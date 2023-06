Nema pametnog poduzetništva bez naprednog IT-a i obratno

Bez obzira na veličinu, a i sektor u kojem posluju, poduzetnicima svih vrsta obavljanje svakodnevnih zadataka uvelike olakšavaju raznovrsna računalna rješenja. Intrigira ih umjetna inteligencije i sve ih više želi holistički pristupiti kibernetičkoj sigurnosti

Pitanje je postoji li danas tvrtka koja bi mogla opstati bez poslovnih rješenja informacijske tehnologije (IT). Od najuobičajenijih rješenja poput slanja elektroničke pošte ili promjene zaporke do pristupa bazi podataka, IT pomaže da se posao vodi sigurnije, brže i učinkovitije. Optimiranje poslovanja, zaštita, ušteda, poboljšanje korisničkog iskustva, lakšu komunikacija ili širenje poslovanja nemoguće je danas dugoročno postići bez korištenja informacijske tehnologije.

Danas doista ne možemo, prema mišljenju izvršnog direktora u SysKitu Toniju Frankoli, zamisliti osnovno poslovanje bez komunikacijskih platformi, e-pošte, oblaka za pohranu podataka, networkinga i analitike te raznih rješenja za kibernetičku sigurnost. Posljednjih nekoliko godina jedan od primarnih poslovnih zahtjeva i izazova bilo je omogućavanje hibridnog rada, odnosno obavljanja posla s bilo koje lokacije, s tehnologijom temeljenom na oblaku. Oblak je dostupan godinama, ali koronakriza i energetska kriza potaknule su pomak s on-premises infrastrukture na cloud, što je malo slabije izražen trend u visokoreguliranim industrijama, premda se i one sve više okreću oblaku.

Važnost sigurnosti

– Poseban je naglasak na otpornosti na sigurnosne incidente. Kibernetički napadi postaju sve češći i sofisticiraniji, zato treba razmišljati o holističkom pristupu sigurnosti. Među renomiranim pružateljima usluga u oblaku Azure se nametnuo kao jedno od najpouzdanijih rješenja zbog visokih standarda sigurnosti, usklađenosti s ISO-ovim i SOC-ovim standardima te širokim mogućnostima integracije s drugim cloud-servisima. Od komunikacijskih platformi valja spomenuti Microsoft Teamse, koji su zbog postojanih kolaboracijskih mogućnosti privukli više od 270 milijuna korisnika.

Rješenja za sigurnost, automatizaciju te poslovnu inteligenciju koja omogućavaju uštede i ubrzavanje procesa postala su poslovni imperativ, a naš odgovor na poslovne zahtjeve današnjice bio je razvoj Syskit Pointa. U razgovorima s klijentima i analizom potreba na tržištu shvatili smo da korisnici imaju velike izazove s preglednošću podataka i sigurnosti. Naš je proizvod SaaS (engl. software as a service – softver kao usluga) platforma za upravljanje Microsoftovim tenantom. Naši klijenti imaju stotine tisuća korisnika u svojim okolinama. S pomoću centralizanog dashboarda i izvještaja IT profesionalci mogu brzo preuzeti kontrolu nad resursima, a automatizacijskim mogućnostima sustavno provoditi podatkovne politike. Tako podržavamo tvrtke u usklađivanju s različitim međunarodnim sigurnosnim standardima – navodi Frankola.

Odgovor na promjene

Točnost, pravodobna reakcija, pouzdanost te usmjeravanje resursa u osnovno poslovanje samo su neki od ključnih doprinosa IT-a tvrtkama, smatra direktor prodaje u Setcoru Krešimir Jurić, a cloud, odnosno, infrastruktura kao usluga, danas je vrlo traženo rješenje. Naime, rekao je, konvencionalni IT procesi i sustavi ne mogu više osigurati svojim korisnicima pronalaženje rješenja i odgovore na brze promjene u izazovima koji se nameću svim industrijama.

– Čelni ljudi IT sektora u tvrtkama traže pouzdana partnera koji može kompenzirati takve dinamične zahtjeve i osigurati rješenja. Umjesto da troše vrijeme i novac na rješavanje ICT problema, tvrtke mogu usredotočiti te resurse na jačanje pozicije na svojem tržištu ili se širiti prema novima. Setcor, primjerice, upravlja njihovim ICT potrebama te se brine o infrastrukturi tvrtke, uključujući upravljanje i održavanje ICT kapaciteta. Korisniku je pruženo rješenje za sigurnu mrežu njegova podatkovnog centra, koji prethodno može samostalno kreirati zahvaljujući online alatu. Tako tvrtke mogu imaju svoj virtualni podatkovni centar kojim se znatno štedi na energiji, povećava efikasnost, fleksibilnost, skalabilnost i pouzdanost te pojednostavnjuje upravljanje – misli Jurić.

Olakšanje poslovanja

I director of software engineering – internal engagements and FIYU product manager u Serengetiju Saša Ivičević ističe da IT rješenja poduzetnicima olakšavaju svakodnevno poslovanje te da tvrtke primjenjuju različita IT rješenja s istom svrhom: smanjiti administrativne zadatke, ubrzati procese, poboljšati komunikaciju, povećati produktivnost i učinkovitost te poboljšati kvalitetu usluga i proizvoda. Prema njegovu mišljenju, danas su najzvučnija IT rješenja iz domene cloud-rješenja, umjetne inteligencije, interneta stvari i lanca blokova (engl. blockchain).

