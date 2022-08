Pametne igračke za ludo zabavan odmor

Piše: Anamarija Mujanović

Svakog se ljeta većina nas samo želi zavaliti u naslonjač pod suncobranom i ne raditi ništa dok traje godišnji, no za neke je godišnji odmor savršeno vrijeme za isprobavanje najnovijih high-tech stvarčica koje stoje u košaricama web-trgovina od, recimo, veljače. Prijenosni klima-uređaj, pametni suncobran, vodootporni zvučnik i pametna boca za vodu samo su neki od gadgeta koje bi se isplatilo iskušati ovo ljeto.

Sve za osvježenje i hidrataciju

U doba toplinskih udara dobro će doći prijenosni klimatizacijski uređaj. Primjerice, uređaj EcoFlow Wave u kratkom će roku ohladiti prostoriju, bilo da se nalazili u šatoru na plaži, apartmanu bez klime bilo da ste u automobilu, a najbolje od svega je što je ekološki prihvatljiv pa se, osim putem utičnice, može puniti i solarnom energijom, a namještati i kontrolirati se može putem mobilne aplikacije.

No treba se moći rashladiti i u hodu, a tome služi pametna boca za vodu Blink&Drink Smart Bottle, koja je samo dokaz da danas sve može postati gadget. Ta boca, sa svojim ugrađenim LCD zaslonom, sterilizira vodu, prati unos vode u organizam i kontrolira joj temperaturu, a može se povezati i s pametnim telefonom. Ukratko, nudi sve potrebno za sprječavanje dehidracije ovo ljeto uz bateriju koja traje i do 30 dana.

Za one kojima je to prekomplicirano tu je bočica za vodu Hydro Flask koja ima ugrađenu slamku za lako korištenje, tekućinu zadržava hladnom do 24 sata te se može prati i u perilici suđa.

Praktičan je i vrlo važan, pogotovo na +30 stupnjeva, i mini hladnjak, no oni vrlo često mogu biti nepraktični i teški, a ako idete na dva sata do plaže onda vam cijeli mini hladnjaci nisu ni potrebni. Zato je tvrtka Corkcicle razvila torbu Eola bucket cooler, koja se, baš kao ruksak, može nositi na ramenima, a ima kapacitet za do 12 limenki pića. Dizajnirana je od veganske kože, izgleda baš kao najobičnija torba za plažu ili piknik, a savršena je i za duga ljetna pješačenja.

Najbolje fotografije s ljetovanja

No, maknimo se od malo od praktičnosti. Svima su trenutačno in fotkice snimljene polaroidom pa je must have i Polaroid Go Instant Camera, koja će već za nekoliko sekundi ispisati vaše fotografije s plaže ili iz noćnog izlaska, a može se i privezati oko vrata kako biste bili sigurni da vam taj neizostavni ljetni gadget neće pasti. Za takvim stvarčicama lude wanna be influenceri i općenito ljubitelji fotografija.

Za njih je izrađen i dron Snap Pixy, koji, osim fotografiranja, ima i opciju snimanja videa, a toliko je malen da stane u džep. Taj novi gadget direktno povezan s društvenom mrežom Snapchat dobio je različite reakcije kada je izašao na tržište ovog proljeća, a kada ga bolje isprobati nego na godišnjem odmoru. Riječ je tu o dronu koji leti na četiri unaprijed postavljene putanje, a može i mirovati u zraku, kružiti i pratiti osobu koja ga vodi i to sve bez daljinskog upravljača ili bilo kakva podešavanja, a sve fotografije koje snimi vlasnik može vidjeti na Snapchatu i ondje im dodavati efekte i filtre prije objavljivanja na društvenim platformama.

Za ronjenje bez granica

Danas pak svatko nosi pametni sat. Osim što prati vaše poruke kada ste udaljeni od telefona isto tako prati razinu stresa, otkucaje srca, kretanje, spavanje i sve drugo što korisniku može dati do znanja kako mu funkcionira organizam. No ako ste ljubitelj ronjenja pametni satovi vam baš i neće moći pomoći pratiti tjelovježbu i otkucaje srca pod vodom, jer su, za razliku od plivača, ronioci mnogo dublje i dulje pod vodom.

