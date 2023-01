Najbolji AI alati koji mogu posao učniti bržima, a ljude učinkovitijima

Napredak tehnologije i umjetna inteligencija (AI) otvorili su brojne prilike za razne tvrtke i već imaju značajan utjecaj na njihovo poslovanje. Većina ljudi danas je - na ovaj ili onaj način - u svom poslu već u inteligenciji s umjetnom inteligencijom te AI na dosad neočekivan način postaje dio poslovnih procesa tvrtki.

AI je ušao u gotovo sve sektore diljem svijeta te svakodnevno brojne poslove čini bržima, a ljude učinkovitijima. Pa zato, bilo da radite sami za sebe ili s puno kolega unutar neke velike tvrtke, vrijedi isto pravilo - tehnologije se ne treba bojati, već uvidjeti da nam AI alati mogu poboljšati poslovanje.

S obzirom na da se gotovo svakodnevno pojavi neki novi alat, zbog čega za neke od njih možda još niste čuli, predstavljamo 13 najboljih AI alata koji bi vam mogli biti od pomoći u poslovanju.

1. Murf.AI

Na vrhu popisa najboljih AI alata za posao, prema Unite AI-u, je generator tekstualnog govora Murf.AI. To je jedan od najpopularnijih AI generatora glasa trenutno na tržištu, a omogućuje pretvaranje teksta u govor ili glasovne snimke.

Korist ovog alata prepoznali su u različitim branšama pa ga koriste i product developeri, podcasteri, predavači i niz menadžera. ​Murf nudi mnoštvo opcija prilagodbe koje korisnicima pomažu stvoriti glasove što sličnije prirodnom zvuku, a ima niz glasova i dijalekata koji se mogu birati.

Ovaj alat korisnicima pruža sveobuhvatan AI voice-over studio koji ima studio za uređivanje videozapisa, više od 100 AI glasova na 15 jezika, a još jedna zanimljivost je mogućnost mijenjanja glasa čime se omogućuje snimanje bez korištenja vlastitog glasa.

2. Neuraltext

Novi alat Neuraltext pokriva cijeli proces stvaranja nekog sadržaja - od same ideje do realizacije - i to koristeći AI. Naime, radi se o jednostavnom alatu za proučavanje SERP-a koji tvrtkama pomaže u kreiranju sadržaj. Opisan je kao AI copywriter, alat za SEO i alat za istraživanje ključnih riječi.

Alat za pisanje teksta omogućit će vam stvaranje sadržaja za kampanje, generirajući desetke mogućih opcija - ima više od 50 predložaka spremnih za korištenje (za Facebook oglase, ideje za slogane, predloške za blogove...)

SEO alat pomaže u stvaranju dobro istraženog sadržaja koristeći podatke sa stranica koje su već rangirane na Googleu. Funkcionira tako da korisnik odabere ključnu riječ i alat automatski pronalazi prvih 20 rezultata na Googleu, prikazujući podatke o predloženim ključnim riječima za upotrebu, koje teme treba pokriti, na koja pitanja odgovoriti... Koristeći te podatke, u nekoliko klikova korisnici stvaraju nacrt.

3. Fireflies

Fireflies je AI alat za sastanke koji koristi neurolingvističko programiranje​ (NLP) kako bi korisnicima omogućio da ne moraju voditi bilješke tijekom sastanka, već jednostavno mogu snimati i pretraživati glasovne razgovore na intuitivnoj platformi.

Također, može ​transkribirati sastanke uživo ili audio datoteke koje korisnik učita u sustav. A najbolji dio je funkcija pretraživanja, koja korisniku omogućuje da pregleda sat vremena razgovora za manje od pet minuta jer može pretraživati važne naglaske.

4. Jasper (bivši Jarvis)

Jasper je jedan od najboljih AI pomoćnika za pisanje i vodeći je na tržištu prema kvaliteti. Funkcionira tako da mu najprije mu dajete početne riječi, koje alat zatim analizira prije stvaranja fraza, odlomaka ili dokumenata na temelju teme i tona glasa. Sposoban je stvoriti članak od 1500 riječi za manje od 15 minuta.

