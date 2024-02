Milijarderi na baušteli: Petnaestominutni gradovi postali su mokri san tehnofrikova

Tajnovita skupina investitora koja se krije pod nazivom Flannery Associates posljednjih je nekoliko godina potrošila otprilike 800 milijuna dolara kupujući 60.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u blizini San Francisca, u okrugu Solano, ne otkrivajući svoje namjere. I ne samo da su se krile namjere investitora, krili su se i sami investitori. Ipak, nedavno se otkrilo tko se krije iza tvrtke – ispostavilo se da je riječ o velikim čunkama.

U tome su suosnivač LinkedIna Reid Hoffman, rizični kapitalist Marc Andreessen, pa i bivša supruga i nasljednica bogatstva Stevea Jobsa Laurene Powell Jobs. Na čelu te skupine bivši je zaposlenik Goldman Sachsa Jan Sramek. Svi oni planiraju na tom velikom zemljištu sagraditi potpuno nov ekološki utopijski grad budućnosti. Jedina im je zapreka za sada što je to poljoprivredno zemljište, koje nije zamišljeno da se na njemu gradi bilo što, pa tako ni grad. Zbog toga Sramek sada treba odobrenje glasača okruga Solano, na kojem se zemljište nalazi, kako bi zaobišao povijesne mjere zaštite zemlje koje datiraju iz 1984. i koje su priječile pretvaranje toga poljoprivrednog zemljišta u urbani prostor.

Što i kako

Naravno da grabljenje zemlje nije prošlo neopaženo i da je izazvalo sumnju lokalnog stanovništva koje ne vjeruje u dobre namjere milijardera pa postavlja razna pitanja: ‘Žele li oni stvarno pokušati riješiti stambenu krizu u okolici San Francisca?‘; ‘Žele li samo izvući profit preprodajom zgrada i kuća u tom novom gradu ili stvaraju neki tajnoviti libertarijanski tehnološki utopijski grad državu?‘

Nitko to na kraju ne zna, ali kad u istoj rečenici imate milijardere i tehnologiju te k tome sve obavijeno velom tajne, ne sluti na dobro. Bar ne za običan puk. Da bi ipak uspjeli u svom naumu, Sramek je osnovao California Forever, partnersku tvrtku Flannery Associatesa s pomoću koje pokušava progurati svoju inicijativu i s kojom izlazi pred glasače kako bi mu odobrili rad na poljoprivrednom zemljištu. Jedino mu treba trinaest tisuća potpisa birača okruga Solano i projekt može početi.

Milijarderi su zamislili dvadeset tisuća domova u nizovima stambenih zgrada za pedeset tisuća stanovnika, i sve to u krugu u kojem se do radnih mjesta, škola, barova itd. može doći pješice. Naime, zamislili su tzv. petnaestominutni grad, danas mokri san zelenih i tehnofrikova.

– Ovo je pusti san – rekao je demokratski zastupnik SAD-a John Garamendi, koji je bio bijesan na podupiratelje tog projekta zbog njihove tajnovitosti o imovini u blizini baze američkih zračnih snaga. Naime, milijarderi kane napravit svoj grad u blizini zrakoplovne baze Travis Air Force, što nikako ne odgovara američkoj politici. Garamendi je dodao da taj grad nema smisla jer se nalazi ‘usred područja okruženoga vjetroelektranama, plinskim poljima, s ugroženim vrstama, bez vode, bez sanitarnog i cestovnog sustava, a kamoli sustava autocesta‘.

Osim poljoprivredne namjene, zemlja na koju California Forever cilja nalazi se u srcu delte Sacramento-San Joaquin, osjetljivog riječnog estuarija u kojem žive mnoge ribe i životinjske vrste. Delta je također središte kalifornijskoga vodoopskrbnog sustava, koji je već preopterećen. Kritičari projekta brinu se da će,razvoj dodatno naštetiti već ugroženom ekosustavu. Milijarderi se, naravno, ne slažu s tim i tvrde kako nisu zabrinuti zbog negodovanja jer je riječ o ‘šačici ljudi‘.

– Imate malu, ali vrlo glasnu skupinu ljudi kojima se ne sviđa projekt – rekao je Sramek za The Post.

Nadobudne ideje

Zbog sve te halabuke oko novoga grada i činjenice da ga žele graditi tehnomoguli taj projekt uspoređuju s ostalim projektima takozvanih utopijskih gradova, iza kojih također stoje milijarderi koji očito nemaju pametnijeg posla. Tu prije svega mislimo na suosnivača PayPala, Palantir Technologiesa i Founders Funda Petera Thiela, koji sanja o plutajućem gradu, a odnedavno i o Olimpijskim igrama na steroidima, što samo pokazuje razinu ludosti milijardera. Ne treba zaboraviti ni projekt milijardera Marca Lorea, koji kani sagraditi grad budućnosti Telosu. ​

Taj bivši šef Walmarta planira ga stvoriti do 2050. godine. Između 2016. i 2021. bio je izvršni direktor Walmartove američke e-trgovine, no dao je ostavku kako bi se potpuno usredotočio na gradnju Telose. Grad je nazvan prema grčkoj riječi telos, što znači ‘viša svrha‘ ili ‘viši cilj‘. Lore za sebe voli reći da je drukčiji od ostalih milijardera. Pritom ponajprije cilja na Muska i Bezosa, bogatune koji žele u svemir, a on, tako velik i dobar čovjek, želi pomoći ljudima tu, na Zemlji.

