Neki novi olimpijci s joystickom: E-sport debitira na Igrama 2027.

Premijerne Olimpijske igre u e-sportu, potvrdio je nedavno Međunarodni olimpijski odbor, održat će se 2027. u Rijadu

Godine 776. prije Krista u Olimpiji su održane prve sportske igre, posvećene tada bogu Zeusu. Stari Grci tih su godina trčali, bacali koplja, hrvali se i utrkivali kočijama kako bi dobili svoj teško zarađeni i u znoju okupani maslinov vijenac i kako bi im se imena uklesala u tamo neki kamen. Bili su to počeci sportskog nadmetanja i olimpijskog duha koji su se nastavili 1896. prvim modernim Olimpijskim igrama, održanima ponovno u Grčkoj, u Ateni. Dosad, računamo li samo moderno doba, održano je ukupno pedeset pet Olimpijskih igara. Danas, nakon toliko godina, oni za koje su govorili da ‘nikad olimpijaca od vas‘ dolaze na svoje. Zaboravite sprintanje, teške utege i sve ostalo na što ste se naviknuli kad netko spomene Olimpijske igre. Nova generacija olimpijaca ne trči na stazi, nego virtualnim svjetovima; ne podiže utege, nego kontrolere – Olimpijske igre u e-sportu postaju stvarnost. Prvi povijesni turnir održat će se 2027. u glavnome gradu Saudijske Arabije, Rijadu. Možda nekima zvuči nevjerojatno, ali e-sport odavno je prerastao status nekakve ‘igre za štrebere‘ i postao ozbiljan natjecateljski sport s milijunskim nagradama i globalnom publikom.

Sada kada smo doznali kada su održane prve Olimpijske igre, red je da kažemo i kada je održano prvo natjecanje u e-sportu.

Pucačina na Stanfordu

Možda će neke mlađe iznenaditi, ali prvo takvo službeno natjecanje održano je davne 1972. – u Laboratoriju za umjetnu inteligenciju Sveučilišta Stanford igrao se ‘Spacewar‘. Poznat kao Intergalactic Spacewar Olympics, taj događaj koji je sponzorirao časopis Rolling Stone naširoko se smatra prvim natjecanjem u e-sportu u povijesti. Sudionici su se natjecali tko će postići najbolje rezultate u toj igri, a pobjednik je kao nagradu dobio cjelogodišnju pretplatu na Rolling Stone. Iako su Intergalactic Spacewar Olympics bile mala priredba, označile su službeni nastanak natjecateljskih videoigara, pa možemo reći da su najavljene Igre u Rijadu linearne nasljednice.

Iako organizacija Igara nije tekla glatko, termin se nekoliko puta odgađao, čini se da je sve sjelo na svoje mjesto nakon što su stigle i službene potvrde Međunarodnoga olimpijskog odbora (MOO) te Saudijskoga olimpijskog i paraolimpijskog odbora (SOPC). Nakon godina rasprava i neizvjesnosti dogovoreno je da će pripreme početi već ove godine, a ključni partner bit će Esports World Cup Foundation (EWCF), poznat po organizaciji Esports World Cupa, iz kojega su se i rodile Igre.

Pravi smjer

Da je to put u pravome smjeru, potvrđuje i Hrvatski eSport Savez ili HeSS (da, imamo e-sportski savez od 2019.).

– Igre će dodatno pridonijeti popularnosti e-sporta na globalnoj razini i istodobno privući mnogo novih mladih natjecatelja i gledatelja olimpijskom pokretu. Nezahvalno je suditi o vremenu održavanja jer svjetska e-sportska zajednica smatra da se ta odluka mogla i trebala donijeti i ranije, no postoji i velik broj otvorenih pitanja koje treba definirati prije početka Olimpijskih igara u e-sportu – kažu nam iz Saveza.

Da svašta još treba definirati i da postoji mnogo izazova, potvrđuju i iz MOO-a. Recimo, pojedini naslovi intelektualno su vlasništvo kompanija koje su ih razvile, zato se i one moraju uključiti u organizaciju. Organizacijski izazovi uključuju i definiranje formata natjecanja, osiguravanje sudjelovanja najvećih izdavača e-sporta te uspostavu održivoga financijskog modela koji bi zadovoljio i olimpijske standarde i potrebe tržišta e-sporta. Ima tu, dakle, još posla.

