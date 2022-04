Musk osigurao 43 milijarde dolara za preuzimanje Twittera

Izgleda da Elon Musk nastavlja u svojem naumu da preuzme Twitter jer je, prema podnesku američkom regulatoru za financijska tržišta SEC-a, uzeo jedan od najvećih zajmova kako bi realizirao 43 milijarde dolara tešku ponudu koju je prošlog tjedna dao za društvenu mrežu.

Musk je prošlog tjedna svojoj dugogodišnjoj banci, Morgan Stanleyju, dao jedva tjedan dana da prikupi iznos potreban za kupnju giganta društvenih medija. Šest dana kasnije je u podnesku SEC-a otkriveno da je banka pribavila 25,5 milijarde dolara za zajam dok će te 21 milijardu dolara Musk prikupiti iz drugih izvora, odnosno navodno bi ih mogao podmiriti osobnim kapitalom, navodi Business Insider.

Podsjetimo da vijest o zajmu dolazi nakon što je šef Tesle ponudio 54,20 dolara po dionici za preuzimanje Twittera, odnosno za stopostotno vlasništvo nad popularnom društvenom mrežom ponudio ukupno 43 milijarde dolara.

Neobičan iznos i visok rizik

Kako objašnjava Business Insider, zajmovi od više milijardi dolara, posebno ovaj težak 25,5 milijarde, nevjerojatni kada su u pitanju pojedine osobe, već se obično se daju korporacijama jer su izuzetno rizični čak i za izuzetno bogate ljude.

Spominje se da će Musk za ovakav zajam morati založiti oko 64 milijuna Teslinih dionica – otprilike jednu trećinu svog udjela u tvrtki.

Osim toga, Musk koji je 'siromašan u gotovini', godinama je posuđivao dionice Tesle, a od 12. veljače 2020., prema najnovijem Teslinom prospektu, imao je 548 milijuna dolara nepodmirenih dugova u Morgan Stanleyu, Goldman Sachsu i Bank of America. Stoga kupovina Twittera nije rizik samo za Muska, već i za dioničare Tesle.

Svejedno, Musku rizik nije nepoznanica, a upravo je Morgan Stanley taj koji mu je dao zajmove od svibnja 2011. Kao vodeći aranžer među 12 banaka, Morgan Stanley je uložio 5,5 milijardi dolara u Muskove zajmove.

Neshvatljivi razlozi i pitanje ozbiljnosti

Iako je Musk odmah nakon davanja ponude objasnio da želi preuzeti Twitter jer želi zaštiti slobodu govora, mnogima i dalje ostaju upitne Muskove namjere za ovu kupnju. The Verge objašnjava da prema mišljenju mnogih, Musk želi Twitter pretvoriti u 'gradski trg' putem kojeg će moći širiti svoj utjecaj.

Prema navodima The New Yourkera, Jack Dorsey, bivši izvršni direktor Twittera, smatra da Musk nema namjeru povećati profita tvrtke ili zaraditi, već mrežu koristiti kao alat za sebe širenje svojeg utjecaja.

Zanimljivo je i to da se mnogi pitaju je li Musk zaista ozbiljan oko ove ponude jer, također navodi The Verge, sam Musk 'rekao da na kraju možda neće pobijediti' te da možda povuče ponudu.

Kako god cijela 'drama' završila, mnogi Muskovu ponudu smatraju kao pokušaj neprijateljskog preuzimanjima, a Twitter se pokušava zaštititi uvođenjem politikom 'otrovnih tableta' koja razrjeđuje dionice i stavlja na raspolaganje tranšu novih dionica trenutnim vlasnicima ako bilo koji pojedinac ili grupa stekne više od petnaest posto vlasništva. Time bi se troškovi kupnje povećali.

No, kako objašnjava The New Yourker, postoje i drugi putevi za preuzimanje, uključujući uvjeravanje postojećih članova Uprave da bi akvizicija bila u najboljem interesu poslovanja i ponudu izravno dioničarima.