Platforma ima više od 50 predložaka za generiranje sadržaja pomoću umjetne inteligencije, uključujući postove na blogu, e-poštu, marketinški tekst, Facebook generator oglasa, Google generator oglasa...

5. Originality.ai

A upravo zbog svih alata koji olakšavaju pisanje, razvila se potreba za alatima koji bi vlasnici tvrtki, HR-ovicma ili menadžerima mogli otkriti kada je neki tekst generiran putem AI-a.

Originality.ai rješava taj problem. Naime, on može skenirati cijelu web stranicu u potrazi za sadržajem generiranim umjetnom inteligencijom ili koji je plagijat. Ovo je odlična opcija za izdavače ako brinu da će im autori dostaviti sadržaj generiran AI-om.

6. Textio

Textio je AI alat koji se oslanja na tehnologiju kako bi poboljšao oglase za posao. Analizira svaku riječ, prepoznaje više od 5000 izraza i ocjenjuje tekstove na temelju njihove sposobnosti da privuku korisnike.

Istodobno, alat pomaže u uklanjanju rodne pristranosti u procesima zapošljavanja otkrivajući je u opisima poslova. Textio koriste velike tvrtke poput Twittera, Microsofta, Squarea i Starbucksa.

7. Bizzabo

Bizzabo‘s Event Experience Operating System pomaže pružiti privlačna i dojmljiva ljudska iskustva. Otvorena platforma omogućuje pojedincima da upravljaju događajima, angažiraju publiku i razvijaju zajednice.

Pomoću ovog alata korisnici mogu sintetizirati podatke o događajima i imaju uvid u tuđe podatke i osvrte na neki događaj.

8. Legal robot

Još jedan poslovni alat s umjetnom inteligencijom, Legal Robot, služi kao pravna podrška koja bi inače bila puno nedostupnija za neke tvrtke.

Naime, on pomaže pojedincima da razumiju što potpisuju dešifriranjem složenih pravnih ugovora. Alat se oslanja na NLP i duboko učenje za stvaranje pravnih modela iz velike baze podataka ugovora i pravnih scenarija. Legal Robot također se može koristiti za poboljšanje čitljivosti ugovora koje tvrtke same izrađuju i time pomognu zaposlenicima da u potpunosti razumiju što potpisuju.

9. Timely

Timely je poslovni alat koji pomaže skratiti vrijeme potrebno za praćenje radnog vremena i izradu vremenskih tablica. Ovaj alat obrađuje snimljene informacije i generira podatke u vremenske tablice za cijeli tim i time omogućuje zaposlenicima da rade na drugim zadacima.

10. Genesys DX

Genesys DX je inteligentni web chatbot koji koristi NLP za razumijevanje namjera korisnika.

Ne zahtijeva podudaranje ključnih riječi i može zapamtiti cijele razgovore dok odgovara korisnicima. Odgovara na pitanja na prirodan način, a istovremeno omogućuje kupcima kupnju proizvoda putem chatbota.

11. Sage AP Automation

Sage AP Automation je koristan za one koji rade s freelancerima i vanjskim suradnicima. Naime, ovaj alat automatizira bilježenje odlaznih i dolaznih troškova, a istovremeno obavlja bankovno usklađivanje.

12. Augmentir

Augmentir je namijenjen industrijskim tvrtkama. To je skup alata koji pomaže poboljšati sigurnost, produktivnost i kvalitetu radne snage ‘na prvoj liniji‘ proizvodnje.

Pružanjem dubokog uvida u poslovanje na temelju podataka o ljudskim aktivnostima, tvrtke mogu prepoznati što mogu poboljšati u područjima produktivnosti, kvalitete i smanjenja troškova.

13. Chatbot by LiveChat Software

Chatbot by LiveChat Software automatizira ključne zadatke stvaranjem višenamjenskih chatbota. Može se povezati s mnogo različitih alata i platformi putem integracija jednim klikom, a tvrtkama omogućuje poboljšanje iskustva razgovora s klijentima.

Chatbot stvara odgovore koji potiču kupce na razgovor i interakciju te omogućuje organizacijama da istaknu svoj brend, proizvode i usluge miješanjem teksta, slika i brzih odgovora.