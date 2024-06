Kreativna umjetna inteligencija: 9 AI alata koji mijenjaju živote i poslovanje

Premda obični puk, sudeći prema relevantnim istraživanjima, sporo prihvaća novotarije, pa i AI rješenja, tvrtke umjetnu inteligenciju guraju u sve. Jednom bi im se to trebalo isplatiti. No, za početak, dovoljno je odabrati neke koji bi vam mogli popraviti radni dan i noć

Otkako je Open AI predstavio svoj ChatGPT, kao da nema dana da netko ne spomene umjetnu inteligenciju. Od pojave toga generativnog AI-ja pojavilo se još stotine, pa i tisuće raznih alata (a i ‘stručnjaka‘) koji se zaklinju u to da će nam olakšati poslovanje, život, veze, prehranu... ma sve! Još malo pa više ni o čemu nećemo morati razmišljati, već ćemo samo slati upite i promptove u te razne AI alate koji će sve obavljati za nas. Ta budućnost jednima je privlačna, drugima baš i ne, ali čini se da AI ulazi u sve pore našeg života. No možda i nije tako iako se stječe takav dojam. Upravo objavljeno istraživanje koje je proveo Reuters sa Sveučilištem u Oxfordu pokazuje kako se ti alati, zapravo, upotrebljavaju manje negoli se očekivalo.

Studija, koja se temelji na odgovorima šest tisuća sudionika iz Francuske, Velike Britanije, Danske, Sjedinjenih Američkih Država, Argentine i Japana, upućuje na iznenađujuće male brojeve kad je riječ o korištenju AI alata. Zapravo je danas zapanjujuće čuti da između 19 i 30 posto ispitanika nikad nije ni čulo za AI alate poput ChatGPT-ja, Googleova Geminija ili Microsoftova Copilota. Ti se alati i ne upotrebljavaju toliko koliko svi misle, ali PR timovi očito rade jako dobro. Recimo, prema istraživanju, samo jedan posto Japanaca svakodnevno se koristi AI-jem, u Francuskoj se postotak penje za jedan bod, a u SAD-u sedam posto stanovnika svakodnevno upotrebljava neki od AI alata.

7 posto stanovnika SAD-a, prema Reutersovu istraživanju, upotrebljava svaki dan neki AI alat. U Francuskoj je takvih 1,5 posto, u Japanu jedan posto

Naravno da su ti alati privlačniji mlađoj populaciji, pa studija kaže kako ih je 56 posto barem jednom upotrijebilo ChatGPT u usporedbi sa samo 16 posto onih u dobi iznad 55 godina. Studija također otkriva mišljenja o budućem utjecaju umjetne inteligencije. I dok više od 70 posto ispitanika vjeruje da će ona uvelike utjecati na društvene mreže i tražilice, manje od pola njih misli da će znatno utjecati na svakodnevni život.

Iako početno prihvaćanje ide laganim tempom, istraživači smatraju kako će se upotreba umjetne inteligencije ipak intenzivirati zbog sve veće integracije u poslovne i osobne alate jer je danas tvrtke jednostavno u sve guraju, pa će je biti vrlo teško izbjeći. Za sve one koji se ne boje AI budućnosti i koji traže pomoć na svakom koraku, donosimo pregled vrhunskih rješenja pokrenutih s pomoću umjetne inteligencije koji bi vam mogli popraviti radni dan ili noć. Ima tu svega, od novih programa s pomoću kojih možete stvarati sadržaj do onih koji donose revoluciju u vaše internetske pretrage.

1. Sora AI

Jedan od alata koji se željno očekuju i iskušavaju Open AI-jeva je Sora AI. Iako je tek mahom dostupan razvojnim inženjerima, taj generativni model umjetne inteligencije pretvara tekst u video. Ono što se zasad može vidjeti, izgleda zaista impresivno. Naravno, sve što se do sada pokazalo izgleda savršeno, ali tek ćemo vidjeti koliko tog savršenstva ima kad se počne više upotrebljavati. Osim impresivne funkcije pretvaranja teksta u video, Sora AI pokazuje svoju svestranost omogućujući korisnicima da prošire fotografije u videozapise; videozapisi koje generira traju do šezdeset sekundi. Naprednija je verzija alata kao što su DALL·E 3, Stable Diffusion i Midjourney. Ipak, ograničenja ima, barem zasad. Naime, Sora AI još ne razumije najbolje fiziku, pa se često ne drži fizičkih pravila stvarnog svijeta. Negativna je strana upotreba tog alata za kreiranje neprikladnog i neugodnog sadržaja, ali to, naravno, ovisi o onome tko upisuje promptove. Stoga, pamet u glavu i okanite se deepfakeova i ludih pornića.

