Predstavljena električna robotska flota za podzemno rudarenje domaće tvrtke DOK-ING

Hrvatska tvrtka DOK-ING predstavila je inovativnu električnu robotsku flotu za podzemno rudarenje kojom pomiče granice u rudarskoj industriji. DOK-ING, koji posluje u četrdesetak zemalja svijeta i ima poslovnice na četiri kontinenta, flotu je predstavio u svom sjedištu na zagrebačkom Žitnjaku. Stotinjak uzvanika, među kojima su bili izaslanik predsjednika Vlade RH Damir Krstičević, predstavnici vlasti, nadležnih ministarstava, diplomati i poslovni partneri, upoznali su se uživo s Narrow Reef Equipment (NRE) flotom spremnom za isporuku kupcu s juga Afrike, navodi se u priopćenju.

- NRE flota iznimno je inovativna te jedina u svijetu omogućuje mehanizaciju eksploatacije rude iz ultra niskih proizvodnih panela. Riječ je o još jednoj u nizu inovacija iz tvrtke DOK-ING, za koje smo do sada više od 100 puta nagrađivani međunarodnim nagradama. Moj tim i ja smo kreirali, razvili i proizveli ovu tehnološki iznimno naprednu, snažnu i produktivnu električnu flotu jedinstvenih strojeva koji zahvaljujući svojoj visini od samo 65 centimetara ulaze u najniže rudnike svijeta - izjavio je Vjekoslav Majetić, vlasnik DOK-ING-a.

- DOK-ING je u kratkom vremenu od lokalne tvrtke postao globalni lider u proizvodnji različitih, zemaljskih besposadnih sustava. On je pravi primjer tvrtke koja razvija inovativna rješenja, kako u području obrane i sigurnosti, tako i u civilstvu, a sve s ciljem da sačuvamo ono najvažnije – ljudske živote - naglasio je izaslanik Predsjednika Vlade Damir Krstičević, posebni savjetnik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Najkonkurentniji roboti na svijetu - jedini koji rade na nagibu od 22° u rudnicima

- NRE flota je konkurentna na tržištu jer na svom podvozju s gusjenicama radi na nagibima do 22° u usporedbi s konvencionalnim strojevima za rudarenje koji rade na nagibima do 10°. Mogućnost rada na većim nagibima omogućuje eksploataciju ležišta koja su nedohvatljiva ili neisplativa upotrebom konvencionalnih strojeva - izjavio je Luka Petro, Voditelj programa rudarstva.

- Električni pogon eliminira buku i utjecaj ispušnih plinova u skučenim prostorima te smanjuje ugljični otisak ukupnog eksploatacijskog procesa. Mehanizacijom proizvodnog procesa povećava se efikasnost proizvodnje i drastično smanjuju rizici za radnike i povećava se njihova sigurnost - dodao je Petro.

Daljinski upravljivi roboti

Kao i svi DOK-ING-ovi roboti, NRE flota je daljinski upravljiva i time eliminira prisutnost ljudi u neosiguranim dijelovima rudnika. Operacije bušenja i sidrenja krovine su potpuno automatizirane i na taj način pridonose sigurnosti operatera prilikom rada. DOK-ING-ova NRE Flota sastoji se od tri stroja koji zajedno upotpunjuju proces bušenja, čišćenja i sidrenja.

Povećana sigurnost i poboljšani radni uvjeti u rudnicima

NRE flota omogućuje mehaniziranu eksploataciju rudnih sirovina u profilima visine 0,9 m do 1,7 m, koja do sada nije bila tehnički moguća ili nije bila komercijalno isplativa. Povećava sigurnost i poboljšava radne uvjete radnicima, a rudarskim kompanijama povećava produktivnost i koncentraciju rude te smanjuje kapitalna ulaganja i operativne troškove. Primjenom NRE opreme i mehanizacijom proizvodnje iz ultraniskih profila, rudnici mogu smanjiti svoja kapitalna ulaganja za do 35% uz operativne troškove niže i do 30%, što skraćuje vrijeme povrata investicije s 11 na 5 godina. Više od trideset godina nakon osnutka, te dvadeset godina nakon ulaska u rudarstvo, razvojem i proizvodnjom NRE Flote DOK-ING proširuje paletu svojih proizvoda, donosi inovaciju u rudarsku industriju i pomiče granice učinkovitosti metoda eksploatacije rudnih sirovina.

DOK-ING-ovi roboti na jugu Afrike eksploatiraju platinske metale za najvećeg svjetskog proizvođača

DOK-ING je inovativne robote za rudarsku industriju razvio na zahtjev globalnog lidera u proizvodnji platine, Anglo American grupe, koja ima stogodišnju tradiciju poslovanja. Grupa je vodeći svjetski primarni proizvođač metala platinske skupine (PGM - Platinum Group Metals). Upotreba PGM-a uključuje nakit, autokatalizatore, gorive članke, jedinice za pročišćavanje zraka i vode, srčane stimulatore, zaslone računala, tvrde diskove i gnojiva. Posljednjih godina zbog visoke vrijednosti PGM-a platina je, uz zlato, postala primarna investicijska roba.

Cijene metala platinske skupine dosegle su povijesne razine

Metalima platinske skupine (iridij, osmij, paladij, platina, rodij i rutenij) cijena vrtoglavo raste te je u posljednjih godinu dana dosegla povijesne razine upravo zbog širokog spektra korištenja u raznim industrijama te u proizvodnji medicinskih pomagala i elektroničkih uređaja.