Najavljeni najveći otkazi u Metinoj 18-godišnjoj povijesti

Kada bi vlasnik Mete Mark Zuckerberg bio s ovih prostora vjerojatno bi sada citirao Srećka Šojića iz kultnog filma Tesna koža. ‘Ne cveta cveće ni u naše preduzeće‘ misli si sigurno Mark ovih dana. Nakon što je neki dan objavljen ponovni pad prihoda, drugi za redom, sada se najavljuju i masovni otkazi, najveći otkaz u Metinoj 18-godišnjoj povijesti.

Tvrtka je ove godine zbog brojnih izazova u poslovanju, inflacije, rastućih kamata i pada proračuna oglašivača izgubila više od pola trilijuna dolara dosadašnje tržišne vrijednosti. To naravno nije moglo proći bez posljedica, a to su između ostalog i najavljeni otkazi. Gotovo sve platforme koje podržavaju oglase kao što su Facebook i Alphabetov Google pate od smanjenja proračuna oglašivača a to se posebno odnosi na Metu koja se jako oslanja na novac od digitalnih oglasa, koji se do sada okretao u milijardama. No, daleko su oni od toga da ih se žali. Iako je većina tog novca dolazila od velikih tvrtki, koje će, predviđa se prvo nastojati smanjiti svoje marketinške troškove i proračune, Meti i dalje ostaju milijuni malih i srednjih poduzeća koja i dalje troše manje, ali redovite iznose.

Metu u ovom slučaju muči i konkurencija poput Tik Toka ali i velika zabrinutost oko nenormalne potrošnje na metaverzum kojega se Mark očito ne misli samo tako lako odreći. To pokazuje i njega izjava u kojoj je rekao kako ‘očekuje da će trebati desetak godina da ulaganja u metaverzum daju pozitivne rezultate‘. U međuvremenu, kaže, mora reorganizirati timove kako bi smanjio troškove.

Već kada su izašli razočaravajući rezultati iz trećeg tromjesečja, Mark Zuckerberg je najavio da bi broj osoblja mogao drastično pasti.

- U 2023. usmjerit ćemo svoja ulaganja na mali broj visokoprioritetnih područja. To znači da će neki timovi znatno rasti, ali će većina drugih timova ostati na istom mjestu ili će se smanjiti tijekom sljedeće godine. Sveukupno, očekujemo završiti 2023. ili kao približno iste veličine ili čak nešto manja organizacija nego što smo danas - rekao je Zuckerberg.

Meta trenutno ima oko 87.000 zaposlenika diljem svijeta koji rade na različitom platformama koje uključuju Facebook, Instagram i WhatsApp. Još u lipnju je kompanija smanjila planove za zapošljavanje inženjera za najmanje 30 posto, a Metin dioničar Altimeter Capital Management već je prethodno u otvorenom pismu upozorio Zuckerberga, da se ‘tvrtka mora racionalizirati smanjenjem broja radnih mjesta i kapitalnih izdataka‘. Dodali su da je Meta izgubila povjerenje ulagača jer je povećala potrošnju te se počela fokusirati na metaverzum. Očito ni dioničarima nije draga Zuckerbergova ideja metaverzuma kao i najavljena desetogodišnja potrošnja od deset milijardi dolara na isti.

Analitičari očekuju kako će Meta otpustiti oko 10 posto zaposlenika, ali dodaju kako je od trenutnih 87 tisuća zaposlenih, njih 42 tisuće zaposleno u zadnje dvije godine ili od početka pandemije. Takav brzi rast zasigurno nije bio dobar, a analitičari zaključuju kako ni tih 10 posto neće biti dovoljno, te da bi se trebalo pričati o barem 20 posto kako bi se tvrtka ‘stabilizirala‘.

Metine dionice na burzi su nakon objave najave o otpuštanjima držale cijenu od oko 93 dolara, a izgledno je da će sama budućnost Mete kao i cijene njene dionice ovisit o budućnosti metaverzuma.

Na kraju treba dodati da osim Mete i druge tehnološke tvrtke najavljuju otkaze. Prošloga su tjedna to najavile tvrtke Stripe i Lyft iz Silicijske doline. Amazon to još nije najavio ali su zamrznuli sva nova zapošljavanja u svojim korporativnim uredima, dok je Musk čim je zasjeo na čelo Twittera otpustio otprilike polovicu od svojih 7500 zaposlenika.