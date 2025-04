Prva komercijalna 10G mreža na svijetu službeno lansirana u Kini

U globalnom kontekstu, Kina s ovim potezom dodatno učvršćuje svoju poziciju predvodnika u digitalnoj infrastrukturi

Kina je ovoga tjedna službeno pustila u rad svoju prvu komercijalnu 10G optičku mrežu u futurističkom gradu Xiong’anu, smještenom stotinjak kilometara jugozapadno od Pekinga. Ovu tehnološku prekretnicu zajednički su ostvarili tehnološki div Huawei i državni telekomunikacijski operater China Unicom, koristeći novu 50G-PON pasivnu optičku tehnologiju koja u stvarnim uvjetima omogućuje brzine preuzimanja do 9.834 Mb/s, slanja do 1.008 Mb/s i latenciju od oko tri milisekunde. Prema riječima iz Huaweija, ova tehnologija predstavlja ‘kvantni skok‘ s gigabitnih mreža i stvara temelj za nadolazeću eru pametnih gradova, prenosi Interesting Engineering.

No, ovaj sustav nije samo pokazatelj impresivne brzine – on je osmišljen kao infrastruktura koja će podržati buduće digitalne usluge koje zahtijevaju izrazito veliku propusnost i minimalnu latenciju. Xiong’an je zamišljen kao tehnološki napredan i ekološki održiv grad, koji omogućuje razvoj i testiranje inovativnih rješenja – od pametnih domova i virtualne stvarnosti do mreža autonomnih vozila i upravljanja gradskom infrastrukturom u stvarnom vremenu.

Teoretski, 10G brzina omogućuje preuzimanje 8K filma veličine 4 GB u samo četiri sekunde, dok se igre u oblaku, virtualna i proširena stvarnost te hologramske konferencije mogu odvijati bez kašnjenja. No, inženjeri upozoravaju kako je ovaj napredak ključan i za ‘industrijske‘ primjene – od upravljanja prometom do medicinskih intervencija na daljinu. Predstavnici Huaweija ističu da će upravo ovakve mreže biti temelj digitalnog gospodarstva temeljenog na oblaku i umjetnoj inteligenciji.

U globalnom kontekstu, Kina s ovim potezom dodatno učvršćuje svoju poziciju predvodnika u digitalnoj infrastrukturi. I dok većina svijeta još širi 5G mreže – s prosječnim teoretskim brzinama u Europi oko 428 Mb/s, a u Hrvatskoj oko 73 Mb/s – Xiong’an se već može pohvaliti brzinama koje su desetke puta brže. Usporedbe radi, 10G mreža u Xiong’anu više je od 100 puta brža od prosječnog hrvatskog kućnog interneta.

Grad budućnosti

China Unicom već je najavio širenje ove tehnologije na još 168 gradova diljem Kine do 2025. godine, s ciljem da 10G pristup postane temelj za inovativne digitalne usluge poput daljinske kirurgije, pametnog upravljanja gradovima, itd... Ipak, čak i u samom Xiong’anu, za sada vrlo mali broj kućanstava posjeduje opremu koja može iskoristiti puni potencijal 10G mreže.

Xiong’an, koji je još 2017. osobno promovirao kineski predsjednik Xi Jinping kao ‘zeleni, pametni i održivi grad budućnosti‘, trebao bi funkcionirati prema principu ‘15-minutnog životnog kruga‘ – sve osnovne usluge trebale bi biti dostupne pješice unutar 15 minuta. Do sada je u grad uloženo između 85 i 100 milijardi dolara, ali usprkos infrastrukturnim ulaganjima i poticajima, grad i dalje muku muči s dolaskom stanovnika i poslovnog sektora, a mnogi ga i dalje ga nazivaju ‘gradom duhova‘.

Stručnjaci upozoravaju kako brzina i infrastruktura same po sebi nisu dovoljne. Bez korisnika, inovacija ostaje neiskorištena. I dok Kina pokazuje svoju tehnološku moć, stvarni izazov leži u stvaranju funkcionalne zajednice koja će dati smisao ovim ulaganjima.