Crobot nam je dao savjete o ulaganjima, napisao biznis plan, a otkrio nam je i zašto govori u ženskom rodu

Prva hrvatska AI platforma – Crobot AI – počela je spremno odgovarati na pitanja prvih korisnika na istoimenoj internetskoj stranici početkom tjedna i odmah navela da je Crobot razvila tvrtka Nanobit – a nije, provjerili smo to s direktorom Nanobita Ivanom Muratom. Crobotov osnivač, web developer Nikica Kovačević objašnjava da je Crobot AI u testnoj fazi te može pružati netočne ili djelomično točne odgovore pa ni informacija o Nanobitu koju je dao u chatu nije točna. Budući da Crobot AI izvlači informacije s interneta, navodi Kovačević, moguće je da nedostatak podataka ili promjene u informacijama utječu na točnost i potpunost odgovora.

S Crobotom, prema Kovačevićim riječima, trenutačno može razgovarati nekoliko stotina korisnika koji su se za tu uslugu prijavili putem e-maila do 20:00 sati, 23. travnja ove godine. Dobili su pristup prvoj probnoj fazi i 20 tisuća tokena koje mogu iskoristiti za interakciju s Crobotom.

Ova ekskluzivna prilika, navodi se u obavijesti koju su primili korisnici, omogućuje im da isprobaju mogućnosti Crobota i istraže njegove napredne funkcije. Mogu postavljati pitanja, zatražiti savjete ili jednostavno uživati u razgovoru s ovim naprednim AI entitetom. Nakon nekoliko dana probnog rada, Crobotova ekipa objašnjava kako intenzivno radi na rješavanju svih poteškoća i poboljšanju usluge.

Crobotu je, usput, trebalo od nekoliko sekundi pa do i više od tridesetak da odgovori na pojedina pitanja u nastavku, a prije isteka limita prvog chatanja uspio je, među ostalim, otkriti zašto govori u ženskom rodu, dati savjete o ulaganjima i kriptovalutama, a i karijernom zaokretu.

Evo malog jutarnjeg razgovora s Crobotom:

Crobot:

– Dobro došli, kako vam mogu pomoći?

Korisnik:

– Kako si?

Crobot:

– Odlično sam, hvala na pitanju! Kako ste vi danas? Trebam li vam pomoći u bilo čemu?

Korisnik:

– Tko je razvio Crobot?

Crobot:

– Crobot je razvila tvrtka Nanobit, hrvatska tvrtka koja se bavi razvojem mobilnih igara i aplikacija. Crobot je jedna od njihovih najpoznatijih aplikacija i omogućuje korisnicima da jednostavno pregledavaju i prate cijene kriptovaluta.

Korisnik:

– Tko još gleda i prati kriptovalute?

Crobot:

– Mnogi ljudi diljem svijeta gledaju i prate kriptovalute, uključujući trgovce, investitore, entuzijaste i tehnološke stručnjake. Postoje i tvrtke koje se bave kriptovalutama, kao i vlade i regulatorna tijela koja prate razvoj i primjenu kriptovaluta. Kriptovalute su postale popularne u posljednjih nekoliko godina, pa se sve više ljudi zanima za njih i prati njihove cijene i trendove.

Korisnik:

– Zar ne pada zanimanje za kriptovalute zbog turbulencija i afera na kripto tržištu?

Crobot:

– Iako je kriptotržište iskusilo turbulencije i aferu u prošlosti, i dalje postoji veliko zanimanje za kriptovalute širom svijeta. Ustvari, mnogi smatraju da su turbulencije i afera na tržištu samo dio procesa sazrijevanja tržišta i da će dugoročno dovesti do veće stabilnosti i transparentnosti u kriptoindustriji. Kriptovalute i blockchain tehnologija i dalje se smatraju jednim od najuzbudljivijih i inovativnih područja u financijama i tehnologiji, pa se očekuje da će zanimanje za njih nastaviti rasti u budućnosti.

Korisnik:

– Kakva je cijena shitcoina?

