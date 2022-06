Održiviji telefoni: Neka barem plastika, zlato i aluminij u novome mobitelu budu stari

I tehnološki divovi okrenuli su se reciklaži pametnih telefona pa uz mamac potrošačima da se staro zamijeni za popuste možda pomognu planetu i novčanicima. Ipak, samo djelić tih raščetvorenih dijelova završi u novim, zelenim modelima. Recikliranje starih pametnih telefona, tj. njihova zamjena ili prodaja, ne funkcionira još kako bi proizvođači željeli, a ni zagovornici odlaganja e-otpada

U svijetu je 2019. bilo 53,6 milijuna tona elektroničkog otpada, a do 2030. trebao bi narasti na 75 milijuna tona prema još aktualnom izvještaju Svjetskog partnerstva za statistiku e-otpada, koje među ostalima čine i Ujedinjenih narodi te Svjetska zdravstvena organizacija. Stari pametni telefoni, televizori, računala, tableti, pisači, tipkovnice, miševi, kamere, punjači i električni vodovi čine planine elektroničkog i električnog otpada koji se mora nekako zbrinuti. Veliki proizvođači pametnih telefona odlučili su se pozabaviti time iako prema tvrtki za istraživanje tržišta Persistence Market Research za sada tek 11 posto pametnih telefona koji se prodaju u svijetu sadržava oporabljene dijelove starih telefona. To je niža stopa među elektroničkim proizvodima čiji su dijelovi napravljeni od starih uređaja, no ona ipak raste. Mordor Intelligence, koji također prati kretanja na tržištu, očekuje da će do 2027. tržište recikliranih pametnih telefona rasti 10 posto na godinu, s velikim zamahom u Aziji, posebno u Indiji i Indoneziji. Vidjevši u tome mogućnost zarade koja će se samo povećavati, mnoge su se tvrtke zadnjih nekoliko godina okrenule tržištu prodaje recikliranih uređaja.

Više reciklaže

Primjerice, elektroničke proizvode s recikliranim dijelovima prodaje francuska razvojna tvrtka Back Market, čija se vrijednost procjenjuje na 5,7 milijardi dolara. Nizozemski Fairphone proizvodi pametne telefone s niskim ugljičnim otiskom po okoliš, a francuski Recommerce prodaje obnovljene pametne telefone, tablete i igraće konzole. Po strani nisu željeli ostati ni Apple i Samsung koji nastoje povećati udio recikliranih proizvoda te su pokrenuli prikupljanje i oporabu pametnih telefona. Francuski operater Orange povećat će udio oporabljenih telefona s dva na 10 posto, a Vodaphoneu će Recommerce reciklirati stare pametne telefone.

Ocjenjuje se da će se u prikupljanje starih pametnih telefona morati uložiti mnogo truda, pa iako će biti sve više recikliranih telefona u ponudi s jamstvima, morat će se uvjeriti kupce u njihovu kvalitetu i vrijednost. Teškoća je u tome što se to protivi dosadašnjem poslovanju prema kojem se stalno izbacuju novi moćni proizvodi, a bacaju stari. Potrošačko društvo vapi za novim stvarima, čemu su pridonijeli i sami proizvođači, a sada bi se smjer trebao okrenuti i staviti naglasak na dugovječnost uređaja i zaštitu okoliša.

Zeleni i skupi

Kako će se voziti dvostrukim kolosijekom možda pokazuje Apple, a da ozbiljno misli, vidi se iz podatka da ima robote Liama, Dasy, Taza i Davea za rastavljanje uređaja namijenjenih recikliranju. Na Appleovim mrežnim stranicama stoji da se od samo jedne tone dijelova iPhonea koje su rastavili roboti može dobiti zlata i bakra kao iz 2000 tona iskopane rude. Apple namjerava s vremenom proizvoditi nove uređaje izrađene samo od obnovljivih ili recikliranih materijala, a lani je 12,2 milijuna Appleovih starih uređaja i pribora dobilo nove vlasnike. Prošle godine je 59 posto aluminija u njegovim proizvodima dobiveno iz recikliranih izvora, a kućište mnogih uređaja sadržava 100 posto reciklirani aluminij. Od 2015. Apple je smanjio udio plastike u ambalaži za 75 posto (do 2025. planira je potpuno ukloniti) te je ona u 2021. činila samo četiri posto ambalaže.

Najboljim zelenim telefonom proglašen je naravno iPhone 13 Pro budući da je za izradu korišten volfram, 99 posto dobiven recikliranjem, te u potpunosti oporabljeno zlato. iPhone 13 Pro ujedno troši 54 posto manje energije kod punjenja te je pri proizvodnji ostavljeno 11 posto manje ugljičnog otiska od iPhonea 12 Pro. Cijena mu je naravno paprena, od 999 do 1299 dolara, isto kao i kod drugog najboljeg 'zelenaša' Samsung Galaxyja serije S22, čija se cijena kreće od 799 do 1299 dolara. Izrađen je od 20 posto plastike iz odbačenih ribarskih mreža, a pakiranje od potpuno recikliranog papira. U samom vrhu su i Fairphone 4, Teracube 2E te Motorola Edge.

Traženo i kod kuće

Pavle Zobundžija, direktor odjela mobilnih komunikacija u Samsung Electronicsu Adriatic, naglašava da na svjetskoj i lokalnoj razini veliku pozornost posvećuju cilju održivosti svojeg poslovanja u suradnji s korisnicima. Jedan od alata kojim to postižu, kaže, upravo je program zamjene staroga pametnog telefona novim kako bi smanjili utjecaj na okoliš i potaknuli korisnike da svoje stare uređaje odlažu na održiv način. Tvrdi da je takav način zamjene starog uređaja za novi dosegao više od 10 posto tržišnog udjela, odnosno 10 posto uređaja koji se prodaju u Europi nabavlja se zamjenom starog za novo. Očekuje samo rast tog trenda, a sada je sve dostupno i online.

