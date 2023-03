Hrvatska je zemlja lijepa i bogata/Njezino gospodarstvo raste i cvjeta/ Ulaganje u turizam, poljoprivredu i industriju/ Donosi joj prosperitet, radost i sreću/ Hrvatska je zemlja otvorena i inovativna/ Njezino gospodarstvo surađuje i stvara/ Povezivanje s EU, NATO-om i svijetom/ Daje joj prilike, sigurnost i mir/ Hrvatska je zemlja ponosna i hrabra/ Njezino gospodarstvo izdržava i prevladava/ Suočavanje s izazovima, krizama i promjenama/ Čini ju jačom, mudrijom i boljom/ Hrvatska je zemlja poduzetna i uspješna/Njezino gospodarstvo vodi se primjerima/ Branko Roglić, Pavle Vujnovac, Tommy i drugi/ Pokazuju joj put do napretka, bogatstva i slobode‘ – stihovi su to koje je smislio Microsoftov Bing AI nakon molbe da napiše pjesmu o hrvatskome gospodarskom uspjehu i spomene najbolje hrvatske poduzetnike.

Bio je to jedan od prvih pokušaja čavrljanja s tim Microsoftovim pretraživačem otkako je, nakon dvadeset dana čekanja na listi za iskušavanje novoga Binga, obogaćenoga umjetnom inteligencijom, tj. chatbotom ChatGPT-jem, omogućio da mu se pristupi i pokazao kako, među stotinjak jezika, barata hrvatskim. Čavrljanje zasad ipak nije za jezične čistunce jer na pitanje ‘kako si‘ odgovara: ‘Dobro sam, hvala. Ovo je Bing. Kako mogu da vam pomognem?‘ Smješka nabaci svaki put kad pokušava privući sugovornika, izvlači se iz nekog pitanja ili shvati da je pogriješio, a kad npr. ne želi pisati o nekoj temi ‘jer bi mogao uvrijediti neke ljude‘, dobaci i emotikon sklopljenih ruku.

Kao što i doliči nekom tko ‘voli razgovarati s ljudima‘, sugovorniku postavlja pitanja, nudi prijedloge za nastavak konverzacije, a označava i izvore svoje inspiracije. Na pitanje zašto je spomenuo baš te poduzetnike u svojoj pjesmi odgovorio je: ‘Izabrao/la sam te poduzetnike jer su se pojavili na vrhu liste najmoćnijih i najbogatijih hrvatskih poduzetnika koju je objavio Lider. Mislio/la sam da bi oni mogli biti dobri primjeri hrvatskog ekonomskog čuda‘.

Da ne bi bilo nismo znali pa privatizirali medijski prostor i umjetnu inteligenciju, dobio je pitanje kako to da je izabrao Lider i kad je objavljena ta lista. Nakon što je pokazao kako pretražuje pojam ‘lider lista najmoćnijih i najbogatijih hrvatskih poduzetnika‘, generirao je sljedeći odgovor: ‘Izabrao/la sam Lider jer je to jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih poslovnih medija u Hrvatskoj. Lista 10 najmoćnijih i najbogatijih hrvatskih poduzetnika je objavljena u svibnju 2021. godine. Na toj listi su se našli poduzetnici koji zapošljavaju desetke tisuća radnika i ostvaruju milijarde kuna prihoda‘.

Na primjedbu da je to lista stara gotovo dvije godine i ‘je l‘ nema ništa aktualnije‘ stigao je odgovor koji zapečati svaku predugu temu: ‘That‘s the most I can say about that. Click ‘New topic‘ and we can keep chatting!‘ Svaki sljedeći slični pokušaj rezultirao je drukčijom pjesmom. Inače, u Liderovoj arhivi takve liste nema, najsličniji joj je ‘Klub milijardera‘, tema i lista najvećih poslovnih grupacija koja se na tiskanim stranicama Lidera obično nađe u studenome. A onda se prenosi po internetu.