Nema tajnog recepta za odgovorno korištenje AI-ja

Kako tehnologija umjetne inteligencije (eng. artificial intelligence - AI) svakim danom postaje sve više nezaobilazna tema, ni poslovni svijet nije imun na nju. Budući da s razvitkom AI tehnologije mnogo toga neće više biti isto, razumljivo je da i tvrtke namjeravaju takvim promjenama prilagoditi svoje poslovanje. Pri tome se ipak ne može zanemariti potreba razumne ocjene dobrih i loših strana uvođenja tehnologije umjetne inteligencije u poslovanje.

Odgovorno uključivanje bilo koje nove tehnologije kao i rješenja informacijske tehnologije u poslovanje podrazumijeva da se sagledaju prednosti i izazovi ističe Saša Ivičević, director of software engineering – internal engagements and FIYU product manager u Serengetiju. Potrebno je stoga, dodao je, jasno razumjeti ograničenja umjetne inteligencije u poslovanju.

- Iako se o tome govori više nego ikada, i to najčešće u superlativima, zbog čega opravdano vlada bojazan, moramo biti svjesni da umjetna inteligencija nije savršena i da ne može u potpunosti zamijeniti ljude u svim poslovnim aktivnostima. To je jednostavno tako zato što ljudska bića slažu algoritme. Zbog toga poduzetnici trebaju znati i razumjeti koje su granice umjetne inteligencije i odnosno u kojem trenutku je nužna potreba za ljudskim faktorom. Dodatno, etika je vrlo važan čimbenik u korištenju umjetne inteligencije. Poduzetnici ne bi trebali koristiti umjetnu inteligenciju pri donošenju odluka koje su diskriminirajuće ili nezakonite, kao ni za važne strateške odluke. Također, sigurnost i edukacija moraju biti važni u ovoj priči jer umjetna inteligencija, da bi bila upotrebljiva na pravi način, mora imati veliku količinu povjerljivih poslovnih podataka što može predstavljati značajan sigurnosni rizik pogotovo ukoliko su u te procese uključeni zaposlenici koji nisu informirani o tome ili nisu dovoljno educirani o svim prednostima i nedostacima same umjetne inteligencije – naglašava Ivičević.

Umjereni optimizam

Osim obujma podataka, nastavio je, važna je i kvaliteta samih podataka što znači da se poduzetnici trebaju pobrinuti za to. I zadnje, ali ne manje važno za Ivičevića je da su procesi transparentni i fleksibilni tako da se lako mogu prilagoditi potrebama poslovanja.

- Moram izraziti svoj umjereni optimizam kada je u pitanju umjetna inteligencija u poslovanju. Mislim da, ukoliko je ispravno koristimo, svi možemo imati velike koristi od toga. Ovdje bih povukao usporedbu s nastankom interneta kao velikog izuma modernog društva koji je donio nevjerojatno velike koristi društvu u vidu razmjene informacija i dostupnosti tih informacija. Osim toga, toliko je novih mogućnosti za poslovanje otvoreno što je imalo za posljedicu nastanak potpuno novih zanimanja koja do tada nisu postojala. I ne samo to, nastale su sasvim nove industrije, a postojeće su se značajno unaprijedile odnosno razvile. Vjerujem da bi se isto moglo dogoditi s umjetnom inteligencijom. Mogli bismo svjedočiti nastanku novih industrija i novih zanimanja odnosno novih uspješnih priča, ali samo ukoliko budemo odgovorni i usmjereni na stvaranje novih vrijednosti za društvo u cijelosti, ne na osobni interes i nezakonite aktivnosti – smatra Ivičević.

Oprezno s podacima

Krešimir Jurić, direktor prodaje u Setcoru naglašava da uključivanje umjetne inteligencije u poslovne procese, može biti vrlo korisno. Primjerice, kaže, tvrtke mogu primijeniti umjetnu inteligenciju za analizu podataka kako bi se dobile bolje spoznaje o kupcima, predviđanje trendova u potražnji i optimizaciji proizvodnih procesa. Međutim, prije nego što tvrtke uključe umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje, upozorio je da je važno provesti analizu i procjenu potencijalnih rizika i izazova. Po Juriću je ključno utvrditi kako će se primjena umjetne inteligencije uklopiti u postojeće poslovne procese te kako će utjecati na zaposlenike i krajnje korisnike.

Alati umjetne inteligencije, rekao je Toni Frankola, izvršni direktor u Syskitu, daju pregršt zanimljivih mogućnosti za kreiranje sadržaja, ideja i ubrzavanje određenih procesa. Naravno, kao i sa svim drugim tehnologijama, upozorava da se morate upoznati s uvjetima korištenja i utvrditi gdje su vaši podaci, kako se njima raspolaže i kakva je njihova vidljivost.

- Kao što ne biste upisivali CVV (eng. Card Verification Value/Code – sigurnosni kod) broj bankovne kartice na mail ili komentar na društvenim mrežama, tako treba imati na umu da ne koristite osjetljive podatke i industrijske tajne na otvorenim platformama nad kojima nemate potrebnu razinu kontrole. AI alati su točno to, alati, ne isključuju nužnost kritike, prosudbe i dodatne provjere točnosti rezultata koje je sustav generirao. Važno je educirati zaposlenike o načinima korištenja, sigurnosnim politikama te razložiti strategiju kako će se AI implementirati u poslovanju. Nema tajnog recepta za odgovorno korištenje, osim kontinuirane edukacije, transparentne komunikacije prema dionicima te usklađenosti sa zakonskom regulativom i poslovnim standardima – savjetuje Frankola.

Potrebna edukacija

Umjetna inteligencija unatoč tome što je uvelike izazvala strah kod određene skupine ljudi, itekako može pomoći tvrtkama u obavljanju svakodnevnih poslovnih zadataka, vjeruje Lazo Dodić, sales solution specialist u Data Targetu, tvrtki kćeri Compinga, koja upravlja Data Centrom. Primjerice, objasnio je da se AI se može koristiti pri automatizaciji određenih repetitivnih zadataka za koje čovjeku treba dosta vremena, za nadzor mreže i mrežnog prometa, IT infrastrukture ili zaštite podataka. Osim toga, napominje da AI može poslužiti u kreiranju korisničkog iskustva s obzirom na individualizirani pristup serviranjem podataka koji korisnik traži.

Prema Zvonimiru Milasu, voditelju Odjela prodaje u DataBoxu, umjetna inteligencija je zasigurno jedan od najvećih izuma u zadnjih nekoliko desetaka godina i spada u kategoriju događaja koji uvelike mijenjaju budućnost poslovanja. Za Milasa je bitno da edukacija tržišta i krajnjih korisnika o umjetnoj inteligenciji ide ukorak s njenim razvojem, jer jedino na taj način možemo iskoristiti puni potencijal svega što ona nudi.

- Samo dovoljno educirano tržište će znati upravljati svime što umjetna inteligencija nudi i efikasnije upravljati svojim poslovnim procesima. Upravo na taj način će se preoblikovati budućnost poslovanja gdje će društvo uz korištenje svih njezinih dobrobiti imati apsolutnu korist – očekuje Milas.