– Postupak je prilično jednostavan i brz: kupac u trgovinama odabire novi Samsungov pametni telefon i potvrđuje da želi zamijeniti svoj stari uređaj za novi. Naši prodajni savjetnici odrađuju provjeru starog uređaja još u trgovini, nakon čega se kupac informira o njegovoj vrijednosti. Ako kupac prihvati ponudu, za toliko mu se umanjuje cijena novog uređaja. Da našim korisnicima bude jednostavniji prijelaz na novi pametni telefon, naši prodajni savjetnici mogu odmah na licu mjesta prebaciti sve podatke sa starog uređaja na novi. Naša kampanja recikliranja starih pametnih telefona itekako je uspješna, zbog čega je provodimo više od 15 godina u suradnji s partnerima. Među prvima u svijetu dali smo takvu ponudu i priključili se važnim svjetskim trendovima brige o okolišu. Kako svijest društva o tom problemu sve više raste, tako je i potražnja sve veća, a rješenja ima sve više. Da se ova usluga zamjene starih Samsungovih pametnih telefona popularizirala i u Hrvatskoj, svjedoči činjenica da smo ovu nekoć specijalnu ponudu za kupce proširili kao redovnu ponudu i kod pojedinih Samsungovih partnera. Nadalje, u zadnje vrijeme zbog visokog interesa omogućili smo i vraćanje drugih vrsta uređaja poput starih pametnih satova ili tableta, pa čak i do nekoliko starijih uređaja odjednom kako bismo smo potakli korisnike na pravilno odlaganje elektroničkih uređaja – iznosi Zobundžija.

Nevidljiva ruka tržišta

Dodaje da potencijala ima mnogo za zamjenu starih za novi mobitel i kupnju obnovljenih mobitela, budući da gotovo svatko čuva barem jedan stari mobitel ili pametni telefon kojim se više ne koristi, čak ni kao zamjenskim uređajem. Korisnicima je ujedno omogućena i ušteda na cijeni kupnje novoga pametnog telefona, što je itekako motivirajuće, a kada Zobundžija uzme u obzir da je moguće zamijeniti više starih uređaja odjednom, to je i dodatna vrijednost.

– Zbog svega navedenog, svakako smatram da ova usluga postaje sve interesantnija i očekujem da će ovo biti jedan od glavnih načina kako ćemo u budućnosti nabavljati nove uređaje. To je od interesa i korisnicima i tehnološkim brendovima jer se tako zajednički potiče recikliranje tehnologije i održivost, čime korisnik štedi i osjeća se dobro, a brend dobiva stari uređaj koji se može ponovno iskoristiti u proizvodnji novih – ocjenjuje Zobundžija.

Pojavu novih tvrtki koje zarađuju otkupom starih pametnih telefona, iskorištavajući nedostatak poluvodiča, objašnjava prirodom svakog tržišta koje se uvijek pokušava dovesti u ravnotežu. Po Zobundžiji ta 'nevidljiva ruka tržišta' pomaže da se ravnoteža i ostvari.

– Otpad danas više nije samo otpad nego resurs, a to vrijedi i za stare pametne telefone. Stari pametni telefon može se iskoristiti kao izvor sekundarnih sirovina, točnije poluvodiča. Isto tako, takvi stari pametni telefoni se i preprodaju, a kupaca za to uvijek ima. Takvo sekundarno tržište omogućava svima da nađu ono što žele. Dok postoje ponuda i potražnja, bit će i tvrtki koje će se time baviti i naći svoj interes. Ne vidim u tome nikakav problem – jasan je Zobundžija.

Kružni telefoni

I Hrvatski Telekom u jednom od svojih programa održivosti 'Zamijenite i uštedite' omogućuje ne samo prikupljanje starih uređaja koje korisnici više ne upotrebljavaju te njihovo pravilno odlaganje već im nudi da za procijenjenu vrijednost telefona umanje trošak nabave novog uređaja. Samo u proteklih par mjeseci prikupio je tako već više od 600 uređaja.

– Cilj nije samo otkup uređaja s vrijednošću. U svim smo T-Centrima osigurali uvjete za prihvat i ekološko odlaganje svih starih elektroničkih uređaja. Ne samo mobitela, već i fiksnih telefona, prijenosnih računala, tableta, satova i slušalica te vodova, punjača, baterija i sve druge elektroničke opreme. Smanjenje elektroničkog otpada i njegovo ekološko odlaganje nam je prioritet. Pri tome surađujemo s provjerenim svjetskim partnerima koji dio robe recikliraju odvajajući sirovine te dio pretvaraju u obnovljene uređaje i stavljaju ih na tržišta gdje postoji interes korisnika. Na taj smo način uštedjeli više od 23 tone ugljikova dioksida, što je ekvivalent godišnje potrošnje prosječna tri Europljana. Profesionalne kompanije koje imaju znanje i tehnologiju kako bi prikupile i otkupile uređaje, preradile ih u potpunosti funkcionalne ili ih zbrinule pridonose cirkularnoj ekonomiji i održivijoj budućnosti, jer time se znatno više smanjuje ispuštanje CO2 nego da smo do te sirovine došli rudarenjem. prije godinu dana pet vodećih europskih mobilnih operatora udružilo je snage i predstavilo novu panindustrijsku Eco Rating shemu koja korisnicima pomaže u određivanju i usporedbi najodrživijih mobilnih telefona te potiče proizvođače mobilnih uređaja na smanjenje utjecaja na okoliš – kažu u HT-u.