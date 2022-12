Oppo Reno 7 Lite 5G savršen je novi mobitel za sve poslovne izazove

Hodanje s jednog događaja na drugi, žurba na tramvaj ili taksi, pa u redakciju ili iz redakcije, uz to cijelo vrijeme noseći ‘posao‘ u laptopu na leđima, s rokovima koji kucaju na vrata i pritišću ionako stresnu svakodnevicu... Tako otprilike izgleda jedan prosječan radni dan u poslovnom tjedniku Lider, a u cijeloj toj užurbanosti najvažnije je imati pouzdanog partnera – dobar i funkcionalan mobitel.

Kako bismo odgovorili na sve navedene dnevne izazove, odlučili smo isprobati novi Oppo Reno 7 Lite 5G, kojega smo tijekom cijelog jednog tjedna koristili kao službeni mobitel. Tijekom sedam užurbanih dana, kakvi u novinarstvu obično jesu, sa sigurnošću mogu reći da je novi Oppo Reno Lite 7 ispunio sva moja očekivanja.

Novost na tržištu

Naime, cjelokupno funkcioniranje mobitela i doživljaj odlični su zbog njegovih karakteristika, ali prvenstveno zato što kineski brend Oppo donosi dašak novosti na hrvatsko tržište. Ovaj četvrti najveći svjetski proizvođač mobitela u Hrvatskoj je dostupan tek od prošlog mjeseca, a već se može reći da kvalitetom nipošto ne zaostaje za drugim mobilnim uređajima. Zapravo, Oppo Reno 7 Lite 5G radi tako glatko da je zaslužio ocjenu A za ispravan rad uređaja tijekom 36 mjeseci od certifikacijskog tijela TÜV SÜD, što je najviša moguća ocjena koja se dodjeljuje.

Ono što se meni najviše svidjelo jest izrazito dugo trajanje baterije od čak tri radna dana, tijekom dana kada ga nisam koristila cijelo vrijeme, te do dva dana kada sam ga više koristila za pozive, poruke, fotografiranje i snimanje video zapisa. Nema ništa gore nego kada tijekom radnog zadatka ponestane baterije na mobitelu, ali to se s ovim mobitelom jednostavno ne možete dogoditi jer njegova baterija kapaciteta 4500 mAh može trajati i do 262 sata, doduše, u načinu rada s isključenim zaslonom.

No i ako se baterija isprazni, može se napuniti do 100 posto za doslovno sat vremena. Zahvaljujući tehnologiji brzog punjenja SuperVOOC od 33 vata, baterija ovog mobitela puni se do 31 posto u 15 minute, a do 100 posto za samo 63 minute. Spašava glavu u trenucima kada vam je mobitel zaista potreban za rad.

Spreman na nepredvidljivosti

Kada za užurbani poslovni dan baterija nije problem, uvijek se nađu neke nepredvidljive okolnosti na koje ponekad ne možemo utjecati, a koje nam itekako utječu na brzinu i produktivnost. Tako je mene jedan dan iznenadila kiša (iako je u prognozi bila najavljena). Međutim, uz vodootpornost ovog uređaja, brzo odgovaranje na mailove i poruke te usput korištenje Google Mapsa za navigaciju nije mi bio problem ni kada su mi ekran prekrile kapljice kiše. Ovaj mobitel, naime, ne može biti uništen prskanjem iz bilo kojeg smjera, što je zaista super.

Isto tako, ako su vam ruke mokre ili na neki način zauzete, a budimo relani često odrađujemo više stvari odjednom, odlična je stvar i što Oppo Reno 7 Lite 5G ima mogućnost prelistavanja po društvenim mrežama i odgovaranja na pozive samo jednim pokretom ruke iz zraka, bez dodirivanja zaslona. To mi je poslužilo da očuvam svoj ekran čistim, bez masnih mrlja od prstiju.

