Najinovativnije zemlje svijeta 2022: Hrvatska na 42. mjestu, Slovenija na 32., Srbija 55.

Od 2000. godine globalna ulaganja u istraživanje i razvoj (R&D) utrostručila su se na 2,4 trilijuna dolara, pokazuje izvješće UN-ove organizacije World Intellectual Property (WIPO). Isto izvješće kaže kako su ulaganja koja pokreću svjetsku inovativnu aktivnost nastavila rasti i u 2021. unatoč pandemiji COVID-19, no da su se pojavili izazovi ‘pretavaranja ulaganja u inovacije u stvarni učinak‘.

Švicarska, Sjedinjene Američke Države, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Nizozemska su najinovativnija gospodarstva svijeta, prema WIPO-ovom Globalnom indeksu inovacija (GII) za 2022., s Kinom na pragu prvih 10. Ostala gospodarstva u nastajanju također pokazuju konzistentno rezultate, uključujući Indiju i Tursku, od kojih obje ulaze među 40 najboljih po prvi put.

Globalni indeks inovacija (GII) otkriva da je rast produktivnosti, inače potaknut povećanjem inovacija, zapravo stagnirao. Također otkriva da trenutni tehnološki napredak i usvajanje pokazuju znakove usporavanja rasta unatoč nedavnom procvatu izdataka za istraživanje i razvoj i velika ulaganja rizičnog kapitala.

- Ovogodišnji GII otkriva da su inovacije na raskrižju dok izlazimo iz pandemije. Dok su ulaganja u inovacije naglo porasla 2020. i 2021., izgledi za 2022. su zamagljeni globalnim neizvjesnostima kao i kontinuirano slabim učinkom u produktivnosti potaknutoj inovacijama. Zbog toga moramo više pozornosti posvetiti ne samo ulaganju u inovacije, već i tome kako se one prevode u gospodarski i društveni učinak – rekao je Daren Tang, direktor WIPO-a.

U svojoj godišnjoj ljestvici svjetskih gospodarstava prema inovacijskom kapacitetu i učinku, GII pokazuje neke ključne promjene u prvih 15 na ljestvici. SAD su se popele na 2. mjesto, Nizozemska je skočila na 5. mjesto, Singapur dosegao 7. mjesto, Njemačka 8. mjesto dok je Kina napredovala za jedno mjesto i sada se nalazi na rubu najboljih deset, na 11 mjestu.

Kanada se vratila među 15 najboljih globalnih inovatora dok su Turska (37.) i Indija (40.) po prvi puta među 50 najinovativnijih. Uz njih, Vijetnam (48.), Iran (53.) i Filipini (59.) su označeni kao gospodarstva srednjeg dohotka s najbržim rastom inovacija.

Hrvatska se na ovoj ljestvici također našla, i to na 42. mjestu, istom kao i prošle godine. Od naših susjeda, Slovenija se nalazi na 32. mjestu, što je napredak za jedno mjesto u odnosu na prošlu godinu. Srbija je na 55, a BiH na 70. mjestu. Obe zemlje su poboljšale svoju status za jedno mjesto u godinu dana.

Nekoliko gospodarstava u razvoju ima rezultate iznad očekivanja u pogledu inovacija u odnosu na njihovu razinu gospodarskog razvoja, uključujući pridošlice Indoneziju, Uzbekistan i Pakistan.

- Svojim usponom u smislu inovacijskog učinka u sjeni šokova za globalne opskrbne lance, Turska i Indija pozitivno obogaćuju globalni inovacijski krajolik, dok Indonezija pokazuje obećavajući inovacijski potencijal - kaže suurednik GII-ja i dekan poslovne škole Saïd na Sveučilištu Oxford, Soumitra Dutta.

Globalna mreža

Godine 1960. SAD je činio gotovo 70 posto globalne potrošnje na istraživanje i razvoj, a do 2020. to je palo na 30 posto. Od otvaranja radnih mjesta i javnog zdravlja do nacionalne sigurnosti i industrijske konkurentnosti, istraživanje i razvoj igra ključnu ulogu u gospodarskom rastu i inovacijama zemlje, utječući na gotovo svaki kutak društva - bilo izravno ili neizravno. Uz potrošnju na istraživanje i razvoj, drugi ključni sastojci igraju važnu ulogu u pokretanju napretka i inovacija. Među ostalim, to uključuje tehnološko usvajanje, znanstveno istraživanje i aktivnosti rizičnog kapitala.