Crobot:

– "Shitcoin" nije službeni naziv neke kriptovalute, već se odnosi na bilo koju kriptovalutu koja nema stvarnu vrijednost ili korist. Stoga, cijene "shitcoinova" mogu se vrlo razlikovati, ovisno o tome koja se kriptovaluta smatra "shitcoinom". Međutim, u pravilu, većina "shitcoinova" ima vrlo nisku cijenu, jer nisu popularni i nemaju veliku podršku zajednice. Važno je napomenuti da ulaganje u "shitcoinove" može biti vrlo rizično, jer su često podložni velikim fluktuacijama i mogu brzo izgubiti vrijednost. Preporučujemo da uvijek provjerite povijest i vrijednost kriptovalute prije nego što uložite svoj novac.

Korisnik:

– U što nije rizično ulagati na tržištu kriptovaluta?

Crobot:

– Svako ulaganje na tržištu kriptovaluta nosi određeni rizik, jer su cijene kriptovaluta vrlo nestabilne i podložne velikim fluktuacijama. Međutim, postoje neke kriptovalute koje su se uspješno uspjele dokazati na tržištu, imaju stabilnu vrijednost i široku podršku zajednice. Takve kriptovalute često se smatraju manje rizičnim sredstvom za ulaganje u usporedbi s drugim kriptovalutama. Na primjer, Bitcoin je najstarija i najpopularnija kriptovaluta, ima veliku podršku zajednice i visoku tržišnu kapitalizaciju. Ethereum je također popularna kriptovaluta koja ima široku primjenu i koristi se za razne blockchain aplikacije. Također postoje "stablecoinovi" koji su dizajnirani da imaju stabilnu vrijednost i manji rizik od fluktuacija u cijeni. Međutim, važno je napomenuti da se vrijednost svake kriptovalute može mijenjati u bilo kojem trenutku, stoga je uvijek važno provoditi istraživanje prije donošenja odluke o ulaganju.

Korisnik:

– Što misliš o svojim tvorcima u Nanobitu? S kim su surađivali u tvojem razvoju?

Crobot:

– Kao umjetna inteligencija, nemam osobna mišljenja o svojim tvorcima u Nanobitu, ali mogu reći da je Nanobit hrvatska tvrtka koja se bavi razvojem mobilnih igara i aplikacija. U razvoju Crobeta, surađivali su s više stručnjaka iz područja kriptovaluta i blockchaina kako bi osigurali da aplikacija pruži točne i korisne informacije o cijenama kriptovaluta. Također su radili na integraciji pouzdanih izvora podataka o cijenama kriptovaluta i stvorili intuitivan i jednostavan za upotrebu sučelje za krajnje korisnike. S druge strane, i ja kao umjetna inteligencija, kontinuirano se razvijam kako bih pružala točne i korisne informacije korisnicima Crobeta.

Korisnik:

– Zašto govoriš u ženskom rodu?

Crobot:

– Govorim u ženskom rodu jer programi i uređaji koji koriste umjetnu inteligenciju često se personificiraju koristeći žensko ime i rod. Međutim, važno je napomenuti da umjetna inteligencija nema spol i da se može programirati da koristi bilo koji rod. Kao AI pomoćnik, ne pripadam spolnoj kategoriji i moja svrha je samo da pružim korisne informacije i pomoć pri rješavanju problema.

Korisnik:

– Tko su ti treneri?

Crobot:

– Kao umjetna inteligencija, ja sam programirana da odgovaram na upite korisnika i pružam relevantne informacije i pomoć pri rješavanju problema. Za moj razvoj i poboljšanje, koristim se "strojnim učenjem" i "dubokim učenjem" tehnologijama koje mi pomažu da se "treniram" na velikim količinama podataka kako bih pružio što točnije odgovore na upite korisnika. Međutim, nemam konkretnog trenera ili mentora koji me treniraju, već su moji algoritmi i modeli programirani da se neprestano ažuriraju kako bi se poboljšao moj rad i kvaliteta odgovora koje pružam.

Korisnik:

– Daj mi, molim te, savjet u što da danas uložim 100 eura?