Savršene fotografije i zvuk

Kada je u pitanju snimanje fotografija, Oppo Reno 7 Lite 5G omogućuje pregršt efekata kako bi slike izgledale besprijekorno. Jedan od njih je i Bokeh Flare portret koji zamagljuje pozadinu i transformira pozadinsko svjetlo kako bi fokus ostao na licu. To omogućuje i tzv. selfie HDR, automatski algoritam koji izražava ton i detalje lica.

Nisam ljubitelj selfieja, stoga me je više zainteresirala glavna kamera s visokom rezolucijom od 64 megapiksela. Kaže se da slika govori tisuću riječi pa je kvalitetu ove kamere bolje prikazati nego opisati riječima.

Također, ovaj uređaj ima i dubinsku kameru koja besprijekorno snima predmete veličine do čak četiri kubna centimetra. Ali moram priznati, pravo otkriće mi je bilo snimanje video zapisa sa stražnjom i prednjom kamerom u isto vrijeme.

Uz kvalitetne fotografije, u novinarstvu, ali i u mnogim drugim zanimanjima, vrlo je važno imati i mogućnost kvalitetnog snimanja (i isporučivanja) zvuka. Osobno mi je jako dobro poslužio alat za snimanje zvuka koji se od drugih razlikuje po tome što ima tri načina ‘hvatanja‘ zvuka – standardno (snima zvuk bez mnogo obrade), za sastanke (pojačava glasove, najbolje za snimanje na daljinu, na sastacima ili predavanjima) i za razgovore (poništava buku, najbolje za snimanje glasova u blizini uređaja, primjerice prilikom vođenja intervjua). Svi moji intervjui, razgovori i predavanja koja sam slušala snimljeni su besprijekornom kvalitetom što mi je uvelike olakšalo njihovo transkriptiranje.

Bilo da se radi o preslušavanju snimki, gledanju video zapisa ili slušanju glazbe, Oppo Reno 7 Lite 5G isporučuje kvalitetan zvuk, što omogućuje Real HD Sound 3.0 koji automatski optimizira zvuk s obzirom na namjenu, a pojačalo Smart Power Amplifier dodatno poboljšava kvalitetu zvuka.

Bez brige s podacima

Iako u tjedan dana fotografiranjem i snimanjem video i audio zapisa nisam uspjela zauzeti previše memorije, znajući da Oppo Reno 7 Lite 5G ima čak 128 GB memorije, bilo mi je jasno da bih tijekom dugog razdoblja korištenja mobitela bila bez brige o tome što od (ne)potrebnog materijala izbrisati jer mjesta za gomilu podataka ima dovoljno.

‘Switchanje‘ iz jedne aplikacije u drugu, koje prilikom ‘multitaskinga‘ zna zahtijevati određenu brzinu, također je opravdalo moja očekivanja. Osam gigabajta radne memorije i softver za pametno proširenje RAM-a, koji može posuditi do pet gigabajta iz neiskorištenog ROM-a, omogućuje glatko funkcioniranje mobilnog uređaja pri spomenutom ‘switchanju‘.

A osim pohrane podataka, važno je i da isti ti podaci ostanu sigurni, što omogućuju tehnologije za šifriranje i zaštitu podataka ovog mobitela, koje su certificirane u okviru globalno pouzdanih organizacija za zaštitu privatnosti, uključujući ISO, ePrivacy i TrustArc.

Uz to, uz Oppo Reno 7 Lite 5G moguće je držati privatne obavijesti poput poruka, poziva i obavijesti aplikacija daleko od znatiželjnih očiju drugih ljudi, jer ih značajka skrivanja obavijesti skriva kada netko drugi pogleda u zaslon. Ova je značajka izuzetno korisna kada se nalazite na nekoj konferenciji gdje je mnogo ljudi ili u gužvi u tramvaju kada jednostavno ne želite da svi vide što vam je na zaslonu mobitela.

Kao što sam već rekla, s obzirom na sve navedene karakteristike, Oppo Reno 7 Lite 5G me u samo sedam dana potpuno ‘osvojio‘ svojom funkcionalnošću, brzinom rada, kvalitetom, ali, naravno, i izgledom.