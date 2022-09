Pod povećalom regulatora - Što se to događa s Revolutom?

Nakon procvata i dobrih prošlogodišnjih rezultata najpopularnija internetska banka, Revolut, se, izgleda, našla u problemima. Naime, tvrtka je posljednjih tjedana pod povećalom regulatora i u fazi velike poslovne revizije kodnog naziva Project Prism zbog neadekvatnih internih kontrola i načina priznavanja prihoda.

Financial Times je, ranije ovog tjedna, izvijestio da je britansko Vijeće za financijsko izvještavanje (FRC) pronašlo značajne nedostatke u reviziji tvrtkinih računa, uključujući 'neprihvatljivo visok' rizik od 'materijalno pogrešnog prikazivanja u financijskim izvješćima' te je kritiziralo reviziju koju je provela tvrtka BDO.

Zbog svega ovoga, projektom Prism provodi se dubinska analiza ulaganja i odgovornosti te samih timova. No, tvrtka je već sada pod pritiskom da unaprijedi interne kontrole, ali i back office funkcije – onako kao što je to u tradicionalnim bankama jer regulatori smatraju da bi trebala imati kontrolno okruženje banke, a ne tehnološke tvrtke.

Također, kako piše Financial Times, Revolut Group Holdings Ltd, korovna tvrtka grupe, i Revolut Ltd regulatorima moraju podnijeti račune za 2021. godinu do kraja ovog mjeseca, baš kao i ostale britanske podružnice. No, Revolut NewCo UK s predajom rezultata kasni od 10. lipnja, a iako se kašnjenja rijetko kažnjavaju, ona mogu dovesti do kaznenog progona direktora tvrtke i građanskih kazni protiv same tvrtke.

A djelovalo je obećavajuće

Inače, zanimljivo su se problemi Revolutu, koji ima sjedište u Londonu i koji je pokrenut je 2015. godine, zaredali nakon obećavajućeg razdoblja prošle godine u kojem je uspio postaviti postavio rekord.

Naime, tada je bio najvrjednija privatna tehnološka tvrtka u Velikoj Britaniji. Osim toga, postao je i drugi najvrjedniji privatni fintech u Europi nakon što je postigao vrijednost 33 milijarde dolara u rundi financiranja koju su predvodili SoftBank i Tiger Global.

Kako navodi BBC, tvrtka je tada procijenjena bila procijenjena kao vrjednijom od High Street banke NatWest.

Zaredali se problemi

No, problemi su se sada zaredali. Među spomenutim problemima s kojima se Revolut suočava, ispod radara ne prolaze manji 'kiksevi'. Prije dva mjeseca je Revolut je imao grešku zbog koje im je aplikacija prestala je raditi na neko vrijeme.

No, iako su tehnički problemi bili otklonjeni, brojni klijenti čak nekoliko nisu imali pristup svojim računima, prenio je tada BBC. Zbog toga su se mnogi na požalili na Twitteru te izrazili zabrinutost zbog sigurnosti. Tvrtka se naravno ispričala zbog greške i aplikacija sada normalno radi, no događaj je ostao zapamćen.

A problemi su se zaredali i izvan Europe. Slično kao i u Britaniji, japanski ogranak tvrtke, Revolut Technologies Japan, ovog je mjeseca također dobio je nalog za poboljšanje poslovanja od strane financijskog ureda u Japanu jer su pronađeni problemi u kontrolnim okruženjima sustavima. Tvrtka zato mora stvoriti regulirano okruženje koje jamči odgovarajuće upravljanje, usklađenost sa zakonima, nadzor vanjskih izvođača i upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma te do 3. listopada japanskim regulatornim tijelima mora podnijeti plan poboljšanja poslovanja.

Revolut je također posljednja tvrtka koja se prijavila i koja još uvijek čeka trajno odobrenje FCA za poslovanje i pružanje usluga kriptovalutama Velikoj Britaniji.

Odlazak radnika

Usred velike revizije tvrtka se također našla i problemu sa zapošljavanjem, odnosno bila je prisiljena povući ponude za posao. Nekolicina ljudi je tako posljednjih dana na svojim LinkedIn profilima istaknula da je Revolut odlučio da ih ipak neće zaposliti i to tek nekoliko dana prije nego što su trebali početi raditi. Neki od njih navode da su, u trenutku kada im je tvrtka javila negativnu vijest, već dobili službenu opremu (računala i mobitele) za rad.

Kako prenosi Financial Times, iz same tvrtke potvrdili su da su za neke kandidate morali povući ponude te su kao razlog tome naveli 'promjene poslovnih potreba u timovima'.

Inače, zanimljivo je da je Financial times i ranije pisao o tome da je tvrtka u posljednjih nekoliko mjeseci pretrpjela egzodus višeg osoblja.