– Pokušavam stvoriti novi model za društvo u kojem se bogatstvo stvara na pošten način. To je, jednostavno, vraćanje građanima i ljudima bogatstva koje su pomogli stvoriti – objasnio je Lore svoje ideje.

Cilj je projekta Telosa pet milijuna stanovnika do 2050. godine. Bit će to grad u kojemu se ‘centri za obuku, kulturne institucije i maloprodaja ‘izlijevaju‘ na ulicu n kojoj zasjenjeni javni prostori potiču stanovnike na okupljanje‘, stoji na mrežnoj stranici projekta.

– Oplemenjeni domaćim biljkama, gradski parkovi imaju brižljivo upravljane spremnike koji skladište vodu za grad i omogućavaju svim stanovnicima otvoreni prostor unutar nekoliko minuta od mjesta na kojem žive – nastavlja se priča na stranici projekta i otkriva da je također riječ takozvanome petnaestominutnome gradu, u kojemu je stanovnicima sve nadohvat ruke.

Zbog Loreova nastojanja da sve bude održivo u gradu će se povrće i voće uzgajati u zatvorenom prostoru, zgrade će biti energetski učinkovite, električni automobili samovozni, a javni prijevoz brz. Središnja gradska znamenitost bit će Equitism Tower, veliki metalni neboder stožastog oblika sa spremnikom vode, aeroponskim farmama i fotonaponskim krovom zahvaljujući kojem će moći distribuirati energiju. Utopija samo takva, posebno kad znamo kako se trenutačno razvija zelena transformacija.

Loreu treba 500 milijardi dolara kako bi počeo graditi Telosu. Očekuje da će grad imati 50.000 stanovnika do 2030. te, nada se, pet milijuna do 2050. godine. Problem je, kažu, što se još ne zna gdje bi se taj grad trebao graditi, ali, kako se čini, cilja se na američku pustinju.

Plutajući gradovi

Milijarder Peter Thiel također je imao plan za utopijski grad. Godine 2008. pokrenuo je misiju razvoja plutajućega grada nazvanoga Seastead koji bi bio neovisan o drugim nacijama kao samodostatan mali otok. Grupa je napravila rane korake u planiranju gradnje odvojivog lanca otoka u blizini Francuske Polinezije i imala je početni sporazum s tom zemljom, ali tamošnja je vlada 2018. rekla da je njezin ugovor s The Seasteading Instituteom zastario i da ne obvezuje zemlju ni na koji način.

Iako je Thiel 2011. napustio Upravni odbor, do danas Institut nastavlja promicati ideju i traži zainteresirane države, ali prije svega investitore koji će poduprijeti taj plutajući projekt.

Bacanje love

Možda i najgluplji projekt dolazi iz Saudijske Arabije te naveliko nadmašuje sve ostale – u gluposti. Godine 2021. saudijska vlada predstavila je planove za grad Neom, uključujući megastrukturu pod nazivom The Line Saudi Arabia. Linija je trebala biti projektirana kao cijeli grad sastavljen od dvaju usporednih nebodera od kojih bi svaki bio dug 170 kilometara i visok 500 metara. Bio bi to vertikalni futuristički grad koji bi trebao primiti oko devet milijuna ljudi i u kojem bi trebalo biti sve što je potrebno za urbani život.

Da sve to ne bi zvučalo previše normalno, pobrinuli su se Saudijci rekavši da će njihov grad imati i umjetni mjesec kako bi stanovnici mogli uživati u pogledu. Naime, pravi neće vidjeti s obzirom na to da će biti zatvoreni u vertikalnim zgradama. O, kako lijep život: ni Sunca ni Mjeseca! Dužnosnici Saudijske Arabije tvrde da Linija neće imati ceste, automobile, pa tako ni emisije plinova, i da će se napajati isključivo čistom energijom.

Od Teksasa do Marsa

Naravno da ovakav pregled ludih ideja milijardera ne može proći bez Elona Muska. Bogataš i njegovi suradnici kupili su najmanje 1400 hektara zemlje u Bastropu u Teksasu, oko 56 kilometara od Austina, kako bi sagradili grad Snailbrook. ​Musk je također najavio kako planira sagraditi grad u blizini SpaceX-ovih lansirnih objekata. Godine 2021. iznio je svoje planove o stvaranju novoga grada, Starbasea, u Boca Chici u Teksasu, oko 563 kilometra od Snailbrooka.

Iako su SpaceX-ovi zaposlenici preuzeli veći dio Boca Chice, nejasno je li Musk ikada u cijelosti uspostavio grad kao svoj. Teksašani u blizini obiju lokacija izjasnili su se protiv milijarderovih nastojanja, no nitko se ne protivi gradu na Marsu – jer i to je, naime, u planu nadobudnog Elona.