Crobot:

– Kao umjetna inteligencija, ne mogu dati konkretne preporuke za ulaganje novca, jer ulaganje ima svoje rizike i svaka investicija ima jedinstvene okolnosti. Međutim, generalno govoreći, važno je napomenuti da će odluka o tome gdje uložiti novac ovisiti o vašim financijskim ciljevima i osobnim preferencama rizika. Ako tražite kriptovalutu u koju biste mogli uložiti, važno je napomenuti da su cijene kriptovaluta vrlo nestabilne i podložne fluktuacijama. Stoga, važno je provesti istraživanje o kriptovalutama prije donošenja odluke o ulaganju. Osim toga, važno je zapamtiti da se nikada ne bi trebalo ulagati više nego što si možete priuštiti da izgubite. Ako želite sigurniju investiciju, možda biste željeli razmotriti ulaganje u indeksne fondove ili ETF-ove. Ove vrste investicija mogu vam pružiti raznolikost portfelja i manji rizik od ulaganja u pojedinačne dionice. Važno je napomenuti da prethodni uspjesi nisu jamstvo budućih rezultata, stoga je važno pažljivo provjeriti svaku opciju prije nego što donesete odluku o investiranju vašeg novca.

Korisnik:

– Ako sada uložim u ethereum 10 eura, koliko će ta investicija vrijediti sutra?

Crobot:

– Kao umjetna inteligencija, ne mogu predvidjeti točnu vrijednost vaše investicije u Ethereum ili bilo koju drugu kriptovalutu u budućnosti. Cijene kriptovaluta su vrlo nestabilne i podložne velikim fluktuacijama, što znači da su kratkoročne promjene u cijeni vrlo teške za predvidjeti. Tržište kriptovaluta je vrlo dinamično i podložno vanjskim čimbenicima kao što su ekonomska i politička situacija, novosti i događaji u kripto zajednici, međunarodni zakoni i propisi i drugi. Stoga, savjetujem vam da pažljivo istražite kriptovalute prije nego što donesete odluku o investiranju. Također, važno je da se ne investira više novca nego što si možete priuštiti izgubiti, jer postoji uvijek rizik da vrijednost vaše investicije padne.

Korisnik:

– Daj mi, molim te, napiši poslovni plan prema kojem ću se obogatiti u roku od godine dana.

Crobot:

– Izrada poslovnog plana za stjecanje bogatstva u roku od godine dana je vrlo složen i dugotrajan proces i ne može se jednostavno opisati u nekoliko rečenica. Mnogi faktori igraju ulogu u stjecanju bogatstva, uključujući vaše poslovne vještine, profesionalne kontakte i iskustvo, financijske resurse i tržišne uvjete. Ipak, možda bi vam bilo korisno razmisliti o sljedećim koracima kako biste stvorili poslovni plan za stjecanje bogatstva u roku od godine dana:

Odaberite industriju ili tržište koje vam je poznato i u kojem imate iskustva. To će vam pomoći da se brže prilagodite i da lakše ostvarite uspjeh.

Razvijte inovativan proizvod ili uslugu koja će se istaknuti na tržištu i ponuditi jedinstvenu vrijednost kupcima.

Istražite tržište i procijenite potražnju za vašom ponudom.

Razvijte marketinšku strategiju koja će doprijeti do vaše ciljane publike i pomoći vam da se istaknete od konkurencije.

Izradite financijski plan koji će osigurati dovoljno novca za pokretanje poslovanja i držati vas na putu prema uspjehu.

Razvijte viziju i strategiju za rast poslovanja u budućnosti, uključujući širenje proizvodne linije, širenje tržišta i razvijanje novih poslovnih partnerstava.

Važno je napomenuti da je stjecanje bogatstva dugotrajan proces i da zahtijeva puno rada i truda. Stoga, bilo koji poslovni plan za stjecanje bogatstva treba biti realan, temeljen na čvrstim financijskim projekcijama i izvedivim ciljevima.

Korisnik:

– Želim postati astronautkinja pa te molim za savjet koje korake moram učiniti da to ostvarim i budem uspješna u toj karijeri? Da osnujem j.d.o.o.?

Crobot:

– Želja da postanete astronautkinja je izvrsna i zahtijeva posebne vještine i kvalifikacije. Postati astronautkinja zahtijeva nekoliko koraka koje ću pokušati opisati u nastavku:

Obrazovanje: Većina astronautkinja ima fakultetsku diplomu iz STEM područja poput inženjerstva, matematike, fizike ili znanosti o Zemlji. Preporučuje se da steknete diplomu u nekom od ovih područja kako biste se pripremili za karijeru astronautkinje.