2. ShortX

Za lijene tiktokere i youtubere predstavljamo alat ShortX koji stvara, kako kažu, viralne videozapise s pomoć AI-ja. Kako su kratki formati videozapisa postali vrlo popularni, tako je stigao i ovaj alat, tj. platforma koja kreatorima na društvenim mrežama omogućuje izradu privlačnog, a možda i viralnog sadržaja. Tim je alatom jednim klikom moguće dodati razne efekte u videosadržaj, primjerice glas, captione i sve ostalo potrebno za privlačan video. ​ShortX izdvaja njegova predanost pružanju visokokvalitetnog sadržaja koji će odjeknuti među publikom. Za razliku od drugih AI alata ShortX primjenjuje kolaborativni pristup koji uključuje različite AI alate za besprijekorno stvaranje različitih elemenata videa. Problem je, naravno, taj što nije besplatan, kao gotovo nijedan drugi AI alat, ali za ShortX morat ćete pljunutinajmanje petnaest dolara kako bi napravili samo pet videa.

3. DupDub

DupDub pojavljuje se kao svestrana platforma koja nudi raznoliku lepezu alata i funkcionalnosti skrojenih za različite kreativne ideje. Ističe se značajka pretvaranja teksta u govor, koja je moćan alat za kreatore sadržaja koji žele unaprijediti svoje projekte zanimljivim glasovnim sadržajem ili kojima se njihov glas baš i ne sviđa. Bilo da se izrađuje oglas, upravlja kanalima na YouTubeu ili upušta u druge kreativne potrage, DupDubovo intuitivno sučelje i opsežna biblioteka glasova omogućuju korisnicima da bez napora ostvare svoje ideje. Nudi pregršt efekata, uključujući ritam, stanke i prilagodbu intonacije, pa se kreatori zaista mogu zaigrati njegovim mogućnostima. Nakon što se prijavite, dobijete trideset minuta besplatnog korištenja; ostale se minute, naravno, plaćaju.

4. Krea AI

Krea AI uzdigao je AI generiranje slika do neviđenih visina svojim revolucionarnim mogućnostima generiranja slika u stvarnom vremenu. Za razliku od tradicionalnih generatora slika AI nudi interaktivno sučelje na kojem korisnici mogu crtati i manipulirati oblicima, a platforma stvara odgovarajuće slike u stvarnom vremenu. Taj inovativni pristup stvaranju slike obećava revoluciju u industrijama kao što su animirani filmovi i grafički dizajn. Iako kreatori platforme tvrde kako je sve prilično intuitivno, za jednog novinara moram priznati da baš i nije. Ali novinari ionako nisu ciljana publika za takve AI alate, pa im to možemo oprostiti. Platforma nudi i stvaranje AI videozapisa i mogućnost poboljšavanja fotografija.

5. SoundRaw

SoundRaw jest AI platforma za glazbene entuzijaste i one koji će to tek postati. Ovaj AI alat nudi zaista, za razliku od prethodnog, jednostavno sučelje s pomoću kojega u nekoliko klikova možete postati glazbeni producent. Postoje i besplatne opcije, pa je vrlo lako napraviti vlastitu glazbu, bilo da vam se sviđa latino, hip-hop, tehno, D&B ili što god vam već padne na pamet. SoundRaw nudi mnogo žanrova kojima se možete igrati i koje možete prilagođavati kako vam paše. Od brzine BPM-a do duljine pjesme, raspoloženja i tempa, sve je moguće namještati i korigirati. Alat od drugih izdvaja njegova značajka da automatski proizvede posve jedinstvene ritmove koji ne samo da zvuče privlačno već su i slobodni za korištenje bez ikakvih ograničenja autorskih prava. Ta značajka umanjuje teret traženja glazbe bez naknade i pruža kreatorima besprijekorno rješenje za njihove projekte, bilo da proizvode video, podcast bilo dase upuštaju u neki drugi kreativni pothvat. I zaista je jednostavno: evo, imam svoju prvu drum&bass stvar.

