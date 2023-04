Od polja do svemira: John Deere će uz traktore uskoro proizvoditi i satelite

Od polja do svemira. Tako bi se mogla opisati digitalna transformacija kompanije John Deere, specijalizirane za proizvodnju traktora i druge poljoprivredne mehanizacije. Kako više manje sve industrije u svijetu moraju proći put digitalne tranzicije, tako je ista zadaća i pred poljoprivredom. A za John Deere to znači ne samo proizvodnju i prodaju poljoprivrednih dronova, nego i spajanje tih dronova na tehnologiju koja počiva na umjetnoj inteligenciji te na automatizaciju svih svojih svakodnevnih operacija. No, to nije sve. Kompanija John Deere ide korak dalje i najavljuje proizvodnju svojih satelita.

Naime, tvrtka je nedavno predstavila vlastite samovozeće traktore, dronove za prskanje usjeva i raspršivače za prepoznavanje korova, a sada je pred svojim prvim svemirskim poslom koji bi trebao pomoći u izradi geoprostornih karata koje će pomoći u analizi rasta usjeva i donijeti povezanost udaljenim i ruralnim poljoprivrednicima.

Nedavno su iz kompanije poručili kako žele diverzificirati svoje izvore prihoda i cilj im je da desetinu ukupnih prihoda do 2030. godine ostvaraju od naknada za upotrebe njihovih softvera. Neke od njih već sad i nude, poput JDLinka. No sateliti su ipak korak dalje u toj priči.

A posao sa satelitima neće biti ćorak. Naime, satelitski širokopojasni pristup mogao bi biti ključan za budućnost poljoprivrednog poslovanja, a budući da su troškovi izgradnje tradicionalne širokopojasne infrastrukture u ruralnim područjima previsoki, kompanija bi mogla itekako postati predvodnik i digitalizaciji poljoprivrednih sektora diljem svijeta.

Uostalom, jedan Deerov satelit već je u orbiti i sasvim je izgledno da neće ostati jedini. Na njihove najave reagirale su i druge tvrtke konkurenti najavljujući vrlo slične pothvate. Zasad je izgledno da će veći broj Deerovih satelita biti spreman za orbitu u sljedećoj godini, a za ostale se još nagađa.

Satelitska povezanost može biti od presudne važnosti za poljoprivrednike. Velika većina posla može se automatizirati, strojevi se mogu kontrolirati, a isključuje se i potrebna dodatna infrastruktura i potreba za radnom snagom.