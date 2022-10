Pad potražnje za čipovima iznenadio proizvođače

Nakon rekordnih godina koje su proživljavali a koje se čine daleko iza nas, proizvođači čipova upozoravaju kako na tjednoj bazi vide veliki pad potražnje za svojim proizvodima. Najnoviji krik iz tehnološkog sektora uputili su proizvođači Samsung Electronics Co. i Advanced Micro Devices Inc.(AMD) koji su izvijestili javnost o svojim razočaravajućim prodajnim rezultatima koji su miljama daleko od projekcija koje su ove tvrtke očekivale.

Samsung – najveći svjetski proizvođač memorijskih čipova izvijestio je o padu operativnih prihoda od 32 posto, dok je proizvođač procesora za osobna računala AMD rekao da će promašiti svoju raniju prognozu za oko milijardu dolara.

Ti katastrofalni brojevi uslijedili su nakon mračnih komentara proizvođača memorije Micron Technologies Inc. i Kioxia Holdings Corp., koji su smanjili potrošnju i proizvodnju u nastojanju da stabiliziraju cijene koje su u slobodnom padu. A u padu su i dionice AMD-a, kao i dionice proizvođača čipova, uključujući i Nvidia Corp. i Intel Corp. No, nisu samo oni u problemima. U padu su se našli i proizvođači osobnih računala poput Lenova.

Da ne bi sve bilo tako mračno, pobrinuo se tajvanski proizvođač čipova Taiwan Semiconductor Manufacturing Co koji je objavio rast tromjesečnih prihoda, i to ne mali rast od 48 posto. I to je jedini pozitivni primjer u posljednjem tromjesečju.

Trend pada

Tvrtke potrošačke elektronike koje su se borile s nestašicom tijekom pandemije sada se suočavaju s naglim padom potražnje, iako su troškovi dostave i materijala i dalje visoki. Strahovi od recesije čine rezanje troškova novom normom u cijeloj tehnološkoj industriji, a tvrtke koje su dvije godine gomilale čipove sada odlučuju otkazati ili odgoditi narudžbe i iskoristiti zalihe.

Industrija poluvodiča također se bori s izvoznim ograničenjima od strane američke vlade, koja svakodnevno pojačava pritisak na svoje saveznike kako bi spriječili isporuke vrhunskih čipova sve većem broju kineskih kompanija a sve to koči poslovanje proizvođača čipova poput AMD-a i Nvidije.

Ponuda i potražnja nisu jedini razlozi koji stoje iza trenutnog pada, rekao je Heo Pil-Seok, glavni izvršni direktor Midas International Asset Managementa u Seulu.

– Ako AMD, Nvidia ne budu mogli prodavati svoje čipove u Kini, zarada proizvođača memorije dodatno će se pogoršati – smatra Seok.

Segment osobnih računala koji već godinama u padu izgleda posebno ranjiv, no ozbiljna recesija ugrozila bi potražnju i u područjima koja su do sada bila solidna, poput cloud računalstva.

Pad potražnje odrazio se i na cijene dionica koje su u padu čitavom lancu opskrbe poluvodiča, od proizvođača materijala poput tvrtke JSR Corp. do proizvođača čipova kao što su Advantest Corp. i Screen Holdings Co. Čak su i dionice proizvođača silikonskih pločica poput Shin-Etsu Chemical Co. i Sumco Corp. pale.

Voditelj poslovanja Samsungovih čipova, Kyung Kyehyun, rekao je prošlog mjeseca da ne vidi oporavak tržišta memorije ni tijekom sljedeće godine.