– Treba dodati da se koplja se lome i oko izbora naslova koji će biti zastupljeni na Igrama. Pojedini vrlo popularni naslovi u e-sportu smatraju se, naime, previše eksplicitnima u prikazu nasilja, zato ne zadovoljavaju propise općih načela sporta i Olimpijske povelje – kažu iz Saveza.

Najava Igara naišla je i na reakcije aktivista koji optužuju Saudijsku Arabiju za esportswashing, odnosno za korištenje e-sporta za skretanje pozornosti s pitanja ljudskih prava, posebice prava žena. Usprkos tomu princ Abdulaziz bin Turki al-Faisal, predstavnik SOPC-a, naglasio je kako je ‘fokus na izvanrednom natjecanju koje će spojiti e-sport i olimpijske ideale‘. MOO-ov predsjednik​ Thomas Bach istaknuo je pak da je postignut dogovor o ‘povijesnom koraku i partnerstvu‘ koji kombiniraju olimpijske vrijednosti i dinamiku e-sporta. Reklo bi se: kritike su primili na znanje, ali nastavljaju po svome.

Digitalna tradicija

Natjecanja će kombinirati tradicionalne sportove pretvorene u digitalni format i popularne e-sportske naslove sa sportskom poveznicom.

ŠTO ĆE SE IGRATI U RIJADU 2027. Od B do T: sigurna natjecanja na sljedećim Olimpijskim igrama bejzbol: WBSC eBaseball Power Pros biciklizam: Zwift jedrenje: Virtual Regatta motosport: Gran Turismo 7 ples: Just Dance streličarstvo: Tic Tac Bow šah: Chess.com taekwondo: Virtual Taekwondo tenis: Tennis Clash

– MOO planira oformiti posebnu komisiju zaduženu za odabir naslova, komunikaciju s vlasnicima prava na naslove te koordinaciju s međunarodnom scenom e-sporta​. Glavna misao vodilja u odabiru bit će sportska poveznica, primjeren sadržaj, suradnja vlasnika prava, a sve u skladu sa sportskim načelima i olimpijskim duhom – kažu u domaćem Savezu.

Vjeruje se da će se na popisu igara naći one koje su se igrale na prethodnim natjecanjima u e-sportu​, uključujući ono u Singapuru 2023. kad se natjecalo u streličarstvu, biciklizmu, tenisu, šahu itd., a uz te igre moguće je i proširenje popisa popularnijim e-sportskim naslovima kao što su ‘FIFA‘, ‘iRacing‘, ‘League of Legends‘, ‘NBA2K‘, ‘Rocket League‘, ‘Street Fighter‘ i ‘Tekken‘. Međutim, pucačine iz prvog lica (FPS) poput ‘Call of Dutyja‘ i ‘Counter-Strikea 2‘ neće biti uključene jer je MOO zabrinut zbog nasilnog sadržaja, koji ne zrcali olimpijske vrijednosti.

Gdje smo mi

Što se tiče Hrvatske, HOO-ov je i HeSS-ov cilj formirati reprezentaciju za Igre, a odabir reprezentativaca ovisit će o naslovima koji će biti zastupljeni. Za organizaciju kvalifikacija u simulaciji tradicionalnih sportova bit će zaduženi njihovi matični sportski savezi (eSailing, eCycling, eRowing itd.), a za e-sportske naslove povezane s pojedinim sportom organizaciju će vjerojatno preuzeti mjerodavni sportski savezi (EAFC, eFootball, NBA2K itd.). U HeSS-u naglašavaju kako bi oni mogli preuzeti organizaciju za preostale e-sportske naslove kao što su ‘LoL‘, ‘DotA 2‘ i ‘Rocket League‘.

Imamo li igrača spremnih na takve izazove, u Savezu bez pardona kažu kako možemo očekivati dobre rezultate.

– Igrači koji bi mogli konkurirati za nastup svakako su Luka Gajić za e-nogomet i Marko Grubišić za EA FC iako forma igrača jako varira iz godine u godinu, zato ćemo svakako morati provesti kvalifikacije za te pozicije. Vjerujemo da će odaziv biti dobar i da ćemo naći najbolje pojedince ili timove koji će predstavljati Hrvatsku – zaključuju u Savezu.