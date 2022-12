Prvo otkazi, sada i uredi: Tehnološki divovi režu troškove i napuštaju urede u Europi

Potaknuti usporavanjem gospodarstava i strahom od recesije, američke big tech kompanije polako su počele razmatrati mogućnost zatvaranja ureda u svojim europskim podružnicama. Kako prenosi Financial Times, takve planove imaju Googleova krovna kompanija Alphabet, Meta i Salesforce, koje žele napustiti svoje iznajmljene uredske prostore u Londonu i Dublinu.

Dio je to odgovora big tech kompanija na ovogodišnji veliki pad tehnoloških dionica. Do sada su u fokusu javnosti bile samo vijesti o otkazima u velikim tehnološkim kompanijama, no sada im je, čini se, u planu i smanjivanje troškova najma uredskih prostora.

Otkazivanjem najma ureda pada i njihova cijena, što bilježe najmodavci u SAD-u i u Europi. Tome su uvelike pridonijele i rastuće kamatne stope, ali i, naravno, rad od kuće i na daljinu koji je tvrtkama donio višak poslovnih prostora.

Prošećete li bilo kojim uredom navedenih tvrtki, vidjet ćete ogromnu količinu slobodnog prostora za rad, ističe Chris Lewis, savjetnik za iznajmljivanje ureda u tvrtki za nekretnine DeVono Cresa.

Velika selidba u Googleu

Upravo je to bio slučaj s Googleom na čije je planove najviše utjecalo to što je mnogo zaposlenika odlučilo do daljnjega raditi od kuće.

Prema informacijama koje je Financial Times dobio od tri osobe upoznate sa situacijom, Google sljedeće godine planira napustiti barem jedan od svojih ureda u Londonu. Navodno se radi o najmu na nekoliko katova u poslovnoj zgradi Belgrave House, u londonskom kvartu Victoria. To je ujedno i bivše sjedište Googlea u Londonu, a kompanija uskoro namjerava većinu zaposlenika preseliti u svoj ured u King‘s Crossu vrijedan milijardu funti, koji se trenutno gradi.

Osim toga, Google također razmatra mogućnost podzakupa ili napuštanje većeg broja svojih postojećih iznajmljenih uredskih prostora diljem Londona.

Uredi zjape prazni

Meta je, pak, prošle godine potpisala ugovor o najmu ureda u središtu Londona u koji se nikad nije uselila, a sada ga pokušavaju iznajmiti. Ista je situacija i s njihovim uredom u Dublinu u Irskoj te u Fremontu u Kaliforniji. Zaustavili su planove širenja u Austinu u Teksasu te raskinuli ugovore o najmu dva od tri Metina ureda na Manhattanu u New Yorku.

U pokušaju da smanje svoj ugljični otisak, izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg izjavio je da će smanjiti troškove nekretnina, a radnici koji rade iz ureda zamoljeni su da dijele stolove.

Salesforce također planira iznajmiti dio kata u svom neboderu u Londonu, dok su Amazon i Microsoft namjeravali proširiti svoje urede u Londonu još prije pandemije, ali su sada te planove stavili na čekanje.

Nije poznato niti u kojem će smjeru ići Twitter pod novim vodstvom Elona Muska, koji je kupnjom Twittera i dolaskom na mjesto izvršnog direktora nedavno otpustio gotovo polovicu njihovih zaposlenika, dok je velik dio njih i dao otkaz, među njima i Twitterov potpredsjednik za nekretnine. S druge strane, preostale zaposlenike Musk traži da se vrate u urede.

Suprotan trend

No neke tehnološke kompanije koje su od svojih zaposlenika zahtijevale povratak u urede nastavljaju s tom politikom, ali i otvaranjem novih ureda. Tako je, primjerice, Snap u čijem je vlasništvu Snapchat, u listopadu zatvorio ured u San Franciscu nakon što su u kolovozu otpustili 20 posto zaposlenika, a sada ponovno planiraju otvoriti urede i proširiti se. Od zaposlenika očekuju da u ured dolaze najmanje četiri dana u tjednu.

Sličnu politiku vodi i TikTok u vlasništvu kineskog ByteDancea, koji je od rujna svojim zaposlenicima naložio da u ured moraju dolaziti dva do tri dana tjedno. Trenutno su u fazi širenja svojih ureda u Londonu i Dublinu.