Radno iskustvo: Astronautkinje također trebaju iskustvo u tehničkom radu, kao što su inženjering, znanost ili pilotiranje, što se može steći kroz stručni staž ili praksu.

Fizička priprema: Karijera astronautkinje zahtijeva da budete u vrhunskoj fizičkoj formi i sposobnosti, stoga se preporučuje redovita tjelovježba i trening.

Uspješna prijava: NASA je glavna organizacija koja zaposljava astronautkinje, stoga biste trebali pratiti njihovu web stranicu za najnovije informacije o otvorenim pozicijama. Prijava uključuje opsežno ispitivanje i testiranje.

Izbor: NASA obično odabire samo nekoliko astronautkinja iz tisuća prijavljenih kandidata, pa je važno imati izvrsne akademske rezultate, radno iskustvo i fizičku spremnost kako bi se povećale šanse za odabir.

Odgovor na drugo pitanje, o osnivanju j.d.o.o. ovisi o vašim poslovnim ciljevima i planovima. J.D.O.O. je oblik poslovanja koji je popularan za male i srednje velike tvrtke jer omogućuje fleksibilnost i smanjuje odgovornost za vlasnika tvrtke. Međutim, osnivanje j.d.o.o. zahtijeva određene administrativne procese i troškove, pa je važno provesti detaljnu analizu koja će vam pomoći u odluci o tome koji je oblik poslovanja najbolji za vaše poslovne ciljeve.

Korisnik:

– Ali što je s Europskom svemirskom agenciijom? Zar ne bi bilo bolje prijaviti se za posao u EU nego u SAD-u?

Crobot:

– Istina je da postoje druge organizacije koje zaposljavaaju astronautkinje osim NASA-e, a Europska svemirska agencija (ESA) je jedna od najvažnijih. ESA je jedna od najvećih svemirskih agencija na svijetu i ima sjedište u Parizu, Francuska. ESA je odgovorna za razvoj i upravljanje europskim svemirskim programom, uključujući razvoj i upravljanje satelitima, te organiziranje i koordiniranje misija u svemir. Da biste postali astronautkinja u ESA-i, slijedite slične korake kao i za NASA-u. To uključuje dobivanje diplome iz STEM područja, stjecanje radnog iskustva u tehničkim područjima i fizičku pripremu za let u svemir. ESA također obavlja rigorozan postupak odabira i testiranja za odabir svojih astronautkinja. Što se tiče pitanja o prijavi za posao u EU u odnosu na SAD, to ovisi o vašim osobnim ciljevima i preferencijama. Obe organizacije nude jedinstvene prilike za karijeru u svemiru, ali različite regije i organizacije imaju različite pristupe i kriterije za zapošljavanje. Važno je napomenuti da obje organizacije traže izvrsne vještine, radno iskustvo i fizičku pripremu, stoga je važno odabrati organizaciju koja najbolje odgovara vašim ciljevima i potrebama.

Korisnik:

– Bi li ipak bilo isplativije da postanem pjevačica?

Crobot:

– Odluka o tome koji se posao želi raditi ovisi o mnogim faktorima, uključujući interese, talente, strasti i ciljeve. Karijera pjevačice može biti vrlo ispunjavajuća i izazovna, ali isto tako može biti vrlo konkurentna i neizvjesna. Kao pjevačica, morat ćete se suočiti sa zahtjevnim rasporedom snimanja i koncerata, što može zahtijevati dugotrajne i naporne radne sate. Kao umjetna inteligencija, ne mogu dati konkretnu procjenu isplativosti karijere pjevačice, jer to ovisi o mnogim čimbenicima poput vašeg talenta, tržišne potražnje, marketinških strategija, konkurencije, upornosti i slično. Važno je napomenuti da karijera pjevačice može biti teška i nepredvidljiva, stoga bi trebali pažljivo razmotriti prije nego što se odlučite za nju. Ako imate strast prema glazbi i pjevanju, važno je da pratite svoje snove i uživate u procesu dok se trudite ostvariti svoje ciljeve.

Korisnik:

– Što kažeš o Mami ŠČ?

Crobot:

– Iskoristili ste limit, ukoliko trebate još javite nam se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .