Rad na daljinu: Ništa čudno ako pacijenta u Bruxellesu operira kirurg u Zagrebu

Već tri i pol milijuna robota radi po svijetu, mnogo njih obavlja poslove za koje su ljudi iz ovog ili onog razloga nesposobni ili nezainteresirani. Predviđa se da će u kombinaciji s automatizacijom i razvojem umjetne inteligencije upotreba robota posve promijeniti proizvodne procese. Ljudi će, kažu, raditi s distance, a roboti će odrađivati radne sate u tvornicama, uredima, pa i operacijskim dvoranama. Razvija se tako udaljeni rad

Kirurg više ne mora biti u operacijskoj dvorani pored pacijenta da bi obavio operaciju, može to učiniti i s velike udaljenosti upravljajući robotskom rukom – na daljinu. Iako se telemedicina na Zapadu razvija već nekoliko desetljeća, prošle je godine prvi put korištena u Kini kad je kirurg iz bolnice u Šangaju obavio operaciju zamjene koljena na daljinu. Uza sinkroniziranu sliku i zvuk putem 5G tehnologije uspio je zamijeniti zglob koljena pacijentu u gradu Kunmingu. U veljači ove godine u Kini je tridesetogodišnjoj ženi u sveučilišnoj bolnici Sir Run Run Shaw u Zhejiangu uklonjena žuč, a tijekom operacije kirurg je daljinski upravljao robotskom rukom iz četiri i pol tisuće kilometara udaljenoga Hangzhoa. Državni časopis Science and Technology Daily izvijestio je da je kirurg tijekom tridesetominutne operacije na pacijentici upravljao laparoskopskim robotom s četiri ruke. Glavni liječnik bolnice Sir Run Run Shaw u Hangzhou Liang Xiao rekao je da uspjeh pokazuje da se operacija na daljinu potpomognuta robotom može široko izvoditi.

Kirurgija na daljinu ne samo da može poboljšati kvalitetu lokalnih medicinskih usluga već može biti i vrijedna pomoć u poučavanju liječnika u udaljenim područjima demonstracijama operacija uživo. Zbog čega je zanimljivo to što se u području telemedicine i daljinskih operacija događa u Kini? Zbog toga što je spomenuta operacija dio velikih kineskih nacionalnih planova za unapređenje uporabe robotike temeljene na 5G-u u medicinskoj skrbi.

5G u medicini

Kineska nacionalna zdravstvena komisija i Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije objavili su smjernice za razvoj i primjenu robotike u deset sektora potičući bolnice da upotrebljavaju robote za provođenje minimalno invazivne kirurgije, gradnju operacijskih dvorana za robotsku primjenu i razvoj standarda i specifikacija za kliničku uporabu robota. Kina također namjerava razviti medicinske robotske za intenzivnu njegu, prvu pomoć i rehabilitaciju, a taj proces ubrzava uvođenjem 5G mreže u cijeloj zemlji. Ta tehnologija nudi vrlo pouzdanu mrežu, ali nisku latenciju, što je iznimno važno u telemedicini.

Rad s distance uselio se i u operacijske dvorane, gdje roboti obavljaju operacije, a kirurzi njima daljinski upravljaju. Samo što se nije uselio u sve proizvodne i uslužne djelatnosti

Napredne telekomunikacije, 5G mreža i robotika budućnost su medicinske skrbi za bolesnike u najudaljenijim dijelovima te goleme dalekoistočne zemlje, prema nekim istraživanjima tehnološki moćnije od SAD-a.

Svemir u podmorju

Ipak, ono što se nedavno u Kini dogodilo prvi put, u Americi se dogodilo prije dvadeset dvije godine kad su kirurzi iz New Yorka 2001. izveli prvu daljinsku operaciju na pacijentu u Francuskoj. Ipak, u začetku razvoja telemedicina nije bila zamišljena za široku uporabu, nego kao metoda za liječenje astronauta u svemiru. Projekt robot liječnik nastao je usporedno s čovjekovim osvajanjem svemira jer, čim su znanstvenici počeli razmišljati o letu u svemir, pojavilo se i pitanje tko će u slučaju potrebe ondje liječiti astronaute. Početkom 70-ih godina prošloga stoljeća ideju o robotskim liječnicima razvila je NASA koja je s američkom vojskom radila na stvaranju pouzdanih robota koji bi mogli obaviti operaciju daljinskim upravljanjem. Uskoro je ta ideja prihvaćena i u nekim drugim razvijenim zemljama te je 2006. kanadski kirurg Mehran Anvari upotrijebio robota kako bi zašio porezotinu radniku u podvodnoj bazi Aquarius i pokazao kakva bi svemirska telekirurgija mogla biti. Isti je kirurg prije nepunih deset godina počeo operirati tom metodom i obavio niz operacija, od debelog crijeva, kile do ostalih, upravljajući iz bolnice St Joseph‘s u Hamiltonu u Kanadi robotom kirurgom udaljenim 400 kilometara.

Ubrzanje robotike

Današnji roboti potpomognuti umjetnom inteligencijom mnogo su učinkovitiji od onih korištenih u medicinskim pokusima prije više desetljeća. Osim medicine, njima se koriste sve industrije, zato svake godine sve više robota pomaže ljudima u obavljaju posla ili im ga posve oduzima. Primjerice, Kina namjerava ubrzati korištenje robotike i druge napredne tehnologije osim u medicinskoj skrbi i u proizvodnji, poljoprivredi i građevinarstvu te planira postati svjetski lider i središte za inovacije u područjima od robotike, umjetne inteligencije do 5G telekomunikacija, a njezina industrija robotike raste oko 15 posto na godinu.

