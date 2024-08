Nintendo zabilježio pad prihoda od 54 posto, operativna dobit pala za 71 posto

Nintendo je u petak izvijestio o padu prihoda i dobiti u proteklom tromjesečju i to zbog drastičnog pada prodaje sada već zastarjele konzole Switch. Prodaja Switcha gotovo se prepolovila pa je tvrtka prodala tek 2,1 milijun jedinica nekada popularne konzole iako očekuju da će do kraja godine prodati čak 13,5 milijuna jedinica.

Operativna dobit pala je za 71 posto 54,5 milijardi jena, što je oko 365 milijuna američkih dolara, odnosno više od trećine ispod prethodne procjene analitičara.

Iako očekuju da će prihodi rasti u ostatku godine kada izdaju novu verziju svoje najpopularnije konzole, Nintendo bilježi loše rezultate i u segmentu mobilnih telefona, ali i u intelektualnom vlasništvu i to zbog pada prihoda od 54 posto u odnosu na isti kvartal lani kada su dobit povećali zahvaljujući filmu Super Mario Bros.

– Nintendo je bio previše optimističan za ovu godinu – rekao je za Reuters Serkan Toto, osnivač konzultantske tvrtke za gaming industriju Kantan Games.

– Brojke sada povećavaju pritisak na Nintendo – dodao je naglasivši da će za tvrtku i tekuće tromjesečje biti iznimno slabo.

Nintendo ima skroman niz naslova najavljenih za ovu godinu, s nadolazećim igrama uključujući "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" i "Mario & Luigi: Brothership". Novi film "Super Mario" trebao bi biti objavljen u travnju 2026. godine. Kompanija je također rekla da će surađivati ​​na akcijskom filmu "The Legend of Zelda".

Naime, globalni gaming sektor trenutno se bori s rastućim troškovima pa je tako nedavno i tvrtka Bungie, koja je u vlasništvu Sonyja i prošle je godine brojala oko 1100 zaposlenika, objavila da otpušta gotovo petinu svoje radne snage što je svakako uzdrmalo cijeli sektor.