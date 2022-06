Najbliža Zuckerbergova suradnica povlači se iz Mete

Sheryl Sandberg, jedna od najzaslužnijih osoba za transofrmaciju Facebooka iz startupa u više milijardi dolara vrijednu kompaniju, najavila je odlazak iz Mete nakon 14 godina na poziciji glavne operativne direktorice. Bila je desna ruka izvršnog direktora Marka Zuckerberga, a nakon odlaska će ostati u upravnom odboru Mete.

– Kada sam preuzela ovaj posao 2008., nadala sam se da ću na ovoj poziciji biti pet godina. Četrnaest godina kasnije, vrijeme je da napišem sljedeće poglavlje svog života. Nisam potpuno sigurna što će donijeti budućnost – naučila sam da nitko nikada nije. Ali znam da će to uključivati više fokusiranja na moje zaklade i filantropski rad, što mi je važnije nego ikad s obzirom na to koliko je ovo vrijeme kritično za žene – rekla je Sandberg, gdje drugdje nego u objavi na Facebooku, najavljujući vijest.

U intervjuu za Bloomberg Sandberg je svoje vrijeme u Meti nazvala 'časti i privilegijom života', ali da je odluku o odlasku teško donijela te da njezina uloga COO-a nije bila nimalo jednostavna. Na njezino će mjesto COO-a doći Javier Olivan, koji je godinama radio u razvoju kompanije.

Pad dionica

Otkako je u Facebooku od 2008. godine, bila je ključna osoba za rast Facebooka, dašanje Mete, u najveću društvenu mrežu. Pridružila se Facebooku kako bi nadgledala sve poslovne funkcije – oglase, partnerstva, poslovni razvoj i operacije, da bi se Zuckerberg mogao usredotočiti na razvoj proizvoda.

Usput je postala i autorica, objavivši 2013. godine knjigu 'Lean In: Women, Work and the Will to Lead'.

Zajedno sa Zuckerbergom, zagovarala je Facebookovu poslovnu kulturu brzog rasta i kasnijeg rješavanja problema, što je dovelo do višestrukih javnih skandala zbog propusta u privatnosti i moderiranju sadržaja. No, Sandberg je godinama pokušavala poboljšati odnos Facebooka s javnošću i regulatorima.

Meta je prošle godine ostvarila 120 milijardi dolara prihoda, dok su prihodi ove godine u prvom tromjesečju iznosili 27 milijardi dolara. Nakon vijesti o njezinu odlasku, dionice Mete pale su 2,6 posto na 188,64 dolara na burzi u New Yorku, a ove su godine ukupno pale za 44 posto.

Jedna od najvažnijih osoba iz uskog kruga Marka Zuckerberga, dakle, napušta kompaniju u trenutku kada Meta prebacuje svoj fokus na proizvode u metaverzumu. Kako za Bloomberg navodi Mandeep Singh, viši analitičar tehnološke industrije, njezin odlazak, zajedno s padom prihoda od oglasa i gotovo 10 milijardi dolara godišnjih operativnih gubitaka, vjerojatno će izazvati još više nesigurnosti za financijski i poslovni segment tvrtke.