Upravo zato su developeri razvili sat prilagođen upravo roniocima. Garmin Descent GI Series može dosegnuti dubinu od 100 metara, prati kondiciju, spavanje i ima karakteristike bilo kojeg drugog pametnog sata, a i ekološki je prihvatljiv pa se može puniti i solarno – definitivno odličan gadget za isprobati ovog ljeta. Zaljubljenike u amatersko ronjenje oduševio bi i mini scuba set za ronjenje SMACO S400Pro, čiji lagani dizajn omogućuje korisniku 20 minuta istraživanja ispod površine vode, a može poslužiti i u slučaju požara.

Plivanje je ipak bolje?

No, ipak neće svi zaroniti u dubine, a ljeto je uistinu izvrsno vrijeme za vježbanje plivanja, a bilo da se njime bavili amaterski ili profesionalno, svakako biste trebali isprobati pametne naočale za vodu Form Smart, koje upozoravaju korisnike kada bi trebali uštedjeti napor, a kada upregnuti svim snagama te koliko vremena imaju dok ne otplivaju svoju rutu. Dakako, mjere i otkucaje srca, potrošene kalorije, prijeđenu udaljenost i slično. Svakako zanimljiv gadget za sve plivače.

Nema ljeta bez glazbe

A što je ljeto bez malo glazbe, pa iako su sada mnoge plaže pune i mala je vjerojatnost da ćete samo tijekom sunčanja pustiti glazbu na zvučnike, za privatne partyje na zapuštenim plažama ili večernje opuštanje Bluetooth zvučnik je najvažnija stvar. No, da biste bili sigurni, tulumarite li na plaži, da će zvučnik preživjeti i pokoji val ili kišu, B&O Beosound A1 je odličan gadget za vas. Otporan na vodu, pijesak i prašinu, taj zvučnik je napravljen za potpunu zaštitu od vanjskih utjecaja, a može biti pod vodom i do 30 minuta na dubini od jednog metra.

Naravno, nije to jedini vodootporan zvučnik. Popularna marka zvučnika JBL ima svoj Clip 4, zvučnik koji je lako prenosiv i odličan za boravak na plaži, a dakako sa sobom nosi i ugled brenda.

Nešto malo drugačije

Gadgeti su posljednjih nekoliko godina postali sve čudniji, drugačiji, do sada neviđeni. Tu valja spomenuti gadgete kao što su pametni kišobran, pametni sustav za tjeranje komaraca te USB memorija koja služi i kao otvarač za boce. Tijekom ljeta vrlo su česti pljuskovi i nevrijeme pa je zato praktično imati i kišobran pokraj sebe, a jedna britanska tvrtka hrvatskih korijena razvila je pametni kišobran – Kisha, koji se može povezati s mobilnim uređajem te ga tako, u slučaju gubitka, pronaći. Koliko je to pametna ili glupa ideja stoji na procjeni javnosti.

U ožujku je tvrtka Thermacell Repellents najavila dostupnost pametnog sustava za tjeranje komaraca upravo na vrijeme za ljeto. Svakako svima praktičan i potreban sustav kojim upravlja aplikacija ima pametno čvorište koje se priključuje u bilo koju utičnicu, a pomoću pet repelera tjera komarce iz svih prostorija.

Volite li osvježavajuća pića u staklenim bocama, potreban vam je otvarač, a na webu se zato može pronaći Popdrive USB memorija koja pohranjuje do jednoga gigabajta podataka te u isto vrijeme može otvoriti i piće, a praktična je pa se može pričvrstiti na ključeve ili na remen. Ako uistinu volite tehnologiju i volite isprobavati nove stvari na internetskim trgovinama mogu se naći svakakvi gadgeti, pa ako vam i nisu praktični, barem vas mogu ugodno nasmijati.