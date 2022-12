Murat (Nanobnit): Potencijal rasta hrvatske gaming industrije je deset puta veći od trenutačnog stanja

Rezultati analize hrvatske industrije proizvođača videoigara, prvi i jedini pregled gaming industrije i analize za razdoblje 2019. – 2021., nastao u suradnji Klastera hrvatskih proizvođača videoigara i A1 Hrvatska, predstavljeni su danas na božićnom druženju koje je za novinare organizirao A1 Hrvatska.

Istraživanje je provedeno na trideset tvrtki koje ukupno zapošljavaju 522 radnika i vanjskih suradnika. Na prvom mjestu top liste 35 hrvatskih tvrtki u industriji videoigara prema ostvarenom prihodu u 2021. je Nanobit s više od 300 milijuna kuna, Abest je ostvario više od 54 milijuna kuna, a na trećem mjestu nalazi se Gamepires s prihodom većim od 27 milijuna kuna.

Prema riječima predsjednika Klastera hrvatskih proizvođača videoigara Aleksandara Gavrilovića, suosnivača i direktora Gamechucka, već drugu godinu zaredom dobit hrvatskih gaming tvrtki prelazi deset milijuna eura, a prošle je godine udio izvoza u njihovu prihodu iznosio 80 posto, što je gotovo duplo više od prosjeka u IT industriji.

- U gaming industriji dominantan je oblik rada ugovor o radu na neodređeno vrijeme, oko 80 posto, što je rijetkost za kulturne i kreativne industrije - naglasio je Gavrilović. Pohvalio je A1 kao partnera gaming industrije i organizatora najvećega regionalnog esport natjecanja A1 Adria Lige, te pokrovitelja najvećeg regionalnog sajma videoigara Reboot powered by A1 i poduzetničkog inkubatora za videoigre.

Dok je poslovni direktor Nanobnita, Ivan Murat istaknuo veliki potencijal hrvatske gaming industrije, ali i poteškoće s pronalaskom potrebnog kadra.

- Potencijal rasta hrvatske gaming industrije je deset puta veći u odnosnu na trenutačno stanje. To temeljimo na tome što su se u posljednje tri godine dogodile jako velike akvizicije, Nanobit je prodan 2020., Croteam prošle godine, a najnovija akvizicija je Gemepires. Mislim da više nije pitanje hoće li se neka hrvatska tvrtka prodati, a vjerojatno će neka biti prodana skuplje nego što je bio Nanobit, nego kada će to biti. Da bismo to ostvarili, jako nam je bitna podrška koju A1 daje kroz poduzetnički inkubator, ali mora biti i promjena u obrazovanju. Već sada teško pronalazimo specijalizirane kadrove za izradu videoigara tako da očekujemo podršku države po pitanju kurikuluma da škole počnu više raditi na obrazovanju potrebnog kadra - kazao je Murat.

Podrška kompanije A1 Hrvatska domaćoj gaming industriji traje već šest godina, a Monika Majstorović, direktorica marketinga za privatne korisnike A1 Hrvatska, izjavila je da je ta kompanija prepoznala važnost i poduzetničkog inkubatora Pismo iz Novske i općenito hrvatskog gaming sektor.

- Tu uistinu idemo ukorak sa svjetskim trendovima i kroz razna događanja okupljamo domaći i regionalni gaming ekosustav već šest godina. S obzirom na dosadašnje rezultate i na razvoj gaming industrije, mislim da nas očekuje uzbudljiva budućnost - kaže Majstorović.

Organizator jedinog sajma gaminga u HrvatskojI Reboot Infogamer by A1, Damir Đurović istaknuo je da hrvatska industrija videoigara stalno raste i dolazi u fokus svjetske gaming zajednice, te da je pred hrvatskim gaming tvrtkama jako svijetla budućnost.