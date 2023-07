Klauzula o umjetnoj inteligenciji za glumce: Radiš jedan dan, posudiš lik i glas, a studio ih koristi do kraja vječnosti

Ne otkrivamo toplu vodu ako kažemo da Hollywood već godinama koristi umjetnu inteligenciju. U filmskoj se industriji AI (artificial intelligence) odavno koristi za izradu specijalnih efekata kako bi bili što realističniji i impresivniji, što osim toga potencijalno smanjuje potrebu za praktičnim efektima, a štedi i vrijeme i novac u postprodukciji.

Znamo svi da nam streaming servisi pokazuju personaliziranu ponudu koja se temelji na AI algoritmima. To znači da se AI koristi i za analizu publike, za analizu podataka o gledateljima i o njihovim preferencijama, što itekako pomaže studijima u donošenju što utemeljenijih odluka o tome kojim filmovima dati zeleno svjetlo i kako ih plasirati na tržište.

Naravno, AI se koristi i u distribuciji filmova, što potencijalno dovodi do veće prodaje ulaznica i prihoda, no ni to nije podiglo toliko prašine koliko nova klauzula o umjetnoj inteligenciji koja se početkom godine počela provlačiti u ugovorima za scenariste i glumce. Prema toj klauzuli, umjetna inteligencija može se koristiti za analizu svih postojećih scenarija, kao i za stvaranje novih, što potencijalno može dovesti do učinkovitijeg i isplativijeg pisanja scenarija, stajalo je u ugovorima. No, to nije bilo sve. AI bi se koristio, ili se već koristi, i u preprodukciji, što ne uključuje samo traženje lokacije za snimanje i izradu scenarija, već i za odrađivanje dijelova glume umjesto glumaca. Drugim riječima, glumac posudi lik i odradi ‘glumu‘ glasa u jedan dan, a sav preostali posao na filmu ‘odglumi‘ umjetna inteligencija odnosno glumčev digitalni avatar i to po scenariju koji je napisao ‘kolega‘ AI bot.

Glumci protiv digitalnih avatara

Naravno da je došlo do reakcije. Za glumce, što one najplaćenije i najpopularnije, što one s dna B holivudske liste koji upražnjavaju uloge u kojekakvim franšiznim TV serijama, to sve znači ne samo gubitak posla nego i pad prihoda. I dok dio javnosti posprdno komentira kako su i scenaristi i glumci to zaslužili, jednima su scenariji dosadni i predvidljivi, a drugi glumcima spočitavaju da su preplaćeni, drugi cijelu bitku između scenarista i glumaca koji su u štrajku smatraju prvom pravom ‘bojišnicom‘ za prava ljudske vrste nad ‘invazijom‘ umjetne inteligencije.

Scenaristi pak u toj priči i ne izgledaju kao tvrdolinijaši i ističu da nisu protiv novih tehnologija, samo se protive da one rade umjesto njih, već žele da ‘radi za njih‘, kako bi primjerice dala ime nekom čudnovatom planetu u novoj sci-fi seriji. Glumci pak imaju skroz drugačiju perspektivu, glumci ne žele da ih ta tehnologija zamijeni i da u konačnici od svog lika dobiju digitalni avatar koji, temeljen na AI-ju, koji već sad može reproducirati i njihov izgled i glas, što već radi deep fake.

Sindikat glumaca Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) nije uspio postići dogovor sa čelnicima filmske industrije za bolju zaštitu glumaca od umjetne inteligencije upozorivši globalnu javnost da ‘umjetna inteligencija predstavlja egzistencijalnu prijetnju kreativnim profesijama‘. Sindikat je, brže bolje, podržao i britanski sindikat glumaca ističući da se glumci diljem svijeta moraju ujediniti i zauzeti stav protiv kapitalom gonjenih producenata i vlasnika studija kojima je jedino bitan profit.

AI prijetnja kreativnim profesijama

Duncan Crabtree-Ireland, glavni pregovarač sindikata SAG-AFTRA, kritizirao je upravo producente i filmaše zbog njihovih dosadašnjih prijedloga o umjetnoj inteligenciji. On je bio taj koji je javnost upoznao s detaljima iz AI klauzule prema kojima se od glumaca umjesto glume tražila samo ‘mogućnost skeniranja lica i plaćanje jednog dana rada‘, to znači da bi lik tog glumca ili glumice studio mogao ‘posjedovati i koristiti do kraja vječnosti, u bilo kojem projektu koji žele, bez pristanka i bez naknade‘.

A to pomalo zvuči kao zaplet epizode ‘Joan Is Awful‘ nove sezone serije Black Mirror Charlieja Brookera u kojoj se holivudska zvijezda Salma Hayek bori s otkrićem da producentska tvrtka može koristiti njezin lik kroz umjetnu inteligenciju bez njezina znanja na svim projektima na kojima zaželi.

– AI se mora držati pod kontrolom – poručuju i najskuplji holivudski glumci svjesni da je između milijunskih ugovora i praznog računa tek tehnologija koju zasad barem nitko ne kontrolira zbog čega su i stupili u štrajk, prvi put u 43 godine.

A da je industrija nanjušila priliku da smanji troškove i poveća profit, u to nema dileme. Uklanjajući trošak scenarija i plaćanja glumaca, industrija bi doživjela renesansu, a Wall Street bi to itekako nagradio. Pitanje je samo bi li se to i koliko svidjelo onima zbog kojih to sve i opstaje već desetljećima – publici.