(Pre)ambiciozni Musk planira upeterostručiti prihode i broj korisnika na Twitteru

Milijarder planira povećati broj aktivnih mjesečnih korisnika s 217 milijuna (kraj 2021.) na 600 milijuna do 2025. i 931 milijun do 2028.

Ako je suditi prema dokumentima koje su pribavili novinari The New York Timesa, milijarder i novi vlasnik Twittera Elon Musk je apsolutni genijalac ili osoba s histrionskim poremećajem. Možda i oboje. Naime, njegovi planovi razvoja netom preuzete društvene mreže ambiciozni su koliko i ideja da će za života odvesti ljude na Mars. Kako je navedeno u dokumentu kojim je Musk 'pitchirao' Twitter (kopija je u posjedu The New York Timesa), milijarder planira povećati broj aktivnih mjesečnih korisnika s 217 milijuna (kraj 2021.) na 600 milijuna do 2025. i 931 milijun do 2028.

Rast

Vjeruje da će u narednih šest godina Twitter brojati 104 milijuna pretplatnika, odnosno korisnika koji će plaćati korištenje te društvene platforme.

Ništa manje nije ambiciozan ni kad su u pitanju prihodi. Musk smatra da će do 2018. Twitter upeterostručiti svoje prihode na 26,4 milijarde dolara (lani su iznosili oko 5 milijardi) te diversificirati usluge. Do 2025. usluga Twitter Blue (pretplatnička opcija za vjerne 'tviteraše') će, prema njegovim planovima, brojati 69 milijuna korisnika, a do 2028. 159 milijuna. U narednih godinu dana, od usluga naplate zaradit će 15 milijuna dolara, odnosno 1,3 milijarde dolara. U dokumentu se, dakako, ne navodi kako će ostvariti te brojke. No, ako je suditi prema Muskovom samopouzdanju, ne bi trebalo čuditi ako ciljeve doista i ispuni.