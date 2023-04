Kineski CATL predstavio novu ‘najgušću bateriju‘ za elektrifikaciju zračnog prometa

Najveći svjetski proizvođač baterija, kineski CATL predstavio novu ‘kondenziranu bateriju‘ za elektrifikaciju zračnog prometa. Iz tvrtke kažu kako se radi o tehnološkoj prekretnici što se baterija tiče, zahvaljujući tehnologiji koja nudi gustoću energije do 500 Wh/kg što je dovoljno za stvaranje tj. letenje, potpuno električnih zrakoplova, tvrde iz ove kineske mega tvrtke. A koliko znači gustoća energije od 500 Wh/kg najbolje pokazuje podatak da Tesline 4680 baterijske ćelije, koje se smatraju jednima od najnaprednijih na današnjem tržištu, imaju energetsku gustoću do ‘samo‘ 296 Wh/kg.

- Lansiranje kondenziranih baterija otvorit će eru univerzalne elektrifikacije pomorskog, kopnenog i zračnog prometa te će se otvoriti više mogućnosti za razvoj industrije – rekli su iz tvrtke na prezentaciji novih baterija.

Glavni znanstvenik CATL-a Wu Kai kaže da ‘kondenzirana baterija integrira niz inovativnih tehnologija, uključujući katodne materijale ultravisoke energetske gustoće, inovativne anodne materijale, separatore i proizvodne procese, nudeći izvrsne performanse punjenja i pražnjenja, kao i dobre sigurnosne performanse‘.

Iz tvrtke dodaju kako nova tehnologija ruši granice koje su dugo ograničavale razvoj sektora baterija te da će otvoriti novu eru elektrifikacije usredotočenu na visoku sigurnost i malu težinu. Također, navode kako tvrtka aktivno radi s partnerima na razvoju električnih putničkih zrakoplova koji postižu sigurnosne standarde na razini zrakoplovstva.

Osim za zrakoplove, CATL kaže da će uskoro lansirati verziju kondenziranih baterija za automobile za koje kaže da će također krenuti u masovnu proizvodnju tijekom ove godine.

Elektrifikacija putničkih zrakoplova

Godine 2020. Elon Musk je rekao da ‘električni let počinje biti zanimljiv kada dosegnete 400 Wh/kg‘ i tada je predvidio da bi se do toga moglo doći do 2023. godine i očito nije pogriješio. Ovotjedna najava potvrđuje i čak nadmašuje Muskova predviđanja da bi ova razina gustoće energije do sada bila komercijalno moguća. Ranije ovog mjeseca je istraživački centar Argonne najavio novu baterijsku tehnologiju s gustoćom energije od 1200 Wh/kg, iako ta tehnologija još nije spremna za masovnu proizvodnju.

- S daljnjim razvojem, očekujemo da će naš novi dizajn za litij-zračnu bateriju također postići rekordnu gustoću energije od 1200 watt-sati po kilogramu - rekao je znanstvenik iz Argonnea Larry Curtiss.

Iako je posljednjih mjeseci došlo do mnogih otkrića u baterijama visoke gustoće, mnoge od ovih tehnologija tek su u povojima i trebat će mnogo godina da dosegnu masovnu proizvodnju iako CATL najavljuje da će njihova kondenzirana baterija krenuti u masovnu proizvodnju već ove godine.