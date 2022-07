Podatkovni dućani: Briši s interneta ili postani roba široke potrošnje

Postoje osobne, poslovne i senzorne trgovine podataka na kojima potrošači redom mogu profitirati nudeći svoje podatke, organizacije mogu razmjenjivati podatke te vlasnici senzora mogu ostvariti dobit zbog svojih uređaja. Definicije na stranu, trgovine podataka ili, preciznije, ‘data marketplaces‘ na kojima svatko može kupiti kojekakve podatke, postale su veliko boljno polje na kojemu bi moglo biti i golemih žrtava

Svaki korak koji učinite na internetu isplatit će se nekomu drugomu – onomu tko zna prodati podatke koje ste ostavili, a vas to može uvaliti u veliku nevolju. Stare modele dijeljenja podataka zamijenili su novi – tržišta podataka (data marketplaces), na kojima ih i pojedinci i kompanije mogu kupovati i prodavati. Prednost je što se kompanije mogu koristiti tim tržištima za stvaranje novih prihoda i dobivanje ključnih podataka bez dugotrajnih pregovora. Podatkovno tržište naglo je procvjetalo, prema izvješću Fortune Business Insights očekuje se da će mu do 2028. vrijednost narasti na 459 milijardi dolara.

Digitalna kontracepcija

Postoje osobne, poslovne i senzorne trgovine podataka na kojima potrošači mogu profitirati nudeći svoje podatke, organizacije mogu razmjenjivati podatke, a vlasnici senzora ostvariti dobit zbog svojih uređaja. No trgovine podataka nisu baš bezazlene, bojno su polje na kojim svatko može prodati i kupiti kojekakve podatke te time ugroziti nečiju privatnost. Primjerice, Narrative Marketplace za 100 dolara prodaje podatke o menstruacijama korisnica aplikacije Clue, koja prati ovulacijske cikluse onima koji (u SAD-u) ratuju zbog prava na abortus ili parovima koji žele djecu. Iako podaci ne uključuju informacije prikupljene iz te aplikacije, koja je od FDA-a, Agencije za hranu i lijekove SAD-a, dobila odobrenje kao 'digitalni kontraceptiv' i ima trinaest milijuna korisnica, oni sadrže popis uređaja na kojima je aplikacija instalirana, a koji se mogu upotrijebiti za identifikaciju korisnika. Kupnja podataka u ovom slučaju trajala je nekoliko minuta, a podaci su stigli istoga dana. Dobivena datoteka uključivala je popis veći od pet i pol tisuća jedinstvenih identifikatora za uređaje koji pripadaju korisnicama Clue. Te vrste identifikatora, dugog niza znakova i znamenki, poznati su kao ID-ovi mobilnog oglašavanja ili MAID-ovi i temeljni su kamen industrije internetskog oglašavanja. Omogućuju praćenje aktivnosti nekog mobilnog telefona jer je svaki MAID jedinstven za svaki uređaj. Iako marketinška industrija tvrdi da su MAID-ovi anonimni, postoje komunikacijski kanali koji povezuju te identifikatore sa stvarnim imenima i fizičkim adresama ljudi. Zbog toga je američki senator Ron Wyden izjavio da postojanje ove industrije 'ismijava tvrdnje oglašivača da je gomila podataka koje prikupljaju i prodaju o Amerikancima anonimna.'

Vrijedna imovina

Podaci su važna imovina kompanija, koje ih upotrebljavaju za poboljšanje poslovanja, ali mogu imati i veliku vrijednost izvan kompanije, koja ih na podatkovnom tržištu može prodati kao skupove podataka onima koji žele poboljšali vlastitu analitiku i ponuditi nove usluge klijentima.

Podatkovno tržište svojevrsna je platforma na kojoj korisnici kupuju ili prodaju različite vrste skupova podataka i tokova podataka iz nekoliko izvora i većinom je riječ o uslugama u oblaku kamo ih pojedinci ili kompanije prenose. Komercijalizacija podatka je dvostrana; davatelji podataka mogu prodati svoju podatkovnu imovinu, a kupci ispuniti zahtjeve za podacima prema potrebama. Pojava podatkovnih tržišta povezana je s rastom velikih podataka koji su priznati kao imovina kompanija i institucija. Kompanije proizvode više podataka interno ili prikupljaju vanjske podatke web scrapingom i drugim metodama. Podatkovna tržišta omogućuju unovčiti podatke, kad je riječ o pojedincima poput pretplate kao u slučaju ZoomInfoa, Bombora… te nude poticaje poput gotovine ili darova za promicanje dijeljenja podataka. Primjerice, Freckle IoT nudi pojedincima gotovinu nakon što sakupe najmanje pet dolara koristeći se Amazonovom darovnom karticom ili deset dolara koristeći se PayPalom, a ZoomInfo korisnicima svojeg izdanja omogućuje pristup deset podatkovnih točaka na mjesec u zamjenu za dobivanje podataka o kontaktu iz njihovih e-poruka. Podatkovna tržišta poput Datapacea i Ocean Protocola integrirala su tehnologiju u svoja rješenja i rabe blockchain za šifriranje i anonimiziranje pristupa dostavljenim tokovima podataka od davatelja podataka. Dok kupci kupuju podatke na temelju automatiziranoga pametnog ugovora, nakon što je transakcija dovršena, tokeni se distribuiraju prema dogovorenim cijenama.