Sjeverna Amerika

U Sjevernoj Americi, SAD je na prvom mjestu. Zemlja je odavno poznata kao globalni lider u inovacijama, sa snažnim iskustvom u uvođenju novih ideja i tehnologija koje su promijenile način na koji živimo i radimo. SAD je na prvom mjestu prema brojnim pokazateljima, uključujući suradnju između sveučilišta i industrije u istraživanju i razvoju. Na drugom mjestu u regiji je Kanada (Globalni rang: #15) koja je u 2021. gdje je ulaganje premašilo 14,7 milijardi dolara.

Južna Amerika

Čile (#50) je na prvom mjestu u regiji, zahvaljujući svom obećavajućem tehnološkom sektoru. Do danas je dom za oko 8000 tehnoloških tvrtki. Zemlja također ima najbolju mobilnu povezanosti u regiji a krajem 2021. pokrenula je i prvu 5G mrežu u Južnoj Americi. Nakon Čilea slijedi Brazil (#54), koji je zabilježio rekordan broj IPO-a u 2021. koji su procijenjeni na gotovo 7 milijardi dolara.

Bliski istok i središnja Azija

Kao najviše rangiran u regiji, Izrael (#16) je jedina zemlja na svijetu koja troši više od 5 posto BDP-a na istraživanje i razvoj. Općenito gledano, globalni je lider je u izvozu usluga patentnih prijava i informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT). Konteksta radi, gustoća novoosnovanih poduzeća po glavi stanovnika u zemlji je 16 puta veća od one u Europi

Mala otočna država Cipar (#27) slijedi na drugom mjestu, uz potporu državnog financiranja usmjerenog na novoosnovana poduzeća.

Europa

S 15 od 25 vodećih gospodarstava u svijetu, Europa je plodno tlo za poticanje inovativnih ekosustava. Kontinent je također predvodnik u društvenom napretku, jednakosti i zadovoljstvu životom. Iako tehnološka proizvodnja nije prva stvar koja padne na pamet kada pomislite na Europu, VC poslovi porasli su više od 53 posto u 2021. dok su London, Berlin i Pariz bili su vodeći gradovi za VC aktivnosti.

Istočna Azija i Oceanija

Južna Koreja (6. mjesto) zauzima najviše mjesto u Istočnoj Aziji i Oceaniji i etablirala se kao predvodnik u tehnologiji i inovacijama na globalnoj sceni. Kroz svoju inicijativu New Deal, vlada predvodi projekte pametne zdravstvene skrbi, umjetne inteligencije i pametnih industrijskih kompleksa. Istodobno, ubrzava izgradnju ekološki prihvatljive infrastrukture i obnovljivih izvora energije. Južnokorejski Hyundai i njegova podružnica Kia značajno su napredovali u proizvodnji električnih vozila (EV), čineći 9 posto tržišta električnih vozila u SAD-u, što je drugi najveći udio nakon Tesle. Kina se nalazi odmah iza 10 svjetskih najboljih, a sada je na prvom mjestu prema više pokazatelja, uključujući rast produktivnosti rada. Kineska gospodarska proizvodnja po zaposlenom radniku porasla je u prosjeku za impresivnih 4,2 posto godišnje od 2011. do 2019. godine.

Afrika

Najviše rangirana u Africi je otočna država Mauricijus (#45). Njegov rang ističe snagu njegovih institucija i sofisticiranost tržišta. U međuvremenu, vlada ubrzava ulaganja u tehnološke inkubatore, istraživačko-poslovnu suradnju i porezne poticaje za ulaganja u istraživanje i razvoj.

Južnoafrička Republika (#61) slijedi Mauricijus na listi, s gradom Cape Townom gdje svoja središta imaju Amazon, Panasonic, Oracle, IMB, Google i Microsoft.