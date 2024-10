Prva nuklearna narudžba u tech industriji: Google ulaže u male modularne reaktore

Tehnološki div potpisao ugovor s Kairos Powerom za izgradnju sedam malih postrojenja kako bi zadovoljio svoje energetske potrebe

Google je naručio šest do sedam malih modularnih nuklearnih reaktora (SMR) od tvrtke Kairos Power, čime je postao prva tehnološka kompanija koja se odlučila na nove nuklearne elektrane za osiguranje niskougljične električne energije za svoje energetski zahtjevne podatkovne centre. Google i Kairos objavili su da je tehnološki div naručio SMR-ove s ukupnim kapacitetom od 500 MW, čime će Kairos, start-up osnovan prije sedam godina, staviti svoj prvi komercijalni reaktor u pogon do 2030. godine, dok se dodatni reaktori planiraju do 2035. godine.

- Ovaj dogovor je prekretnica za nas u Googleu u našem 15-godišnjem putu prema čistoj energiji. Smatramo da nuklearna energija može igrati važnu ulogu u tome da zadovoljimo naše potrebe i to na čist i održiv način - izjavio je Michael Terrell, viši direktor za energiju i klimu u Googleu.

Na pitanje hoće li reaktori biti povezani na mrežu ili izravno s podatkovnim centrima, Terrell je rekao da Google razmatra sve opcije. Obje kompanije su odbile komentirati vrijednost ugovora, kao i to hoće li Google financirati izgradnju SMR-ova unaprijed ili će jednostavno plaćati za energiju nakon što budu izgrađeni.

Prošlog mjeseca, Microsoft je najavio da će se obvezati na kupovinu 20-godišnje opskrbe električnom energijom iz nekada zatvorene američke nuklearne elektrane Three Mile Island, ukoliko tvrtka Constellation Energy ponovno pokrene postrojenje. Sve više tehnoloških kompanija vidi nuklearnu energiju kao srednjoročno rješenje za osiguranje niskougljične električne energije potrebne za napajanje svojih podatkovnih centara kao i umjetne inteligencije.

Googleov ugovor s Kairosom prvi je u kojem tehnološka kompanija pomaže u naručivanju i izgradnji nuklearne elektrane. U SAD-u su u posljednjih 20 godina puštena u pogon samo tri nova reaktora. Terrell je istaknuo kako SMR-ovi nude ‘pojednostavljeni, inherentno siguran dizajn, bržu izgradnju i fleksibilnost u odabiru lokacije‘ u usporedbi s velikim nuklearnim elektranama.

- Naravno, ovo je dugoročna oklada, ali vrlo obećavajuća. Ako uspijemo postići globalnu skalabilnost, to će donijeti ogromne koristi elektroenergetskim mrežama diljem svijeta - rekao je.

Iako Google snažno oslanja na obnovljive izvore energije za napajanje svojih podatkovnih centara, Terrell je dodao kako je modeliranje pokazalo da će za stvarno postizanje mreže bez ugljika biti potrebne napredne tehnologije, uz energiju vjetra, sunca i skladištenje energije u litij-ionskim baterijama. Kairos, sa sjedištem u Alamedi, Kalifornija, razvio je reaktor koji se hladi rastaljenom fluoridnom soli, umjesto vodom. U prosincu je dobio dozvolu za izgradnju eksperimentalnog reaktora snage 50 MW u Tennesseeju, nazvanog Hermes, od strane američke Nuklearne regulatorne komisije. Ovo je bila prva dozvola za novi tip reaktora u SAD-u u posljednjih pola stoljeća. Američko Ministarstvo energetike ulaže oko 300 milijuna dolara u Kairosov projekt Hermes kroz svoj Program demonstracije naprednih reaktora.

SAD snažno podržava tvrtke koje nastoje izgraditi manje nuklearne reaktore, koji se mogu graditi u tvornicama i sastavljati na licu mjesta, kako bi se smanjili troškovi i ubrzala izgradnja postrojenja. Kairosov reaktor s rastaljenom soli koristi gorivo TRISO s keramičkim premazom i radi na tlaku bliskom atmosferskom, prenoseći toplinu iz soli kako bi se stvorila para koja pokreće turbinu.

Tvrtka je započela gradnju projekta Hermes u srpnju i cilja na to da bude operativan do 2027. godine. U rujnu su objavili planove za izgradnju postrojenja za proizvodnju soli i dva laboratorija za gorivo u Albuquerqueu, New Mexico.

Mike Laufer, izvršni direktor Kairosa, izjavio je da će komercijalni SMR-ovi koje tvrtka planira izgraditi za Google imati kapacitet od 75 MW te da je tvrtka trenutno fokusirana na američko tržište.