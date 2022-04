Ne brinite o smrti, Somnium Space jamči vječan život u metasvemiru

Projekt Live Forever omogućit će korisnicima da ‘dateu‘ pretvore u virtualni duplikat, avatar koji će, za razliku od originala, živjeti vječno. Čak i nakon smrti korisnika, bliski ljudi i obitelj moći će s njim ostati u kontaktu

Prije tri godine, Artur Sychov zauvijek se morao oprostiti od svog oca koji je preminuo od agresivnog oblika tumora. Osim što je tada prvi put doista osvijestio činjenicu da je vrijeme koje imamo na raspolaganju ograničeno, pogodila ga je i spoznaja da će njegova djeca, tada jako malena, odrastati bez sjećanja na voljenog djeda.

Kako je podijelio s magazinom Vice, to ga je potaknulo da počne razmišljati o tome postoji li način da njegova djeca razgovaraju s djedom čak i ako njega više nema. Naravno da ne postoji, pomislit ćete, ali Sychov će vas razuvjeriti. Naime, taj je američki poduzetnik izvršni direktor i vlasnik Somnium Spacea – metasvemira u kojem korisnici već sad mogu uživati koristeći VR naočale

Trenutno razvija projekt nazvan Live Forever koji će omogućiti korisnicima da svoje razgovore, izgled i pokrete pohrane kao 'dateu' te ih pretvore u virtualni duplikat, avatar koji će se kretati, govoriti i zvučati baš kao i 'stvarna' osoba. No, za razliku od originala, avatar će živjeti vječno. Kako je to zamislio poduzetnik, ljudi će u njegovom metasvemiru moći razgovarati sa svojim dragim preminulima kad god to požele. Smrt više neće biti nikakvo ograničenje.

Magična data

– Kad umrem, a prethodno sam pohranio sve svoje podatke, ljudi, moja djeca, moji prijatelji moći će razgovarati s mojim avatarom. Prvih deset minuta nećete ni znati da je to AI. To je cilj – kazao je novinarima Vicea Sychov koji smatra da je upravo zbog ovakvih značajki metasvemir tehnologija u koju se isplati ulagati.

– Metasvemir nije samo virtualni prostor idealan za prodaju proizvoda brendova ili NFT-ija. Stvar je mnogo dublja – kazao je Sychov i dodao da je potencijal prikupljenih podataka (date), u ovom kontekstu, doista 'magičan'.

Virtualna tehnologija o pojedinom korisniku može prikupiti sto do 300 puta više podataka nego što se skupi putem pametnih telefona. Ona može 'ubrati' način na koji se osoba kreće, govori, miče očima, tijelom i identificirati osobu preciznije od otiska prsta.

To potvrđuje i studija objavljena prije dvije godine u Natureu prema kojoj je tehnologiji virtualne realnosti dovoljno niti pet minuta 'skeniranja' tijela i ona će s 95 postotnom preciznošću uspjeti prepoznati osobu u grupi od petsto ljudi. Somnium Space sklopio je partnerstvo s kompanijom Teslasuit koja razvija VR odijela uz pomoć kojih je moguće ne samo snimiti nečije pokrete i tjelesnu građu već kardiološke i podatke u vezi s razinom stresa.

Etička pitanja

Do kraja ove godine, Somnium Space planira izraditi prve verzije avatara svojih klijenata koji će 'skinuti' njihove pokrete i boju glasa, dok će konverzacija biti ograničena. No, kako se bude razvijala tehnologija tako će se i 'apdejtati' avatari, njihove mogućnosti (posebno konverzacijske) postajati sve bolje, a oni sve sličniji 'originalu'. No, to silno skupljanje podataka u virtualnom svijetu za mnoge je zabrinjavajuće, a Sychov to razumije u potpunosti.

– Zato su i Facebook, ali i činjenica da upravo oni vode priču s razvojem metasvemira, toliko zastrašujući – kazao je Sychov, ali i napomenuo da za razliku od Mete oni ne kane prodavati podatke o korisnicima oglašivačima.

– Mi čak ne želimo znati kako se zovete. Nas nije ni briga tko ste – odlučno će Sychov nastavljajući da im je cilj kreirati odgovoran poslovni model; priču u kojoj će korisnici sudjelovati bez straha da će njihovi podaci biti zloupotrebljavani.

Također, ne žele da u posmrtnom životu u virtualnom svemiru 'uživaju' samo korisnici dubljeg džepa već kane privući širu publiku. Upravo zato, godišnja pretplata za 'early adoptere' iznosi oko 50 dolara, a detaljnija skupljanja podataka zahtijevat će dodatna plaćanja.

Kako nastavlja Vice, Somnium Space se već susreo sa smrtnim slučajem. Jedan korisnik i vlasnik virtualne zemlje naglo je preminuo tako da su njegovo zemljište prebacili na prijatelja koji je na njemu izgradio virtualni spomenik. Taj je slučaj otvorio i neka etička pitanja poput, primjerice, što ako članovima bude prebolna spoznaja da virtualna verzija preminulog živi i dalje negdje u metasvemiru

– Ta ćemo pitanja rješavati s našim timom pravnika, ali i našim korisnicima – kazao je Sychov.

U svakom slučaju, želja za vječnim životom stara je koliko i svijet, ali zahvaljujući tehnologiji čovječanstvo se približilo njenoj realizaciji. Makar virtualnoj.