Prema Međunarodnoj federaciji robotike (IFR), Kina je bila na vrhu ljestvica prema gustoći industrijskih robota u proteklih nekoliko godina, instalirala ih je 154.000. Amerika, Japan i Južna Koreja znatno su zaostali za njom: Amerika je instalirala samo 55.200 robota, Japan 40.400, a Južna Koreja 37.800. Međutim, ne upotrebljavaju samo te četiri zemlje robote. Prema studiji Oxford Economicsa, broj robota diljem svijeta utrostručio se u posljednja dva desetljeća, na 2,25 milijuna. Osim toga, zaliha operativnih robota postigla je rekord od oko tri i pol milijuna jedinica, a vrijednost instalacija procijenjena je na 15,7 milijardi dolara.

Pet trendova

Stoga je Međunarodna federacija robotike analizirala pet najvećih trendova koji će oblikovati robotiku i automatizaciju u 2023. Riječ je o energetskoj učinkovitosti, otpornosti, lakšem korištenju robota, umjetnoj inteligenciji i drugom životu robota, čiji je vijek trideset godina.

– Roboti imaju temeljnu ulogu u osiguravanju promjenjivih zahtjeva proizvođača diljem svijeta. Novi trendovi u robotici privlače korisnike od malih do velikih globalnih tvrtki – izjavila je Marina Bill, predsjednica Međunarodne federacije robotike.

Uporaba robota mijenja poslovanje povećavajući tvrtkin potencijal i prihod, a tomu pridonose razni softveri i aplikacije koje se naveliko upotrebljavaju u proizvodnji, logistici, medicinskoj skrbi i ostalim djelatnostima. Njihova uporaba bit će sve raširenija kako budu napredovali razvoj umjetne inteligencije (AI) i automatizacija sustava.

Uspjeh mobilne tehnologije tijekom prošlog desetljeća potaknuo je napredak u prepoznavanju predmeta i glasa, od čega je velik dio ugrađen u robotsku tehnologiju. Taj razvoj omogućili su porast pristupačne računalne snage i pojava tehnologija poput interneta stvari (IoT) i pohrane podataka u oblaku. Robotska tehnologija spojit će se s mobilnom tehnologijom temeljenom na umjetnoj inteligenciji te će se formirati novi ekosustav automatizacije. Prednost robotike i automatizacije posebice se pokazala tijekom pandemije koronavirusa kad su mnoge tvrtke brzo mijenjale poslovne i proizvodne modele. Mnoge su morale zatvoriti pogone i otpustiti zaposlenike, a druge da bi ostale konkurentne ili opstale na tržištu uvele su u uporabu robotske tehnologije u mnogim slučajevima kao zamjenu za ljude. Jedna od najčešćih uporaba robotike industrijska jest montaža, primjerice proizvodnja automobila, gdje se iste funkcije i procesi moraju uvijek iznova izvoditi s velikom preciznošću. Mnogo je prednosti koje roboti donose budućnosti poslovanja, prije svega pokazuju koliko je ljudski rad u nekim industrijama nazadan u odnosu na ‘savršene‘ strojeve. Robot može raditi dvadeset četiri sata na dan bez nadzora, brz je i pouzdan, ne griješi te je mnogo produktivniji od čovjeka.

Stvar nadzora

Iako postoji strah da će roboti uzeti mjesta ljudima, posebice napredne generacije strojeva osnaženih umjetnom inteligencijom, to je samo djelomično točno. Posljedica tehnološkog razvoja bit će nestajanje nekih radnih mjesta kao što se to događalo u povijesti, ali u ovome slučaju roboti će donijeti drastične promjene u proizvodnji i ostalim djelatnostima. No nikada neće posve zamijeniti kirurga ili one koje obavljaju druge poslove u kojima je čovjek nezamjenjiv. Umjesto zaposlenika koji će izvršavati monotone i ponavljajuće zadatke, automatizirane strojeve nadgledat će, što već i čine, nadzornici. Što bude više robota, trebat će više ljudi koji će kontrolirati njihov rad.

Telemedicina u začetku nije bila zamišljena za široku uporabu, nego kao metoda za liječenje astronauta u svemiru te je razvijen projekt robota liječnika. No današnji roboti potpomognuti umjetnom inteligencijom mnogo su učinkovitiji od onih korištenih u medicinskim pokusima prije više desetljeća. Služe u svim industrijama i svake ih godine sve više pomaže ljudima u obavljaju posla ili im ga posve oduzima

Baveći se tim problemom, Međunarodna federacija robotike objavila je rezultate studije koja je istraživala uporabu robota u Kini, Japanu, Indiji i Brazilu, a čiji su rezultati pokazali velik pozitivan učinak robota na zapošljavanje. Stručnjaci vjeruju da će tvrtke koje što prije ulože novac u tehnološka i automatizirana rješenja imati najbolje prilike za uspjeh u budućnosti. Zasad su među najvećim korisnicima robota tvrtke koje pružaju usluge dostave s pomoću autonomnih robota i vozila, poput Starship Technologiesa, startupa za autonomnu dostavu koji su 2014. osnovala dvojica suosnivača Skypea, koji je od početka pandemije koronavirusa obavio više od 1,6 milijuna komercijalnih isporuka diljem svijeta. Iako uporaba robota ima mnogo prednosti, mnogo je također etičkih i zakonskih pitanja povezanih s njihovom primjenom. I nije samo riječ o tome hoće li ukinuti radna mjesta ili neće, riječ je tu i o odgovornosti. Tko će, primjerice, odgovarati ako robot kojim kirurg upravlja na daljinu pogriješi tijekom operacije?