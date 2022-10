Od sutra poskupljuju mobilne aplikacije u App Storeu

Apple je prije mjesec dana najavio kako će se cijene aplikacija i in-app kupovina na njihovom App Storeu povećati od 5. listopada i ne radi se o malom povećanju. Cijene aplikacija i kupnje unutar aplikacije porasti će u cijeloj eurozoni, što uključuje i Hrvatsku od 1. siječnja te u Čileu, Egiptu, Japanu, Maleziji, Pakistanu, Poljskoj, Južnoj Koreji, Švedskoj i Vijetnamu.

Apple je radi toga objavio i nove cijene tj. ove tablice razreda, prema kojima se određuju cijene u App Storeu. Nulti razred su besplatne aplikacije, a u prvome je velik broj onih najjeftinijih, koje su do sada uvijek koštale 0,99 dolara, ili 0,99 eura. No, više nema ove 'Todorić' cijene pa će najjeftinije mobilne aplikacije, plaćene u eurima, ubuduće na App Storeu koštati 1,19 eura što predstavlja poskupljenje je to od 20,2 posto.

Nakon toga, cijene idu redom – 2,49 eura, 3,49 eura, 4,99 eura i tako dalje, kroz svih 87 unaprijed zadanih razina. Kod cijena već od 3,99 eura, poskupljenje će biti okruglo jedan euro, odnosno 25 posto . Aplikacije koje su do sada koštale 10,99 ubuduće će koštati 12,99 eura, i tako dalje. Kad je riječ o najjeftinijim aplikacijama, developerima će se nuditi mogućnost da određene usluge naplate 0,49 ili 0,99 eura, no ti alternativni razredi namijenjeni su samo za posebne svrhe, kao što je prodaja aplikacija u zemljama u razvoju.

Apple nije za sada korisnicima dao nikakvo objašnjenje za poskupljenje iako Reuters ističe da su inflacija i drugi ekonomski čimbenici nedavno smanjili vrijednost nekoliko valuta u odnosu na dolar, što znači da se Appleov zalogaj profita koji dolazi iz inozemstva također se smanjio.

Konkretno, euro je krajem kolovoza dosegnuo najnižu razinu u dva desetljeća u odnosu na dolar i od tada se nije mnogo pomaknuo, dok je vrijednost jena nedavno početkom rujna pala na najnižu razinu u 24 godine. Prema Reutersu, slični padovi vrijednosti također su pogodili 'većinu valuta zemalja u razvoju'.