciji i tehnologiji. - Ako ugrabite prilike dovoljno rano, možete puno toga nadoknaditi, popraviti položaj zemlje i konkurentnosti i to prilično dramatično. Već vidimo kako zemlje koriste taj tehnološki skok da poprave svoj položaj. Nužno se fokusirati na investicije u povezivost, izgradnju infrastrukture što je brže moguće, i to bežične i fiksne. Ne možete se oslanjati samo na mobilnu komunikaciju, potrebna je i dobra optička mreža koja će podržati 5G veze. Mislim da se zemlje u ovoj regiji kreću brže nego u prošloj tehnološkoj promjeni, a to je prilika i ako ste svjesni te prilike trebate je ugrabit kao način da poboljšate konkurentnost – ističe Fredriksen.

Huawei i američka entity lista

Na pitanje koliko su američke restrikcije i stavljanje na tzv. Entity listu poduzeća kojima je potrebno odobrenje za trgovinu s američkim proizvodima utjecalo na Huawei, Fredrikksen kaže kako činjenica da su uspjeli održati svoje poslovanje, pokazuje da su imali dobar poslovni plan. - Ubrzali smo ulaganja da bi održali poslovanje. Bez obzira na političku situaciju, svaka kompanija mora razmišljati na taj način, s obzirom na način kako svijet danas izgleda. Uvijek smo se fokusirali na to da korisnicima isporučimo što smo obećali i što trebaju. Nikad nismo rekli da s nekim ne želimo raditi. Uvijek smo cijenili partnerstva i suradnju i htjeli bi da se to nastavi, mislimo da je nesretno da politika ograničava napredak svijeta kakav bi trebao biti. Nismo samo mi ti koji patimo od ovih ograničenja, naši američki dobavljači također trpe. Inovacija je najbrža ako surađujemo i trošimo energiju u istom smjeru – ističe Fredriksen.

Huawei, dijelom kao odgovor na restrikcije, pokreće vlastitu proizvodnju čipova i razvija vlastitu trgovinu aplikacija. – App Gallery nije samo posljedica entity liste već vjerujemo da svijet treba više konkurencije u tim platformama i da Europa ovdje treba snažniji položaj. Platforme su sada iznimno moćne. Naš App Gallery je fokusiran na to da pružatelji aplikacija imaju kontrolu nad podacima i to mogu monetizirati. Mi pružamo ovu platformu i kao alternativu za europske aplikacije kako bi i one mogle rasti. Male tvrtke ne bi trebale ovisiti o tome je li im slobodan pristup na platformu. Nije samo u našem interesu da App Gallery uspije, već i u interesu svih pružatelja malih aplikacija i zato ćemo tu investirati – rekao je Fredriksen.