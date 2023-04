Prilike za (ekstra)profit: Jedan od tri načina da unovčite svoju strast 100 posto je vaš

Ako ste ljubitelji kompjutorskih igara, ako je to vaše stvarno umijeće i strast, ne postoji razlog da taj hobi ne pretvorite u izvor prihoda. Živite li u svijetu okruženi takvim sadržajem, potpuno vam je jasno da svaki profesionalni gejmer, ako tako odluči, može postati poduzetnik, odnosno da može ostvarivati neki prihod igranjem. Neki će, kao i u svakom drugom poslu, biti bolji i uspješniji od drugih, za druge će to biti samo džeparac, no dok je prilika tu, zašto je ne iskoristiti?

U industriji igara doista je mnogo prilika za zaradu. Jedan od načina, koji je i najunosniji, jest da razvijete vlastitu igru koja će postati novi ‘Minecraft‘ i zaluditi milijune i milijune klinaca diljem svijeta i monetizirati sve što dotakne ili pak ‘The Last of Us‘, koja će se pretvoriti iz igre u najbolju seriju koju je HBO ikada producirao. A producirao je i ‘Igru prijestolja‘. Drugi je način da, primjerice, razvijete novu softversku tehnologiju koja će se primijeniti u igrama i revolucionirati način na koji se igraju. Ako te vještine nemate, treći je način, ono o čemu ćemo pisati, da postanete profesionalni gejmer.

Na svijetu je trenutačno toliko poznatih profesionalnih gejmera da ih je teško i pobrojiti prema prihodima i dobiti, ali ako ih pitate za neki univerzalan savjet kako se iz zanesenjaka kojemu mama ili partner/ica prigovaraju da previše vremena troši pred ekranima i neka se bave nekim ‘pametnijim i ozbiljnijim poslom‘, postoje neke smjernice koje mogu pomoći da se približite esportskim arenama, u kojima novac doslovno pada s neba. Ne pada, ali skoro...

Ništa bez kamera

Od onih koji su ondje i završili može se čuti da postoji redoslijed kako se profilirati. Najprije treba otvoriti kanal na YouTubeu na kojem ćete prenositi videosadržaj koji stvarate, ne samo igricu već i video sama sebe kako igrate. Kamere definitivno ulaze i u vaš svijet, zato se počešljajte i skinite pidžamu. Drugi je savjet koji se ne smije preskočiti Twitch, prijenos uživo svega toga na toj platformi. Komunikacija je bitna: mora se komunicirati s fanovima, sljedbenicima, pratiteljima i onima koji su na vaš sadržaj došli samo sipati žuč. Budite odmjereni u toj komunikaciji. Ako pak vaš talent još nije prepoznat, možda vas lokalna tvrtka za proizvodnju igrica angažira kao testera, što je još jedan sasvim solidan način življenja od gejmanja.

I kad sve to napravite, to još nije jamstvo da ćete za dan-dva nastupati u esportskim arenama sa zlatnim sponzorima koji su postali itekako svjesni koliko je unosno i korisno biti ondje i ne štede ni centa da bi se uključili u te sportske priredbe koje su katkad gledanije i od svjetskih prvenstava. Da biste se ondje uopće približili i nešto postigli, morat ćete se izdvojiti iz mase ostalih streamera koji igraju igrice.

Pažljivo odaberite igru u kojoj ste najbolji i smislite kako privući pozornost većeg broja ljudi, a to znači da morate imati strategiju. Prilično dobar način da vas primijete jest i da vodite blog o igranju. Stručnjaci za igrice mogu pisati o onome što znaju. Na primjer, kao bloger možete kreirati vodiče za igre, razgovarati o računalima i drugoj opremi, opisivati najnovije ponude kompanija za igre i općenito omogućivati ljudima da budu u tijeku. Potrebno je puno truda i vremena da počnete zarađivati na svom blogu. To vrijedi i za druge mreže. Vodite blog na TikToku ako vam se ne da pisati ili ga spojite s kanalom na YouTubeu​.

