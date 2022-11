Q među najboljim softverskim tvrtkama u regiji

Domaća IT tvrtka Q našla se u vrhu popisa The Manifest ljestvice najboljih software development kompanija u regiji. Lista se sastavlja na temelju povratnih informacija klijenata koji su upravo Q prepoznali kao jednog od najpouzdanijih partnera u Hrvatskoj, ali i Srbiji gdje je tvrtka ove godine otvorila svoj ured.

- Izrazito smo ponosni na nagradu The Manifesta koja nam je neovisno potvrdila kako nam klijenti jako vjeruju. Njihovo nam je zadovoljstvo iznimno važno, kao i kvaliteta projekata na kojima surađujemo te smo im zahvalni na preporukama koje su nam odlična referenca za nove suradnje - istaknuo je Filip Ljubić, izvršni direktor Q-a.

Prema najnovijem izvješću platforme, klijenti su Q ocijenili kao pouzdanog i kvalitetnog partnera u kategorijama software development, web development, mobile app development, user experience, dizajn i digitalni dizajn. Inače, The Manifest je platforma koja korisnicima omogućuje pronalazak partnera u širokom spektru digitalnih usluga, a tvrtke neovisno rangira na temelju povratnih informacija dobivenih od strane klijenata.

Osim prepoznatljivosti u Hrvatskoj i Srbiji, The Manifest je Q proglasio i jednom od najprepoznatljivijih tvrtki u kreativnoj i dizajn industriji na globalnoj razini.

Osim nagrade The Manifesta, Q je posljednje dvije godine osvojio brojne nagrade među kojima su i priznanja za najboljeg poslodavca koje dodjeljuje MojPosao, šest nagrada na Best Employer Brand Awards Adria natjecanju, među kojima je i Grand Prix nagrada nagrada za najbolji employer branding u regiji i najboljeg IT poslodavca, čime se Q istaknuo kao na domaćem i svjetskom tržištu.