56 posto mlađih ispitanika, prema Reutersovu istraživanju na uzorku od 6000 ljudi, barem je jednom upotrijebilo ChatGPT, a među starijima od 55 godina takvih je samo 16 posto

6. Grimoire

Grimoires su zapravo knjige čarolija (engl. spell books) koje sadržavaju razne simbole, čarolije i upute za čaranje i izradu raznih amuleta. A upravo tako je nazvan i ovaj AI alat koji stoji na čelu alata za kreativno pisanje koje pokreće umjetna inteligencija nudeći piscima jedinstvenu platformu za istraživanje svoje mašte i stvaranje uvjerljivih narativa. Svojom naprednom generative pre-trained transformer (GPT) arhitekturom Grimoire omogućuje korisnicima da urone u područja fikcije ili fantazije s neusporedivom dubinom i svestranošću. Od razvoja likova do izgradnje zapleta, pruža neprocjenjivu pomoć vodeći pisce kroz proces pripovijedanja, istodobno potičući originalnost i kreativnost. Eto, što reći? Stigao je alat koji stvara maštu piscima koji je nemaju. Pitanje je samo želimo li čitati takve knjige koje je stvorio AI i koliko će se novih pisaca knjiga u budućnosti pojaviti.

7. Rewind

Rewind se ističe kao revolucionarni AI alat s jednostavnim, ali neizmjerno dojmljivim konceptom: služi kao osobni asistent koji prikuplja, sažima i snima sve što radite na svom prijenosnom ili stolnom računalu. To znači da nudi korisnicima mogućnost pristupa sveobuhvatnoj evidenciji njihovih računalnih aktivnosti. To znači da mogu zatražiti od AI-ja uvide u prošle događaje kao što je, recimo, sažetak nekog sastanaka. Ljepota Rewinda u njegovoj je jednostavnosti i učinkovitosti jer pružajući korisnicima moćan alat za pojednostavnjenje tijeka rada i povećanje produktivnosti. Ipak, treba biti oprezan i paziti što sve Rewind snima da se ne biste osramotili na nekom od tih poslovnih sastanaka. Dobra je stvar što postoji besplatna verzija koja nudi mnogo opcija.

8. VoiceLab

VoiceLab je AI alat koji mijenja igru za kreatore sadržaja koji se upuštaju u automatizaciju YouTubea ili TikToka nudeći neusporedive mogućnosti glasovnog snimanja. Slovi kao jedan od najboljih generatora glasa visoke kvalitete, zbog čega je teško i razlučiti što je AI, a što ljudski glas. Takva realističnost uzdiže taj alat iznad ostalih koji to pokušavaju i što ga izdvaja iz gomile sličnih AI alata.

9. Parrot AI

AI alat nazvan ‘papiga‘ iznimno je koristan. Kod nas se često može čuti izreka ‘ponavlja ko papiga‘ – ovaj alat čini upravo to. Ako ste na nekom sastanku, potrebno je samo pozvati svoju ‘papigu‘, tj. uključiti aplikaciju Parrot AI, i ona će se pobrinuti da ništa s tog sastanka ne zaboravimo. Naime, Parrot sažima sve rečeno na sastanku u lijepe natuknice, što olakšava posao, štedi vrijeme, a i novac. Uz ovaj alat više nema dosadnih sastanaka nakon kojih ne znate što se zapravo događalo jer jednostavnim dijeljenjem URL-a sastanka ili pozivanjem Parrot AI-ja kao sudionika zapravo unajmljujete osobnog asistenta da umjesto vas vodi bilješke. Možete prenijeti audiodatoteku svojih sastanaka i Parrot AI sažet će cijelu sesiju za vas. Međutim, s ‘papigom‘ treba biti oprezan, pa se savjetuje da ‘izbjegavajte dijeljenje povjerljivih sastanaka i informacija s ovim alatom.‘ Pa tko se usudi, ‘papiga‘ je tu.