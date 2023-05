Kineska AI industrija jedva usporena unatoč američkoj kontroli izvoza mikročipova

Američke kontrole izvoza mikročipova uvedene prošle godine kako bi se zamrznuo kineski razvoj superračunala koja se koriste za razvoj nuklearnog oružja i sustava umjetne inteligencije poput ChatGPT-a imaju samo minimalne učinke na kineski tehnološki sektor, objavio je Reuters.

Pravila su ograničila isporuke čipova tvrtki Nvidia i Advanced Micro Devices koje su postale standard globalne tehnološke industrije za razvoj chatbota i drugih AI sustava.

Čak i usporeni čipovi su napredak

Nvidia je zbog toga stvorila varijante svojih čipova za kinesko tržište koje su usporene kako bi zadovoljile američka pravila. Industrijski stručnjaci rekli su Reutersu da će najnoviji čip, Nvidia H800 koji je najavljen u ožujku, vjerojatno trebati deset do 30 posto više vremena za obavljanje nekih AI zadataka i mogao bi udvostručiti neke troškove u usporedbi s Nvidijinim najbržim američkim čipovima.

Čak i usporeni Nvidijini čipovi predstavljaju napredak za kineske tvrtke. Tencent Holdings, jedna od najvećih kineskih tehnoloških kompanija, u travnju je procijenila da će sustavi koji koriste Nvidijin H800 skratiti vrijeme potrebno za treniranje najvećeg AI sustava za više od polovice, s 11 dana na četiri dana.

- Čini se da kompanije s umjetnom inteligencijom s kojima razgovaramo taj nedostatak vide relativno malim i njime se može upravljati - rekao je Charlie Chai, šangajski analitičar iz 86Researcha.

Konstantno prepiranje između vlade i industrije razotkriva izazov SAD-a u usporavanju napretka Kine u visokoj tehnologiji bez štete američkim tvrtkama. Dio američke strategije u postavljanju pravila bio je izbjeći takav šok da bi Kinezi potpuno odbacili američke čipove i udvostručili vlastite napore u razvoju čipova.

Ograničenja izvoza imaju dva dijela. Prvi postavlja gornju granicu sposobnosti čipa za izračunavanje iznimno preciznih brojeva, a riječ je o mjeri osmišljenoj da ograniči superračunala koja se mogu koristiti u vojnim istraživanjima. Izvori iz industrije čipova rekli su da je to bila učinkovita akcija, prenosi Reuters.

No izračunavanje iznimno preciznih brojeva manje je relevantno u radu umjetne inteligencije poput velikih jezičnih modela gdje je količina podataka koju čip može prožvakati važnija. Nvidia prodaje H800 najvećim kineskim tehnološkim tvrtkama, uključujući Tencent, Alibaba Group Holding i Baidu za korištenje u takvim poslovima, iako još nije počela isporučivati ​​čipove u velikim količinama.

- Vlada ne nastoji naštetiti konkurenciji ili američkoj industriji i dopušta američkim tvrtkama da isporučuju proizvode za komercijalne aktivnosti, kao što je pružanje usluga u oblaku za potrošače - rekla je Nvidia u prošlotjednom priopćenju. Kina je važan kupac za američku tehnologiju, dodaje se.

- Listopadske kontrole izvoza zahtijevaju da stvaramo proizvode sa sve većim jazom između dva tržišta. Poštujemo propise i istovremeno nudimo što je moguće konkurentnije proizvode na svakom tržištu - objavila je Nvidia prošli tjedan.

Bill Dally, Nvidijin glavni znanstvenik, rekao je u zasebnoj izjavi ovog tjedna da će ‘ovaj jaz s vremenom brzo rasti jer se zahtjevi za obukom nastavljaju udvostručavati svakih šest do 12 mjeseci‘. Glasnogovornik Ureda za industriju i sigurnost, ogranka američkog Ministarstva trgovine koji nadzire pravila, nije odgovorio na zahtjev za komentar, prenosi Reuters.

Novac pomaže

Drugo američko ograničenje odnosi se na brzine prijenosa s čipa na čip, što utječe na AI. Modeli iza tehnologija kao što je ChatGPT su preveliki da bi stali na jedan čip. Umjesto toga, moraju biti raspoređeni na mnogo čipova, često na tisuće odjednom, koji svi trebaju međusobno komunicirati.

Nvidia nije otkrila pojedinosti o performansama čipa H800 samo za Kinu, ali lista sa specifikacijama u koju je Reuters imao uvid pokazuje brzinu od čipa do čipa od 400 gigabajta u sekundi, manje od polovice vršne brzine od 900 gigabajta u sekundi za Nvidijin vodeći H100 čip koji je dostupan izvan Kine.

Neki u industriji umjetne inteligencije vjeruju da je to još uvijek dosta brzine. Naveen Rao, izvršni direktor startupa pod nazivom MosaicML koji je specijaliziran za pomoć AI modelima da bolje rade na ograničenom hardveru, procijenio je usporavanje sustava od deset do 30 posto.

- Postoje načini da se sve to algoritamski zaobiđe. Ne vidim da je ovo granica još jako dugo - otprilike deset godina - rekao je.

Novac pomaže, kažu stručnjaci. Čip u Kini kojem je potrebno dvostruko više vremena da završi zadatak obuke umjetne inteligencije od bržeg američkog čipa još uvijek može obaviti posao.

- U tom trenutku morate potrošiti 20 milijuna dolara umjesto deset milijuna dolara da ga osposobite. Je li to bezveze? Da, jest. Ali znači li to da je ovo nemoguće za Alibabu ili Baidu? Ne, to nije problem - rekao je za Reuters jedan izvor iz industrije koji je želio ostati anoniman zbog dogovora s partnerima.

Štoviše, istraživači umjetne inteligencije pokušavaju smanjiti masivne sustave koje su izgradili kako bi smanjili troškove proizvoda za obuku sličnih ChatGPT-u i drugim procesima. To će zahtijevati manje čipova, smanjujući komunikaciju između čipova i smanjujući utjecaj ograničenja brzine u SAD-u.

Prije dvije godine industrija je mislila da će modeli umjetne inteligencije postajati sve veći i veći, rekao je Cade Daniel, softverski inženjer u Anyscaleu, startupu iz San Francisca koji pruža softver za pomoć tvrtkama u obavljanju posla AI-ja.

"Da je to istina i danas, ovo ograničenje izvoza imalo bi puno veći učinak. Ovo ograničenje izvoza je vidljivo, ali nije toliko razorno koliko je moglo biti - zaključio je Daniel.