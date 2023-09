Musk će svim korisnicima naplatiti služenje platformom X

Osim što će mu sustav naplate pomoći u ratu protiv botova, poboljšat će i prihode kompanije jer su se oni oglašivački prepolovili otkako je preuzeo platformu

U video-razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, Elon Musk je najavio novu rundu (nepopularnih) promjena na platformi X, bivšem Twitteru. Korisnike koji su ostali vjerni platformi i bez prepoznatljive plave ptičice, mogla bi razočarati odluka da će uskoro početi naplaćivati korištenje sustava kako bi se, kako je kazao u razgovoru, borio protiv ‘ogromne vojske botova‘.

Nije otkrio o kolikoj se naknadi radi ni što će točno korisnici zauzvrat dobiti (osim prava na objavljivanje), ali je izgledno da će naplatu provesti u djelo, posebno uzme li se u obzir da to nije prvi put da o njoj govori.

Pola milijarde korisnika

Osim što će mu pomoći u ratu protiv botova, poboljšat će i prihode kompanije jer su se oni oglašivački (temeljni) prepolovili otkako je preuzeo platformu. U srpnju je potvrdio da još uvijek imaju negativan novčani tok što zbog pada prihoda što zbog duga te da su svjesni da moraju poslovanje što prije učiniti isplativim.

U razgovoru, Musk je podijelio podatak da X trenutno ima 550 milijuna mjesečnih korisnika koji generiraju između 100 i 200 milijuna postova dnevno, ali nije poznato koliki je u tome udjel zloglasnih botova.

Iako je s premijerom, prenosi portal Hypebeast, trebao govoriti o razvoju i regulaciji umjetne, Musk se uporno vraćao na Twitter, odnosno X. Za njega, to je bila prilika da ponovi kako njegova platforma ne tolerira govor mržnje i antisemitizam premda je on sam u više navrata objavljivao komentare kojima je vrijeđao i omalovažavao različite skupine od transrodnih osoba do novinara, političara ili kritičara njegovog rada.