Bogati asortiman

Raspon podataka na tržištima vrlo je širok, može se kupiti bilo koja vrstu podataka: ponašanje kupaca, financije, geolokacija, podaci o tehnologiji…, a podatkovna tržišta pružaju podatke koji su spremni za korištenje zahvaljujući kvaliteti podataka i metapodataka. Marketplaces katalogizira podatke i opisuju njihove kvalitete te kako se mogu koristiti tako da kupac ne treba trošiti dodatno vrijeme na istraživanje i analitiku. Individualni prodavači podataka sami određuju cijenu za svoje podatke i čekaju kupca ili prihvaćaju poticaje poput gotovine za registraciju ili darovne kartice koje nude podatkovne trgovine. Kada pojedinci namjerno dijele svoje podatke, tržišta osobnih podataka u potpunosti su usklađena s GDPR-om. B2B tržište podataka prikuplja i pohranjuje podatke kompanija od mnoštva pružatelja podataka na jednu platformu te omogućuju kupcima pristup skupu unaprijed pripremljenih informacija iz više izvora koji se mogu koristiti u marketinške, prodajne i ostale poslovne svrhe. Za razliku od tržišta osobnih podataka, B2B podatkovno tržište posluje s velikim podacima, a slojevi podatkovne usluge ključni su za isporuku podataka krajnjim korisnicima. Razina usluge u stvarnom vremenu omogućuje odgovore u stvarnom vremenu ili gotovo u stvarnom vremenu kako bi se to materijaliziralo za krajnje korisnike.

Alternativa platformama

Kao što sve osim smrti ima alternativu, ima je podatkovno tržište – mnoge kompanija čije se poslovanje temelji na podacima poput hedge-fondova imaju posebne modele prikupljanja podataka iz različitih izvora, što je znatno teže od dobivanja podataka s tržišta jer većina vlasnika web-stranica nastoji blokirati automatizirani pristup svojem sadržaju, osim botova tražilica. Jedan od web-pretraživača i skupljač podataka je Bright Data, koji izvlači javne podatke u stvarnom vremenu s online platformi i dostavlja ih kompanijama na autopilotu u različitim formatima. Također integrira različite proxy servere kako bi povukao podatke s web-mjesta štićena od scrapinga. Drugi je slučaj bankarske grupacije Australije i Novog Zelanda (ANZ), koja upotrebljava platformu Data Republic Senate da osigura dijeljenje podataka i ubrza nova partnerstva. Da to radi na klasičan način, ugovaranje partnerstva za dijeljenje podataka potrajalo bi od dvanaest do osamnaest mjeseci. ANZ platforma Data Republic Senata pruža dijeljenje podataka i kontrole pristupa podacima te može prilagoditi vidljivost skupova podataka za interne i vanjske korisnike, obrađivati zahtjeve za podacima s internog tržišta i kontrolirati licencne uvjete specifične za to kako i zašto se podaci osiguravaju. Time je ANZ skratio vrijeme za izradu dijeljenoga podatkovnog materijala za 93 posto i omogućio kvalitetnije povezivanje kupaca sa skupovima podataka.

Forenzika ciklusa

No utjecaj disruptivnih tehnologija na tržištima podataka poput blockchaina, koji bilježi cijelu povijest imovine i transakcija te osigurava transparentnost kompliciranih mreža sudionika podatkovnog tržišta, povećat će se u bliskoj budućnosti te će se na svjetskoj razini morati regulirati tržišta podataka kako bi se zaštitilo podatke potrošača od umnožavanja i zloporabe. Kako se podaci mogu zlorabiti na primjeru prodaje podataka s aplikacije Clue objasnila je Eva Galperin, direktorica za kibernetičku sigurnost u Electronic Frontier Foundationu. Galperin je objavila poruku na Twitteru:

'Ako ste u Sjedinjenim Državama i koristite se aplikacijom za praćenje mjesečnice, izbrišite je prije nego što stvorite gomilu podataka koji će se upotrijebiti za kazneni progon ako ikada odlučite pobaciti.' Isto je poručila i Elizabeth McLaughlin, aktivistica i osnivačica projekta 'The Gaia Project for Women's Leadership', a Jerome Greco, javni branitelj u odjelu za digitalnu forenziku Društva pravne pomoći u New Yorku, izjavio je da bi podatkovno tržište u budućnosti moglo utjecati na prikupljanje i analiziranje podataka na temelju kojih bi se pokušale otkriti osumnjičene osobe.