– Poduzetnici traže rješenja za automatizaciju poslovnih procesa, upravljanje odnosa s klijentima i povećanje produktivnosti, odnosno rješenja koja im omogućavaju lakšu organizaciju i upravljanje poslovnim procesima i resursima. Nerijetko su to rješenja prilagođena samo za specifične potrebe poslovanja. Često tražena rješenja su i softveri za upravljanje projektima, CRM (engl. customer relationship management) softveri za upravljanje odnosima s klijentima te softveri za računovodstvo i financije.

Također, poduzetnici traže rješenja koja im omogućavaju sigurnu i učinkovitu komunikaciju i suradnju na daljinu, kao što su videokonferencijski alati, rješenja za upravljanje dokumentima u oblaku te alati za virtualni radni prostor. Serengeti kao konzultantska IT tvrtka nudi kompletan paket usluga potrebnih za razvoj IT rješenja te možemo surađivati na principu Team Extension Modela, gdje naši stručnjaci svojim iskustvom i znanjem nadopunjuju postojeće razvojne timove klijenta. Moguća je suradnja i u obliku samostalnog izvođenja projekta, kod kojeg razvijamo kompletno rješenje prema specifikacijama i potrebama klijenta. Zadnjih nekoliko godina težište nam je na razvoju vlastitog proizvoda FIYU kao IT rješenju koje ubrzava i olakšava razvoj aplikacija – objasnio je Ivičević.

Umjetna inteligencija

Najčešći su zahtjevi korisnika rješenja u oblaku i zaštita podataka, kaže Lazo Dodić, sales solution specialist u Data Targetu, Compingovoj tvrtki kćeri koja se bavi upravljanjem podatkovnim centrom, a rješenja Data Targeta pomažu poduzetnicima da što efikasnije i brže obave neke zadatke, povećaju svoju dostupnost, sigurnost sustava i mobilnost te bolje opslužuju podacima svoje zaposlenike i klijente. Budući da se korisničke navike mijenjaju i treba im pristupati drugačije, korisnicima osiguravaju svakodnevnu podršku.

Za voditelja Odjela prodaje u DataBoxu Zvonimira Milasa jasno je da IT rješenja omogućuju poduzetnicima unapređenje poslovnih procesa i ubrzanu digitalizaciju poslovne infrastrukture. Najzvučnija rješenja u Hrvatskoj i svijetu svakako su ona koja se naslanjaju na umjetnu inteligenciju.

– To je trend koji će potrajati, ali pružatelji usluga moraju biti spremni reagirati na vrijeme i izraditi adekvatna rješenja s ciljem unaprjeđenja poslovnih procesa korisnika. Unatoč ubrzanom razvoju tržišta poslovni korisnici i daljetraže pružatelje usluga koji će im biti svakodnevna podrška i konzultanti koji će im pomagati da se snađu u novom okružju. DataBox diferencira aktivna korisnička podrška. Pokušavamo u središte staviti korisnika i njegove zahtjeve, što često uključuje izradu rješenja po narudžbi – opisuje Milas.

Briga o zaposlenicima

U suradnji s partnerima Rittal Ecosystem IT ima odgovore na sva pitanja korisnika, naglasio je regionalni direktor marketinga u Rittalu Igor Šugar, jer upotrebljava standardizirane komponente, sustave i rješenja za stvaranje skalabilne i isplative IT infrastrukture za edge i cloud-scenarije. RiMatrix Next Generation platforma je otvorenog sustava s modularnošću i fleksibilnošću, objasnio je, koja stvara osnovu za IT infrastrukturu koja se može konfigurirati prema zahtjevima gotovo svih industrija. Nadalje, RiMatrix Next Generation omogućuje visoku fleksibilnost, sigurnost i učinkovitost u koordiniranom sustavnom rješenju koje uključuje IT ormar, distribuciju energije, hlađenje, nadzor i sigurnost.

Nikada jači pritisak na tržište rada stvara demografsko propadanje omjerom nataliteta i mortaliteta, useljenih i iseljenih te umirovljenika i radnika iako unatoč vanjskim rizicima (inflacija, ratna zbivanja) hrvatska ekonomija i BDP idu prema gore za razliku od krize 2008., primjećuje izvršni direktor u Moontopu Branimir Gospić. Uvidio je da zbog toga poslodavci pokušavaju doskočiti problemu smanjenjem ovisnosti o radnoj snazi projektima, digitalizacijom poslovanja, automatizacijom ili robotizacijom.

– Koriste se i outsourcingom IT odjela i prebacivanjem na specijalizirane partnere, pružatelje usluga u oblaku, agencije za održavanje i razvoj IT rješenja, uvozom radne snage te su usmjereni na dodatno pozicioniranje tvrtke kao poželjnog poslodavca, povećanje zadovoljstva zaposlenika, zadržavanje i privlačenje top-talenata. Da bi se zadržali i privukli kvalitetni kadrovi, uvidjeli smo mogućnosti tržišta za program pogodnosti. Moontop je tako IT cloud-based rješenje, zapravo marketplace (SaaS) za međunarodni flexi i digitalni program pogodnosti kojim poslodavci samostalno određuju mjesečni ili godišnji proračun, zaposlenici sami biraju pogodnosti, izrađuju popis željenih prodajnih mjesta na kojima žele iskoristiti svoje povlastice poput omiljenih restorana, teretana, frizerskih salona – nabrojio je Gospić.