Vježba, vježba i vježba

Imajte na umu da je esport izrazito kompetitivan; milost ondje ne tražite, ali i ne nudite je drugima. Turniri se održavaju diljem svijeta, nagrade su, rekli smo, vrlo, vrlo bogate, zbog čega ne postoji ni previše prijateljstava unutar timova, a kamoli kad nastupaju pojedinci, to više što do vrha dolazi tek nekoliko najboljih.

Kad je riječ o profesionalnom igraču, doista je važno da ima dobro razvijene reflekse i motoriku te da je potkovan znanjem o igri. Dok streameri trebaju zabaviti svoje obožavatelje i biti društveni, profesionalni igrači samo se moraju usredotočiti na to da budu talentirani i posvećeni. Ti profesionalci svakodnevno provode sate i sate trenirajući svoje majstorije u danom esportu, radeći jednako naporno kao i tradicionalni sportski igrači, samo na drukčiji način. Bit je ​natjecateljskog igranja da budete najbolji, zato vaši refleksi i znanje igre uvijek moraju biti u vrhunskoj formi. A to se postiže vježbom, vježbom, vježbom.

Naravno da poziv da sudjelujete u najvažnijem esportskom turniru neće pasti s neba, zato je važno sudjelovati na natjecanjima. Bilo kakvima. Čak su i lokalni, amaterski esportski događaji dobri i za praksu i za izgradnju vašega brenda jer na licu mjesta možete naučiti kako drugi igrači igraju u natjecateljskom okružju, a osim toga dobro je osvijestiti i naučiti kako ne pokleknuti pod pritiskom javnog natjecanja.

Drugi je mogući način da se pridružite profesionalnom esportu​ korištenje raznih online stranica za traženje timova. Na njima talentirani igrači mogu postati profesionalni prijavom na otvorena mjesta u različitim online timovima. Osim toga, možete pronaći mjesta za različite razine sposobnosti, od vrhunskih majstora do zlatnih/srebrnih hobista. Neka mjesta, poput Team-Seeka i drugih, mogu biti od koristi u tome. Tako ćete moći i uspostaviti veze koje će vas dovesti na profesionalnu scenu. Umrežavanje je, kao i u bilo kojem drugom poduzetništvu, prilično važno.

Posao iz snova

Kad govorimo o prihodima, oni se doista razlikuju: ovise o tome koju igricu igrate, koja je razina vaše vještine, koliko imate pratitelja i radite li za gejming-kompaniju ili već imate tim iza sebe... No novca ne nedostaje. Samo je 2021. podijeljeno više od 240 milijuna dolara na više od 5100 esportskih turnira. Razlika je golema u usporedbi sa samo 14 milijuna dolara koliko su ti turniri vrijedili globalno ne tako davne 2012.

Velik dio ukupnog iznosa za 2021. dodijeljen je na desetom izdanju Valveove godišnje sportske priredbe Dota 2 The International, jednog od najpoznatijih takvih natjecanja, barem zasad, na svijetu. Nevjerojatnih 40 milijuna dolara ukupnoga nagradnog fonda podijelilo je 18 timova koji su samo sudjelovali, a konačni pobjednik Team Spirit osvojio je ukupno čak 18,2 milijuna dolara. Naravno, ti su iznosi napuhali najveće pojedinačne zarade, pa su prošle godine među prvih dvadeset najbljih gejmera po zaradi igrači ‘Dote 2‘.

Popisi najboljih i najplaćenijih protežu se unedogled, kao i brendova koji ih zasipaju dolarima kako bi se pojavili u nekom kadru, ako ne već pozicionirali profesionalno na nekom turniru... Sve to zvuči jako privlačno i super, ali isto tako treba biti jasan i reći da nije lako ući u industriju, kao i da pridruživanje velikim turnirima videoigara može trajati godinama. Unatoč tomu više igara ima vlastite programe, poput stipendija ili raznih fondova za pomoć u financiranju novih profesionalnih igrača, stoga nije nemoguće igranjem ostvarivati prihod koji uz nekoliko dobrih investicijskih poteza i visoki profesionalizam i disciplinu može postati posao iz snova.