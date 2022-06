Q nadmašio Apple i Google po zadovoljstvu i lojalnosti zaposlenika

Domaća IT tvrtka Q ostvarila je izniman rezultat prema eNPS indikatoru (eng. Employee Net Promoter Score) koji pokazuje zadovoljstvo zaposlenika i njihovu lojalnost. Domaća IT tvrtka rezultatom od 85 nadmašila je globalno poznate kompanije kao što su Google (38) i Apple (19). Inače, prosječan eNPS, koji može varirati od -100 do 100, iznosi 32, dok se 50 smatra izvrsnim rezultatom.

– Bitno nam je da naši ljudi imaju vrhunske radne uvjete te da su istinski zadovoljni radnim okruženjem i atmosferom. Zato u Q-u pratimo jako puno indeksa toga koliko su ljudi angažirani, sretni i ispunjeni. Također nudimo atraktivne pogodnosti i preko 30-ak benefita čime se zaposlenicima pokazuje da se cijeni njihova lojalnost. Podatak da je Q po zadovoljstvu zaposlenika ispred kompanija kao što su Google i Apple dokazuje nam da se trud koji smo uložili stvarno isplati – istaknuo je izvršni direktor Q-a Filip Ljubić.

eNPS indikator koji Q svrstava ispred tech velikana mjeri Peakon, jedna od vodećih kompanija u svijetu za mjerenje angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika. Također, ista je kompanija Q uvrstila i u top pet posto IT tvrtki u svijetu po zadovoljstvu zaposlenika.

Sustav mjerenja eNPS zaposlenike svrstava u tri kategorije – promotore, pasivne i nemotivirane, na temelju vjerojatnosti da će organizaciju preporučiti kao dobro mjesto za rad. Čak 86 posto zaposlenika Q-a spada u skupinu promotora, 12 posto je pasivnih, a samo dva posto nemotiviranih, što svjedoči iznimno visokoj razini zadovoljstva u domaćoj IT tvrtki.

Zadovoljstvo zaposlenika pridonijelo je i brojnim nagradama koje Q osvaja. Također, Q se već godinu dana nalazi u elitnom društvu 15 najboljih svjetskih development tvrtki po Clutchu, vodećoj svjetskoj platformi za rangiranje IT tvrtki, a drugu su godinu zaredom proglašeni i najboljim poslodavcem prema istraživanju koje provodi MojPosao.

Tvrtka širi svoje poslovanje. Nedavno su otvorili ured u Londonu, a do kraja godine planiraju zaposliti još 80-ak ljudi.