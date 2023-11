Prihodi od mobilnih igara ove će godine dosegnuti 92,6 milijardi dolara

Ove će godine globalni prihod od mobilnih igara iznositi 92,6 milijardi dolara što je 49 posto ukupnog prihoda od videoigara, a trostruko više od računalnih igara te gotovo dvostruko više od prihoda konzola. Podaci su to iz prognoze Newzoo-a, globalnog lidera u podacima za gaming industriju.

Iako čak i oni koji nisu upoznati s gamingom znaju za najpoznatije igre kao što su Fortnite, Super Mario, Zelda ili Call of Duty, bilo zbog kulturnog utjecaja navedenih franšiza ili njihovog financijskog uspjeha, mnoge mobilne igre obično prolaze ispod radara čak i ako ostvaruju velike prihode.

Najveći prihod na Google Playu i Appleovim trgovinama igara prošle je godine ostvario Honor of Kings i to u iznosu od 1,8 milijardi dolara. Slijede ga PUBG Mobile sa 1,5 milijardi dolara te Genshin Impact sa 1,3 milijarde dolara prihoda. Četvrto mjesto na ljestvici najprofitabilnijih drži Candy Crush Saga s gotovo milijardom prihoda, slijedi ju Roblox, zatim Coin Master te Pokemon GO i Romance of the Three Kingdoms.

Nije iznenađujuće da su mnoge od ovih igara razvijene u Kini gdje je mobilni gaming rašireniji od igranja na računalu ili konzoli, no zanimljivo je da je Tencent, tvrtka koja stoji iza Honor of Kingsa i PUBG Mobilea samo u prošloj godini zaradila sedam milijardi dolara sa svojim mobilnim igrama. Ipak, mobilne igre, osobito one koje se jako oslanjaju na kupnju unutar igre, nisu bez nadzora. Neki ih stručnjaci više uspoređuju s kockanjem s obzirom da ovisnost o igranju, i u nekim slučajevima, potreba za kupnjom valute u igri kako bi se stekla prednost nad drugim igračima te brojni faktori rizika posebno privlačni mlađoj publici.